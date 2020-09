José Gómez: “No me quedó ninguna secuela de la enfermedad”

03/09/2020 - 00:15 Deportivo

Central Córdoba no está exento a la pandemia y semanas atrás tuvo sus dos primeros casos de Covid-

19. Y uno de ellos fue de un futbolista. Pese a que la Reserva no regresó aún con los entrenamientos grupales, José ‘Pocho’ Gómez, una de las figuras del equipo preliminar ‘ferroviario’, dio positivo el mes pasado y el último sábado, recibió el alta tras dar negativo.

Ayer, el lateral de 20 años dialogó con EL LIBERAL y contó cómo fueron sus días en aislamiento. “Hoy estoy muy bien. Fue algo que nos tomó muy por sorpresa en mi casa a todos. No esperaba vivirlo tan de cerca. Al principio costó, pero después la cosa fue cada vez mejor y hoy me encuentro muy bien gracias a Dios. Lo pudimos sobrellevar de una manera muy tranquila tanto yo como mi mamá y mi hermana. Ahora, pude salir después de estar casi 20 días aislado. Ya puedo sumarme a las rutinas de entrenamientos individuales que lleva adelante el club. No me quedó ninguna secuela de la enfermedad”, destacó “Pocho”.

José no fue el único de su familia, ya que su hermana Jazmin y su mamá Noemí también contrajeron la enfermedad.

“El pasado sábado me dieron el alta después de dar negativo. Y me permitieron salir. Mi hermana Jazmín está embarazada, pero lo llevaron muy bien. Mi mamá Noemí fue asintomática y mi hermana tuvo algunos síntomas en los primeros días. Creemos que fue mi hermana la que nos pudo haber contagiado”, puntualizó.

“Pocho” confesó que en el inicio de la enfermedad, tuvo varios síntomas. ‘Tuve síntomas como falta de aire y la pérdida del olfato y del sabor. Tuve también dolor de cuerpo y conjuntivitis. Fueron dos días, después me pasó todo y lo sobrellevé de una manera tranquila”.

“Desde que estoy aislado, trabajé dos semanas en mi casa, con entrenamientos no tan fuertes. Pero si yo los resistía, podía seguir llevándolos adelante. Entrené así hasta que tuve el alta. Ahora me dieron una rutina similar a la de mis compañeros, aunque no tan fuerte. De a poco voy agarrando la intensidad con la que ellos vienen trabajando”, señaló ayer el joven lateral de Central Córdoba.

Firmó contrato

Por último, José Gómez se mostró feliz por haber firmado ayer su contrato profesional con Central Córdoba hasta diciembre del año que viene, algo que le permitirá seguir teniendo rodaje en la Reserva y, por qué no, soñar con una chance en la Primera.

“Sigo formando parte del plantel de Reserva. Pude firmar hoy (por ayer) mi primer contrato profesional con el club hasta diciembre del 2021.Estamos a la espera de que nos autoricen a entrenarnos de manera grupal. Esperamos que llegue nuestro entrenador para ver la fecha en la que podremos entrenarnos con los compañeros”, cerró “Pocho”. l