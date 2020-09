Baraj: “El tango también tiene que ver con la protesta social”

03/09/2020 - 20:42 Pura Vida

¿En qué momento de su vista lo encuentra la nominación a los Premios Gardel por su disco “Tu alegre corazón”?

En un momento medio raro, como el de todos por esta situación de la pandemia, de estar inactivo desde el punto de vista de la posibilidad de salir a tocar y eso que a nosotros tanto nos gusta. Dejando de lado eso, la perspectiva de este 2020 era muy buena porque yo estoy presentando este nuevo disco, además había sacado un disco de jazz en enero y también estaba el proyecto de hacer este año una celebración de los 35 años del trío Vitale-Baraj-González. Había una cantidad de presentaciones ya programadas en todo el país. Todo se postergó y no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro. En cuanto a la nominación a los Gardel fue una alegría dentro de este contexto un poco triste.

En “Tal para cual” debutó como cantante, faceta que ahora profundiza con “Tu alegre corazón”.

Fue por una situación un tanto fortuita porque yo tenía una pareja -ella es cantante y guitarrista-, y en un momento me dijo “Bernardo, porque no hacemos algo juntos”. Y yo le dije que hagamos un show de tango porque nosotros nos habíamos conocido bailando tangos. Le dije que ella iba a cantar y tocar la guitarra y yo tocaría la flauta, los saxos y la acompañaría en el piano con un par de temas, inclusive tocar el cajón peruano en algún vals que podamos hacer, como para ir buscando colores entre dos personas distintas. Y ella me dice: “Pero, además, vas a cantar”. Me resistí hasta donde pude, pero después acepté. Empecé a estudiar canto. Así fue como empecé a sentir el sabor del canto a esta nueva expresión.

...Y así fue como dio vida a “Tu alegre corazón”..

Exactamente. El año pasado grabé “Tu alegre corazón” y traté de darle otra vuelta de rosca a este nuevo disco porque el primero era un disco con todas las composiciones propias, músicas y letras. Entonces, la gente venía a un saxofonista y se encontraba con un cantante al que nunca habían oído, que cantaba canciones absolutamente desconocidas, letras que nunca había escuchado. Entonces, era una situación un poco difícil para el público, un material un poco árido. Seguí estudiando canto y siento que esta segunda producción está muy mejorada desde el punto de vista de mi posibilidad expresiva, de mi posibilidad vocal. Decidí hacer un disco que sea un poco más amable para el oído de la gente. Grabé temas míos y composiciones del género clásico.

¿Qué es el tango para usted más allá de representar un sonido de su infancia?

Es una expresión muy profunda. Corresponde, desde el punto de vista histórico, a un momento de nuestro país, especialmente la ciudad de Buenos Aires. Es muy representativo de una época y que los avatares del tiempo y de las industrias discográficas e intereses que no son, precisamente, de defensa de lo cultural, que este lenguaje tuviera que retirarse. Es un lenguaje que necesita, y afortunadamente eso sucede, de gente que renueve, de nuevos compositores. Creo que hay un resurgimiento de intérpretes. El tango es una expresión genuina de un pueblo que debería seguir batallando para no perder el tren.

¿Cuánto de revolucionario tiene el lenguaje del tango?

El tango, como una música que ha surgido de las entrañas de una clase social que tenía que ver con el Buenos Aires de la década del 30, ha sido, sobre todo a partir de algunos poetas, un lenguaje crítico de la sociedad, de lo establecido. En el tango, con más frecuencia, encontramos cosas del amor, del desamor, del engaño, de la perdida. Pero, sí, hay muestras que tienen que ver también con la protesta social, con una búsqueda de cambio.

Por haber transitado por varios géneros musicales, usted dijo que se considera una rara avis.

En realidad, nunca me cuestioné demasiado, nunca me gustó etiquetarme, estar en un rótulo. Siempre fui coherente y consecuente con mis deseos cuando tuve gana de armar una cosa que tuviera que ver con el jazz, el rock, el tango y el folclore. Siempre le puse la misma energía, el mismo amor, el mismo cariño. Nunca me hice cuestionamientos, tampoco escuché demasiados cuestionamientos desde afuera en relación a esto. Tal vez los haya. La música, en un punto, es una sola. Si bien es cierto que cada género tiene un lenguaje y una manera particular de expresarse, siempre traté de ser respetuoso y de expresarme en esos géneros de la mejor manera que pude.

“El tango es un lenguaje que me es muy propio”

“Tu alegre corazón” es una placa en la que se combinan composiciones propias con clásicos del género como “Barrio de tango”, Marionetas” y “Fruta amarga”, y hasta un homenaje a Leonardo Favio, en una original versión de “Muchacha de abril”.

“Tu alegre corazón”, segundo trabajo en el que muestra su novedosa faceta como compositor y cantante de tangos.

Jazz y el rock es lo que lo identifica a usted. ¿Cómo nació su pasión por el tango?

Los temas conocidos de tango que hay son temas que me gustaban particularmente y que muchos de ellos tenían un vínculo muy estrecho con mi infancia, con mi primera juventud, con una etapa de mi vida. Yo soy de un generación de la que cuando yo era chico lo que sonaba en la radio y en la calle era el tango. Es un lenguaje que me es muy propio y tengo un bagaje de composiciones infinitas. Después vino la época del jazz y del rock, pero el tango siempre fue una música que estuve dentro mío de un modo primigenio.

El tributo a su amigo Leonardo Favio

Reconocido como saxofonista, integrante de formaciones como Alma y Vida; La Banda, de Rubén Rada; La Banda Spinetta y el trío Vitale-Baraj-González; además de haber acompañado a artistas como Leonardo Favio y Sandro; el músico emprendió un nuevo camino en 2016 con la edición de “Tal para cual”, su primer disco de tango, en el rol de cantante, que ahora profundiza con “Tu alegre corazón”.

En “Tu alegre corazón” le hace un tributo, con una particular versión de “Muchacha de abril”, a Leonardo Favio, con quien ha grabado oportunamente.

Se me ocurrió Favio porque quería encontrar un tema que, de alguna manera, se adaptara también a este lenguaje que encaro en este disco. Me parecía que ese tema de Leonardo daba para hacerlo tipo milonga. Entonces, decidía hacer “Muchacha de abril” como podría haber hecho tantos otros, algunos de Spinetta (Luis Alberto), de Nebbia (Lito) y de Sandro, tanta gente con la que toqué a lo largo de mi carrera. Favio es un artista que admiré mucho. Además de haber sido aquel cantante exitoso de la década del 60, a mi juicio, uno de los grandes cineastas argentinos.

¿Qué significó haber tocado con todos estos músicos?

Me siento un privilegiado. Fue una situación muy afortunada para mí que me convocara cada uno de ellos oportunamente para formar parte de sus grupos y de sus proyectos musicales. Siempre cada nueva experiencia fue enriquecedora, parte de un camino de crecimiento. Estoy agradecido a la vida de tantas posibilidades que me dio. Lógicamente, también tiene que ver con el esfuerzo y la voluntad que puse al servicio de estudiar mis instrumentos y de capacitarme como para la hora de tener que responder.