Cárdenas y Martínez jugarán en la A1 de Italia

03/09/2020 - 00:27 Deportivo

Los santiagueños Leonardo Cárdenas y Esteban Martínez fueron confirmados para jugar una temporada en la Liga A1 de hockey sobre césped de Italia en el HC Bondeno. Los destacados jugadores se mostraron felices por este desafío, del cual dijeron que lo van a disfrutar y aprovechar de la mejor manera posible.

Los dos se mostraron entusiasmados en que jugar en la A1 será una vidriera, pensando en poder ser tenidos en cuenta por el cuerpo técnico de Los Leones. “Sería un lindo sueño”, reflexionaron.

Cárdenas dijo que está feliz de poder volver a jugar en Italia y mucho más ahora en el alto nivel, A1. “La verdad que poder jugar y ahora con la compañía de Esteban es increíble. Pasaron casi seis meses que no podía hacer nada, y cuando me hablaron para confirmarme la vuelta a las canchas no lo podía creer. Estoy contento con esta vuelta y ahora en la máxima competencia, siendo esto un logro increíble que conseguimos el año pasado”, recordó.

Luego, el volante y atacante contó que el viaje podría ser dentro de dos semanas, ya que el torneo se jugará en octubre. “Esperamos la confirmación del viaje. Lo que sabemos es que para noviembre volvemos a casa por un parate y que la segunda parte se jugará desde febrero”.

Leonardo se lamentó por no haber realizado un buen entrenamiento. “Mi madre me acompañó en la preparación física, y bueno, luego retomé en gimnasios de a poco, pero me faltó hacer cancha. Ahora estoy enfocado en poder disfrutar este gran momento”, aseguró.

Esteban Martínez

Por su parte, el atacante del Santiago Lawn Tennis Club, Esteban Martínez, afirmó que está feliz con este nuevo llamado. “El año pasado jugué para Bondeno en la A2, y ahora poder volver y jugar en un torneo competitivo es algo maravilloso”, indicó.

Enseguida, Martínez dijo que el año se complicó por la pandemia, pero que por suerte no le pasaron las ganas de volver a la cancha. “Traté de mantenerme en forma como pude en cuarentena para estar atento a una nueva convocatoria que por suerte llegó. Compartir los viajes con “Leo” me ayudó para adaptarme, ya que compartimos cancha desde los seleccionados de Santiago y adentro nos entendemos a la perfección”, concluyó este joven de 25 años.l