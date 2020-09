FÚNEBRES | 3 de septiembre de 2020

03/09/2020 - 01:28 Funebres

FALLECIMIENTOS

3/9/20

- Luciano del Rosario Gerez (La Banda)

- Norma Beatriz Zarza

- Ramón Ruiz (Las Termas)

- Juan Orlando Leguizamón

- Fidel Saturnino Rubio (La Banda)

- Argentina del Carmen Villavicencio

- Elva Beatriz Rojas

- Roger Vicente Farreras

- Felipe Luciano Álvarez

- María Monserrat Vázquez

- Benita Cabral (La Banda)

- Francisca Martínez

- Raymundo Armando Vázquez

- Saida Aranda

- Norma Adriana Rojas

- Fructuosa Edelmira del Valle Lescano

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROGER VICENTE FARRERAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/9/20 y espera la resurrección.

Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Cáritas Diocesana participa y acompaña con dolor a su esposa Betty e hijos y flia., y elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MALVINA ELVA BAZÁN DE GOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/8/20 y espera la resurrección.

Al cumplir un mes de su fallecimiento. Mamá hace un mes que partiste al encuentro de Dios, de tu viejo y tus hijos. Nosotros aquí estamos con un dolor y una ausencia inmensa que nos dejaste, pero nos mantiene en pie saber que la peleaste hasta el último, ese es uno de los ejemplos que nos dejaste a todos, como también el saber levantarse de cada caída y cada dolor que la vida nos presenta, levantarse con la cabeza en alto y seguir y seguir viviendo!!! Ahora más que nunca estás tan cerca nuestro porque vives en nuestros corazones, cada vez que cerramos nuestros ojos te sentimos tan cerca que escuchamos tu voz hablándome en el silencio de mi alma. Sus hijos Mariela, Ana, Migui y Tony, sus nietos y bisnietos pueden una oración al cumplirse un mes de su llegada a la Casa del Señor.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

JUAN ESTEBAN BRAVO

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 3/3/20 y espera la resurrección.

Juan: el día de tu partida me consoló el saber que el cielo recibirá un nuevo ángel. Un ángel que seguirá cumpliendo el trabajo que hacía aquí en la tierra, pero ahora desde el cielo. Un ángel protector que siempre estará a nuestro lado. Hoy, al cumplirse los seis meses de tu viaje al cielo, me asomo para verte en él, y el sol brilla e irradia felicidad, una felicidad contagiosa, miro nuevamente y sé que sos vos. Vuela alto ángel nuestro y descansa en paz.

Tu familia que te ama y te extraña.

Al cumplirse los 6 meses de tu fallecimiento, sus padres y hermanos invitan a participar de la misa que se realizará a través de facebook en la Pquia. San José del Bº Belgrano hoy a las 18 hs.

RECORDATORIO

ALICIA RODRÍGUEZ DE GUBERVILLE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/9/82 y espera la resurrección.

Sus hijos Marta, Nilda y Mario Roberto con sus respectivas familias ruegan oraciones en su memoria a 38 años de su fallecimiento.

GRACIAS JUAN PABLO II

POR TU INTERSECCIÓN A NUESTRO

SEÑOR JESUCRISTO

G. B.

GRACIAS SAN EXPEDITO, SAN CAYETANO

POR LOS FAVORES RECIBIDOS

KELLY

ÁLVAREZ, FELIPE LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino". Jn.14,1-12. Su cuñada Marta Liliana Lescano. Sus sobrinos: Gabriela, Flavio, Mariela y Ma. Celeste Suárez. Sus sobrinos políticos: Alejandro Barraza y Silvia Jiménez. Sus sobrinos nietos: Facundo B. y Lisandro S. participan con profundo dolor su fallecimiento.

ÁLVAREZ, FELIPE LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Mi hermano, mi compañero, amigo... gracias por los momentos vividos. Siempre estarás en nuestro recuerdo. Iber Álvarez y flia.

ÁLVAREZ, FELIPE LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Su concuñada Marta Gómez. Sobrinos: Leonardo, Natalia y Andrea Lescano. Sobrinos nietos: Helena, Ana Lescano y Pilar Gómez participan con dolor su fallecimiento.

ARANDA, SAIDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/20|. Sus hijos Marta y Emanuel, Aranda nietos Aynara, Agustin, Sofía, Stefano, hnos sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

ELÉAN, OMAR W. (q.e.p.d.) Falleció en San Juan el 1/9/20|. "Ya está ante ti Señor, recíbelo en tu reino". Su prima hermana Norma Azar, su esposo Nazih Nader, sus hijos Juan y Samir Nader participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÉAN, OMAR W. (q.e.p.d.) Falleció en San Juan el 1/9/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su prima hermana Chiqui, su esposo Abud Saad, sus hijos e hijos políticos con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELÉAN, OMAR W. (q.e.p.d.) Falleció en San Juan el 1/9/20|. "El Señor te reciba en sus brazos". Sus primos Tufi Saad, su esposa Azucena Mercedes Azar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELÉAN, OMAR W. (q.e.p.d.) Falleció en San Juan el 1/9/20|. "El Señor te reciba en sus brazos". Su prima Sara Llugdar e hijos Emily, Felipe y Yanina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ELÉAN, OMAR W. (q.e.p.d.) Falleció en San Juan el 1/9/20|. Sus primos Perla Eleán de Gattás y familia, Noemí Eleán de Chaud y familia y Edgardo Eleán, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ELÉAN, OMAR W. (q.e.p.d.) Falleció en San Juan el 1/9/20|. Su primo Daniel Eléan e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz Omar después de tan cruel enfermedad.

FARRERAS, ROGER VICENTE (COQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Cuando un ser querido se convierte en un recuerdo, la memoria se convierte en un tesoro. Te amaremos y atesoraremos siempre, fuiste, sos y serás la mejor persona que pudo estar en nuestras vidas. Su hijo Claudio Ariel Farreras, Andrea Peralta y tus amados nietos Exequiel,Vicente, Elvira y Rosario. Ruegan oraciones en tu querida memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Su hermana Elisa Farreras, su hermano político Rubén Rearte, sus sobrinos Jorge y Fernando y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Sus sobrinos Nini, Antonia y Chiche Sosa y sus sobrinos nietos Carlos, Waldemar, Eugenia y Gustavo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Su sobrino José Luis Llado y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (COQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. "Bienaventurados los puros de corazón, que contemplan el rostro de Jesús". Sus vecinos Juan Coria, su esposa Olga Vizcarra e hijos Alejandro y Cristina, participan con dolor del fallecimiento de su amigo y esposo de Betty.

FARRERAS, ROGER VICENTE (COQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque esté muerto, vivirá". La comunidad de Santa Clara del Barrio Misky Mayu, participa con dolor del fallecimiento del esposo de Betty.

FARRERAS, ROGER VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Salvador Briz, Oscar Briz y flia, participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestro amigo Claudio Farreras (Colo) y acompañan este difícil momento.

FARRERAS, ROGER VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. APNYCRSE. Asociacion de Pilotos Navegantes y Concurrentes del Rally de Santiago del Estero, participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestro amigo y miembro de esta institución Claudio Farreras (Colo), acompañan en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Guillermo García Barea y Soledad Medina y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (COQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. La casa del Señor abrió sus puertas, ya estás con Él. Su consuegra Olga Bravo de Peralta, sus hijos Raúl, Sergio, Lorena y sus familias participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. La Federación Regional Santiagueña del Deporte Motor, participa el fallecimiento del Sr. padre del expresidente Claudio Farreras y lo acompaña a su familia en tan doloroso momento.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. La Asociación Santiagueña de Rally participa el fallecimiento del Sr. padre del expiloto Claudio Farreras y acompaña a toda la familia en tan doloroso momento.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. La 1ra. promoción de la Escuela Normal Nº 5 de Suncho Corral participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su esposa Bety Brizuela y demás fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (COQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Facundo Barrionuevo y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Claudio y abuelo de Exequiel. Rogando oraciones en su memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Ricardo Jozami, su esposa Mary Canllo, participan su fallecimiento y abrazan a Betty y flia., en estos momentos de dolor y elevan oraciones en si memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Marcelo Oller y familia participan su fallecimiento y acompañan al querido amigo Pablo en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (COQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Dr. Víctor Hugo Argañaraz, su esposa Myriam Anzani, sus hijos Víctor, Mara, Marcos, Melisa y Victoria participan con dolor la partida de su estimado amigo "Coqui" y acompañan a su esposa Betty y sus hijos Pepi, Pablo, Claudio y Ezequiel en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. "Cuando se nos va un ser querido… Nunca nos deja del todo… Sus recuerdos, permanecerá por siempre en nuestros corazones". María Teresa Orellana y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Vuela alto más allá del infinito, cuídanos como lo hiciste siempre. Te amo y te extrañaré, esta y mil vidas más. Descansa en paz Viejito querido. Tu hijo del corazón Exequiel Orellana participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (COQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin. Carlos A. Villalba , su esposa Nori Rago e hijos acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Claudio Colo Farreras. Ruegan oraciones en su memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. René Llado, sus sobrinos: Negro, Carlos, Coli y Gaby, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

GEREZ, CLARA NIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Su hijo Pablo, hija política Adriana, nietos Pablo, Nicolás, Agustín, Alejandro, Erica, Dahiana, Micaela, Nazarena, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. S.A- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GIMÉNEZ, WALTER TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Te fuiste querido amigo y compañero de años, con tu humildad y bajo perfil, de pocas palabras, hicieron de ti una buena persona con valores que quedarán para siempre en el corazón de tus compañeros de piso. Magui, Pori, Liliana, Viviana, Michi, Cecilia, Paola, Diego, Miguel, Gustavo, Jorge, Lucas, Oma, Héctor, Ramón, Fabián, Leo, Pato, Ale, Bety, Sergio, David, Jorgelina, Miguel B. Elevamos oraciones en su memoria.

LESCANO, FRUCTUOSA EDELMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/20|. El señor es mí pastor nada me puede faltar...participan con profundo dolor sus sobrinos Dr. Francisco Lescano Núñez ,Prof. Noemí Farias. Dra. Mara Lescano Dr. Guillermo Bellido. Ingen.Lara Lescano, CPN René Llarull, Dra. Marisel Lescano y Lic. Franco Pita. Sus sobrinos bisnietos Rosario, Martín, Francisco,y Azul.

LESCANO, FRUCTUOSA EDELMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/20|. Germán Montiel, Norma Terán e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Manuel y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

LESCANO, FRUCTUOSA EDELMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/20|.La promoción 1970 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento de la madre de su ex compañero y amigo Manuel, a quien acompaña con cariño.

LESCANO, FRUCTUOSA EDELMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/20|. Salgan a su encuentro, ángeles del Señor...participan con profundo dolor su sobrina CPN. Susana Farías de Daneri, sus sobrinos nietos Dra. Romina Daneri, , Érika Lezcano, CPN Tania Lezcano, CPN Franco Daneri, Médica Veter. Florencia Medina y Luis Pablo Abdala,sus sobrinas bisnietas Zhiara, María Emilia ,Barby y Zhoe.

MARTÍNEZ, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/20|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno ". Sus hijas Edith Sosa, Mabel Sosa y Mary Sosa participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/20|. Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada ". Sus nietos y bisnietos. Natalia, Juanjo, Eugenia, Ines, Luciana, Mario, Viviana, Pablo, Martin, Emanuel, Lautaro, Agostina, Milagros, Victoria, Tobias, Santiago, Augusto, Nicolás, Albertina, Catalina, Clementina, Justina, Juan Cruz. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/20|. Germán Montiel, Norma Terán e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su nieta política Natalia por el fallecimiento de su abuela. Ruegan por su eterno descanso en el Señor.

MARTÍNEZ, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/20|. Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en el corazón, pero tenemos la paz y el consuelo que ya está junto a nuestro Padre Celestial. Participan con profundo dolor de la mamá de su querida amiga Mary: Beatriz Argañaraz y Luis Darío Elías. Elevan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/20|. "Que el Señor te conceda a ti y tu familia paz y consuelo en este momento difícil. Participan con profundo dolor las amigas de su hija María del Carmen: Antonia Argañaraz de Méndez, Beatriz Argañaraz, Martina Argañaraz, Cristina Argañaraz y sus respectivas familias. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PONCE, OSCAR LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Su sobrina Ana Lis Uequín, sus hijos Santiago Gabriel e Ivana Lis Ábalos Uequín participan con dolor el fallecimiento de su querido tío Poly. Rogamos oraciones en su memoria.

PONCE, OSCAR LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Su sobrina Mónica Inés Uequín, su esposo Ramiro Camacho Aldunate, sus hijas Camila Camacho Uequín y Micaela Camacho Uequín participan con dolor el fallecimiento de su querido tío Poly. Elevan oraciones en su querida memoria.

PONCE, OSCAR LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Su sobrino Carlos Uequín, su esposa María Antelo Añez, sus hijos Carlos Lorgio, Carlos Pablo, Carlos Eduardo y Nahemi Uequín Antelo participan con dolor el fallecimiento de su querido tío Poly. Elevan oraciones en su querida memoria.

PONCE, OSCAR LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Ana Gómez de Uequín, sus hijos Ana Lis, Mónica Inés y Carlos Uequín participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

PONCE, OSCAR LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Luis Armando Sandoval, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PONCE, OSCAR LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Virginia Carrizo de Cardozo (Tota), Alberto A. Carrizo y flias, abrazan con profundo dolor y acompañan a su querida prima Michi y a sus hijos, ante irreparable pérdida. Ruegan a Dios por el eterno descanso de Poli y brille para el la luz eterna.

PONCE, OSCAR LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Participan su fallecimiento Victoria Uequín de Nabac, sus hijos Juan Carlos Nabac, y flia. Gustavo Nabac, y flia. y Patricia Nabac y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, OSCAR LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Julio César Nassif, participa con profundo dolor el fallecimiento del estimado amigo Poly y acompaña a su esposa e hijos en tan triste momento.

ROJAS, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/20|. Su esposo Modesto Nadal, hijos Lucas Nadal y Flia., Luciana Bosonetto, nietos Catalina, Joaquín participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VÁZQUEZ, RAYMUNDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/20|. Sus hijos Silvia, Germán, Miguel h. políticos Juan Carlos Cristina, nietos Melani, Lizandro, Morena, Nacho, Lautaro, Karen, Mariano, Milagros, Guadalupe bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

Recordatorios

BUSTOS, RUBÉN ALBERTO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Querido hermano: hoy es un día muy especial, me cuesta pensar que ya no te podré decir "Feliz Cumple" como siempre lo hacía. Fuiste el elegido porque Dios siempre elige lo mejor. Espero que desde el cielo los ángeles te protejan y te den el descanso eterno. Siempre te recordaré y te tendremos presente. Tus hermanos Mafi, Fanny y Betty que nunca te olvidarán.

GÓMEZ DE SALVATIERRA, ANA MARÍA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 25/09/20|. "Tu partida nos llenó de tristeza. Estarás siempre presente en nuestras vidas". Tu familia del corazón: Dorita y Negro Herrera, Marcela, Popo, Lucas y Julieta Ríos, Belén, Daniel, Nahiara y Yasmin Spath, Valeria, Carlos, Federico y Gastón Trejo y Natalia Herrera, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento, invitamos a compartir la celebración de la santa misa por Facebook de la parroquia Santa Rita, el día 03/09/20 a las 12 hs.

RÍOS DE IÑÍGUEZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento, su hija Cecilia Iñíguez, hijo pol. Miguel Juan, sus nietos Ignacio y Carolina Juan, Luciana, María y Rodolfo Iñíguez, piden oraciones en su memoria. por su eterno descanso. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". ¡Te vamos a extrañar Abu!

SALVATIERRA, ARGENTINO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/19|. Tío, hoy a un año de tu partida, solo puedo decirte ¡Gracias! por los hermosos recuerdos, risas y lugares compartidos, por lo que me enseñaste y me hiciste conocer, por la fe y el valor de la familia. Te extraño siempre, te recuerdo, pero tengo la seguridad que descansas en paz, junto a tus amados padres y hermanos. Cuídame, protéjeme y guía mis pasos. ¡Oraciones por su eterno descanso!

SOSA DE GÓMEZ, FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en Mi aunque muera vivirá. Y todo el que cree, no morirá jamás". Sus hijos, hijos políticos y nietos ruegan una oración en su memoria al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

Sepelios Participaciones

LEDESMA, AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Sus hijos Berta, Omar, Walter, Carlos, Daniel, Hector, Hugo, Oscar, José Luis, Gladys, Susana y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

Sepelios Participaciones

FERREYRA, FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Margarita Hallak de Saad y sus hijos y sus respectivas flias., participan con mucha tristeza su fallecimiento, hacen llegar su sentido pésame a su esposa Daniela, hijos, padres, hermanos y demás fliares. Y el agradecimiento a su hermano Puchi, que Dios te bendiga por haber estado en todo momento acompañándolo, que Jesús y su divina misericordia te den el descanso eterno amigo "Flequi", pedimos oración en su memoria.

RUIZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/2020|. Su esposa Azucena Cejas e hijos Adrian, Cecilia, Inés, Fabiola, Gustavo, Arturo y Esteban; hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

SÁNCHEZ DE GARCÍA, ROSA OLGA (q.e.p.d.) Fallecio el 2/9/20|. Su esposo Darío García, hijos Karina, Ivana, nietos Jael, Carla, Patricia, Juan, Santino, Luis, Elton, Madai y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza. Clodomira. Caruso Cia. de Seguros- EMPRESA SANTIAGO.