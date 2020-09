A Francisco “Pancho” Cerro, Central le genera orgullo y compromiso

03/09/2020 - 22:36 Deportivo

“Es un momento especial, no solamente en mi carrera sino también en mi vida, con todo lo que significa volver a radicarme en mi provincia después de quince años. Sobre todo siento orgullo y compromiso. Orgullo de pertenecer a este club, con grandes dirigentes y una hinchada que siempre acompaña. Y el compromiso mío excede lo contractual y afectivo, el hecho de ser santiagueño y lo que significa Central en mi formación juvenil, hace que tenga un compromiso enorme con este club”, dijo Francisco Cerro, tras firmar también ayer su contrato.

“Pancho” dijo que llega “en uno de mis mejores momentos porque me siento en plenitud física y sobre todas las cosas, mental. La experiencia misma hace que hoy me considere un jugador mucho más completo dentro de la cancha. Siento que también puedo aportar fuera de la cancha si así me lo permiten, porque en definitiva estamos para que Central Córdoba como club se consolide y crezca”.

“La decisión, más allá de lo afectivo, pasa por poder ser protagonista como equipo de fútbol. Creo que no solamente se incorporó en cantidad sino también en calidad. Más que gustarme siento que me entusiasma mucho el equipo con Alfredo a la cabeza que, por lo que pude ver hoy en el Iosep, tiene una forma de trabajar muy intensa y eso en el fútbol de hoy es clave”, concluyó.