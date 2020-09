“No veo la hora de estar ahí, empezar las prácticas y jugar”

03/09/2020 - 00:30 Deportivo

Matías Martínez, el “Gallito” para los amigos, está a la espera de que el Gobierno nacional autorice los entrenamientos para viajar a Córdoba y empezar a disfrutar de una gran organización como lo es Atenas.

Con 25 años, el alero santiagueño jugará por primera vez en la máxima categoría de la Liga Nacional, luego de haber experimentado un vertiginoso crecimiento a partir de los 14 años, cuando se decidió a dejar el vóley para empezar a jugar al básquet.

“Desde chico me gustaba el vóley, pero en octavo grado, con 14 años, decidí pasarme a básquet, porque Pablo (su hermano mayor) ya tenía su historia en el básquet en Monte Quemado. Empecé en el Club Instituto Tráfico de Metán, Salta, donde vivía con mi mamá. Y Pablo jugaba y siempre me encantó competir con él”, comentó Matías desde la ciudad santafesina de Ceres.

“A los 17 años me fui a Monte Quemado para jugar la Liga Provincial con Defensores. Y después se me dio la chance de jugar en Nicolás Avellaneda. Omar Abdala me habló y me dijo que me iba a llevar a un club. Se dio que justo Pablo arregló con Nicolás y me dijeron que vaya a vivir con él. Estuve tres años”, agregó en diálogo con EL LIBERAL.

“Después me fui a Independiente BBC para jugar el TNA y esa temporada fue muy fructífera para mí, porque terminé jugando mucho y evolucionando en mi juego. Luego pasé a Asociación Mitre de Tucumán para la primera edición de Liga Argentina. Tuve un buen año como Sub23 y me vine a Central de Ceres, donde compartí equipo con Pablo y llegamos a semifinales, donde perdimos con Barrio Parque. Luego, a Ameghino. Y Ahora, me voy para arriba”, comentó entusiasmado.

Su llegada a Atenas coincide con el mejor momento de su carrera deportiva. “Uno siempre cuando empieza algo quiere llegar, siempre quiere verse en lo más alto. La verdad que es una meta cumplida, la estoy pasando bastante bien y muy contento por eso. Además, por el solo hecho de ser Atenas ya tiene un plus. Es una entidad grande. La verdad que es algo muy lindo”, indicó el crédito de Monte Quemado.

“El Gallito” también habló de la temporada pasada de Liga Argentina. “Creo que nos dejó un gusto amargo, más allá de que como equipo fue buena y en lo personal también me fue muy bien. Terminé con un sabor amargo, porque podía dar un poco más. Sentimos que podría haber sido algo muy lindo y haber llegado muy lejos”, explicó convencido.

De cara a la temporada 2020/21 de la Liga Nacional, se mostró entusiasmado. “La verdad que no me la imagino, porque estoy más ansioso que otra cosa. No veo la hora de estar ahí, empezar con las prácticas y empezar a jugar. No me llego a imaginar cómo podría ser todavía”, señaló.

Todo indica que Matías enfrentará a su hermano Pablo, que está muy cerca de fichar en Libertad. “Va a ser algo muy lindo. El año pasado jugué con Ale Aloatti, que arregló en Libertad también y creo que es un plus tener gente conocida y cruzarme con ellos. Es un logro para ambos. La verdad que con Pablo no tenemos mucha comunicación. Estamos en Ceres, nos entrenamos juntos y todo, pero sobre eso no hablamos. Nos felicitamos, como debía ser, pero nada más. La verdad que me encantaría enfrentarlo. Siempre me gustó jugar en contra de Pablo y creo que uno se potencia siempre que quiere demostrar cosas”, explicó.

Por último, agradeció las muestras de afecto y las felicitaciones que recibió tras la confirmación de su llegada a Atenas. “La verdad que eso es lo que más me sorprendió de todo. Al hacerse pública mi decisión de firmar en Atenas, me empezaron a llegar mensajes de tanta gente, conocidos, amigos, familias conocidas, gente de Monte Quemado, de Santiago, de Tucumán, de Metán. Me llegaron mensajes de aliento y felicitaciones. Fue algo muy lindo. No hay nada mejor que sentirse apoyado, que la gente te siga. Creo que no hay mejor placer que eso, que la gente me haga sentir querido, que se acuerden de mí, de lo que fui y lo que soy. Estoy muy agradecido por eso. Sigo siendo la misma persona, humilde, jodido o molesto, creo que eso no va a cambiar, porque no van a cambiar mis raíces. Les quiero decir muchas gracias por el apoyo y siempre voy a estar acordándome de todos”, cerró. l