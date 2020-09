Sebastián Ribas: “No veo la hora de sumarme al grupo”

03/09/2020 - 22:29 Deportivo

Tras cumplir con los catorce días de aislamiento tras ingresar a nuestra provincia, el delantero Sebastián Ribas se sumará hoy a los trabajos que el plantel de Central Córdoba realiza en el predio del Iosep.

Ayer, el uruguayo estuvo en la sede del club y firmó su contrato que lo vincula al Ferro hasta fines del año próximo. Y la oportunidad fue propicia para expresar sus ansias por volver a entrenar y las expectativas que le genera Central.

“Las expectativas son grandes como todo este largo período que pasamos. Es una actividad que se ha visto relegada, dado el contexto mundial, sobre todo acá en Argentina. En otros lugares hemos visto que arrancaron y eso no hacía más que aumentar la ansiedad que había para empezar acá, pero obviamente son realidades diferentes en cada lugar. Estuvimos siempre escuchando y acatando lo que los profesionales de la materia dictaminaban”, señaló.

“Estoy contento por la firma, mi llegada y ya no viendo la hora que sea mañana (por hoy) para sumarme al grupo porque el día a día es lo que uno más extrañaba, el compartir con sus compañeros, estar al aire libre y más con este clima tan lindo que estamos teniendo acá”, agregó.

El ex delantero de Patronato, Lanús y Rosario Central se refirió a cómo sobrellevó el largo parate: “A nivel mental uno tuvo que tratar de estar fuerte. Y hay que seguir así porque esto todavía no terminó, sabemos que nos tenemos que seguir cuidando, tomando las medidas sanitarias correspondientes. Pero ya es un buen paso poder entrenar, estar con tu compañero y compartir una cancha de fútbol. Eso para nosotros es impagable”.

“Más que nada fue estar fuerte a nivel mental porque uno tenía que trabajar y mantenerse en forma para que, justamente, cuando esto vuelva, poder ponerse a tono y no tener que volver a esperar porque no hizo los deberes en casa”, agregó el centrodelantero.

Ribas destacó el rol del mánager Alexis Ferrero y el DT Alfredo Berti en su llegada a Central Córdoba.

“Primero los contactos con Alexis. Fueron permanente desde hace meses cuando me comentó el interés que había de que me sume. Había unos asuntos contractuales por resolver con Lanús y eso iba a dilatar un poco las cosas para oficializar mi llegada. Entonces el contacto de Alexis fue clave, hablé con él varias veces hace meses”, explicó. “Después el llamado de Alfredo fue fundamental. Conversar con el técnico que está acá, que me haga saber su idea, su parecer, sus ganas de contar conmigo y lo que puedo aportar, fue muy importante para mí. Fue confirmar todo lo que me había dicho Alexis- Ahora solo queda aportar mi granito de arena con trabajo y humildad para el bien de Central”,cerró.