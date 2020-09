FÚNEBRES | 4 de septiembre del 2020

03/09/2020 - 23:21 Funebres

Fallecimientos

- Alejandro Adrián Díaz (Suncho Corral)

- Ymelda Margarita Ponce (Dpto. S. Martín)

- Sirena del Carmen Corbalán (Fernández)

- José Honorio Orellana

- Rosa Ramona Pallares

- María Mercedes Orellana (Clodomira)

- José Agustín Gutiérrez (Colonia El Simbolar)

- Orfelia Francisca Trejo (Bs. As.)

- Zulema Farías de Hons (Icaño)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ZULEMA FARÍAS DE HONS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/9/20 y espera la resurrección.

Su hijo Walter participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Icaño.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ZULEMA FARÍAS DE HONS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/9/20 y espera la resurrección.

“La vida es solo un recuerdo”

Sus sobrinos y sobrinos nietos, Fabián, Luis, Angélica, Fernando y Fabricio Herrera, participan con dolor su fallecimiento

Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio Municipal de Icaño.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FRUCTUOSA EDELMIRA DEL VALLE LESCANO VDA. DE MALDONADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/9/20 y espera la resurrección.

Tus hijos Manuel y Georgina, Luis y Mabel, Guillermo y Cristina y María Marta Josefina y Ricardo, Maldonado Lescano; nietos y bisnietas y tu fiel colaboradora Ilda Sosa, velamos por tu eterno descanso en la paz del Señor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FRUCTUOSA EDELMIRA DEL VALLE LESCANO VDA. DE MALDONADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/9/20 y espera la resurrección.

Rogamos tu eterno descanso en la casa que Jesús te preparó más allá de sol. Con profundo dolor te despedimos querida Futu. Tu sobrino Mario Ernesto Osorio, su esposa Ofelia Meneghini, sus hijos Mario, Claudia y Mariela. Que Jesús bendiga tu descanso celestial, besos al cielo. Para ti un fuerte abrazo eterno y un beso. Mario.

RECORDATORIO

Ing. RODOLFO AUGUSTO LEDESMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/9/19 y espera la resurrección.

A un año de tu ausencia, aún no podemos aliviar el dolor que nos produjo tu partida.

Te amamos y te extrañamos por siempre.

Tu esposa Angélica, tus hijos Claudia, Martín, Fabián, Mariela, Marcos y Mara, tus nietos Gastón, Joaquín, Lucio, Tiziano, Jazmín, Ian y Noah.

Se ruega oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

GERARDO JULIO RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/20 y espera la resurrección.

Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás”.

Papi: Hoy estarías cumpliendo tus 76 años, pero hace un mes que te fuiste al Cielo, no sabes lo difícil y doloroso que se nos hace no tenerte, no escuchar tus sabios consejos, fuiste un padre ejemplar que supo guiarnos por el buen camino y enseñarnos los mejores valores de la vida para ser personas de bien, gracias por todo, gracias por el amor infinito que nos diste siempre. Vivirás eternamente en nuestros corazones.

Te amamos. Tu esposa Luisa, tus hijos Olga, César, Luis, Carlos y Analía, tus hijos políticos, tus nietos y bisnieto. Siempre te recordarán.

INVITACIÓN A MISA Y AGRADECIMIENTO

MARTA ANGÉLICA GODOY (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá jamás”. Sus hijos José Manuel, Raúl Federico, Carlos Eladio, hijas políticas, nietos y bisnietos, agradecen a familiares, amigos y vecinos que hicieron llegar sus condolencias y se los invita a la misa virtual que se oficiará hoy en Catedral Basílica a las 16.45, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

MARGARITA MAGALÍ FIGUEROA DE ISAAC

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

Ya está ante ti señor recíbela en tu Reino, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana Ema Mercedes Figueroa, su esposo Lionel Delano Moya, sus sobrinos Lionel Gustavo, Blanca Luciana, Rafael Osvaldo Moya y sus respectivas familias, despiden con dolor y siempre estarás en nuestros recuerdos. Agradecemos a familiares, amigos, vecinos y todos los que nos acompañaron en este difícil momento.

RECORDATORIO

MARGARITA MAGALÍ FIGUEROA DE ISAAC

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

A nueve días de su fallecimiento recordamos a Magalí nuestra vecina de tantos años de la calle Córdoba. Esposa, madre y abuela amable y respetuosa siempre dispuesta a acompañar al vecino en circunstancias especiales.

Solo pedimos a Dios y al Espíritu Santo te tenga en la gloria y envíes paz y resignación a tus seres queridos. Tomasa C. de Gerez, hijo Luis Gustavo Gerez, Elvira Santillán y Carlos Mónicci.

INVITACIÓN A MISA

GENUARIA DEL CARMEN TORRES DE ADAUTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/9/82 y espera la resurrección.

En un amanecer muy frío, con un sendero cubierto de canutillos plateados fuiste al encuentro tan anhelado del Señor Jesucristo, según tu fe Él iba a recibirte.

Padre, Hijo, Espíritu Santo, fue el golpe más fuerte que sufrí en mi existencia.

Pero gracias a tu divina providencia, me hiciste aceptar con el tiempo que tu voluntad debe ser comprendida, tú nos prestaste la vida y eres dueño de tomarla cuando la necesites.

Te pido entrañablemente que nos encontremos en la Patria Eterna.

Mi amada Carmencita, era una devota acérrima de la doctrina cristiana.

Un ser dotado de valores y virtudes intachables.

Amabas a tus hijos con una pasión incontenible, fuiste nuestra madre y padre a la vez, tu gran amor, tu único hombre, nuestro padre nos había dejado huérfanos muy jóvenes; para nosotros querías lo mejor, formarnos con gran valores humanos y cristianos.

Fuiste una docente entregada a la gran responsabilidad de formar generaciones dignas para nuestra sociedad.

Señor Nuestro Dios para quien nada es imposible, dale a mi madrecita estar al lado tuyo y ser tu sierva eterna.

Tu hija Teresita. Sus hijos Héctor Eduardo, Graciela del Carmen, Teresa del Rosario, tus nietos y bisnietos, y su hijo en el afecto que lo amó entrañablemente y lo protegió Daniel Oliva (su Danielito).

Invitan a escuchar la misa virtual el domingo 6/9 a las 11 hs. en la Iglesia Catedral Basílica (Canal 7).

RECORDATORIO

Suboficial Mayor ( R) LÍDORO OSCAR ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/20 y espera la resurrección.

Vivirás siempre en nuestro recuerdo. Tu esposa Elba, tus hijos Cele, Sari y Hugui, hijos políticos y nietos, lo recuerdan a 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO Arq. (q.e.p.d) Falleció el 20/8/20|. María Rosa Saad Budán, lamenta participar su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

ELÉAN, OMAR W. (q.e.p.d.) Falleció en San Juan el 1/9/20|. Su primo hermano Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti. participan con profundo dolor su fallecimiento rogando a Dios le dé el descanso eterno.

ELÉAN, OMAR W. (q.e.p.d.) Falleció en San Juan el 1/9/20|. Sus sobrinos Cristian Azar y flia., Sebastian Azar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

ELÉAN, OMAR W. (q.e.p.d.) Falleció en San Juan el 1/9/20|. Oscar A. Eleán, Marcela Noguera, su hijo Miguelito, Ale, Romi y Maru, participan con profundo dolor su partida al reino de Dios. Rogamos oración en su memoria.

ELÉAN, OMAR W. (q.e.p.d.) Falleció en San Juan el 1/9/20|. Dr. Juan C. Eleán y flia., Antonio E. Eleán y flia., Miguel A. Eleán y flia. , Oscar A. Eleán y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro primo Omar rogamos oraciones en su memoria.

ELÉAN, OMAR W. (q.e.p.d.) Falleció en San Juan el 1/9/20|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin". Los familiares de Isaac y María Figueroa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento.

ELÉAN, OMAR W. (q.e.p.d.) Falleció en San Juan el 1/9/20|. "Que en este descanso, el Señor te proteja con su mirada". Chicho Eléan y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELÉAN, OMAR W. (q.e.p.d.) Falleció en San Juan el 1/9/20|. Victoria Spampinato vda de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Eléan y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (COQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar..." Salmo 22. Koki, gracias por todo lo que nos enseñaste, lo que nos diste, por el gran amor a tu familia que alcanzó hasta para un hijo del corazón. Su esposa Betty Brizuela, sus hijos José Roger Farreras, Pablo Marcelo Farreras, Claudio Ariel Farreras, Exequiel Adrián, su hija política María Laura Elias. Nunca te olvidaremos, vivirás por siempre en nuestros corazones, descansa en paz hasta el reencuentro.

FARRERAS, ROGER VICENTE (COQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. "Se abrió el cielo para recibir a nuestro querido abuelito, te vamos a extrañar, feliz viaje!!!. Sus nietos: María Emilia, Santiago José, Juan Pablo, Lucas Agustín, Pedro Francisco Farreras Elias, Ezequiel, Vicente, Elvira, Rosarito Farreras Peralta, Benecio Farreras Ciappino, Te llevaremos siempre en el corazón.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Sus sobrinos Pablo Luis y Carlos Enrique Farreras y sus familias, expresan su pesar y desean consuelo a sus seres queridos.

FARRERAS, ROGER VICENTE (COQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Excompañeras de su esposa Bety del Jardín de Infantes Nº 26 "Nubecitas". Zulma, Kika, Bety, Mary, Marisa, Patricia y Olinda, la acompañan en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Lylia Reynoso de Carola y familia participan y acompañan con dolor a su esposa, querida Betty e hijos por su irreparable pérdida. El Señor le de el descanso eterno y cristiana resignación a su familia.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. "Rogamos su eterna Paz, en la Casa del Señor". Amigas de su esposa Bety: Mari, Silvia, Zulma, Elita, liliana, Kika, Mirta, Coquena, Kela, Patricia, Mirian, Elsa, Nora, Maby y Margarita, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/20|. El grupo de profesores Jubiladas de Educación Física, acompañan a su colega y amiga profesora Mary Sosa con profundo dolor por la pérdida de su querida madre. Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, JOSÉ HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/20|. Sus hijos Alejandro, Ramón, Ma. José, René, Karina, Daniel, h. pol. Mercedes, Sandro, Gustavo, Mario, Javier, Griselda, Katy, nietos, bisn. part. su fallec, sus restos serán inhum. a las 10,45 hs. en el cem. Los Flores. c/d Monteagudo 372 Bº 8 de Abril. Serv. Caruso Cia de Seguros. S.A.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

PALLARES, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/20|. Sus hijas Andrea, Natalia, Flavia Pallares, nietos Martina, Francisco, Guadalupe y Jazmín partiipan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

PONCE, OSCAR LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Los compañeros y amigos de la Promocion 66 de la Escuela Nacional de Comercio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, LÍDORO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Querido amigo Melli, llevo en mi tantos momentos compartidos. Tu ausencia deja un dolor perdurable, pero tus recuerdos siempre estarán. Un honor haber compartido con vos. La casa del Señor abrió sus puertas y estas junto a El. El Subof. My (R) Cisneros José Ramón y flia, rogamos una oración en su memoria, al cumplirse el noveno dia de su fallecimiento.

TREJO, ORFELIA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/9/20|. Si vivimos, para el Señor vivimos, y sí morimos, para el Señor morimos. Así pués, sea que vivamos o que muramos del Señor. Sus hijas Myriam y Adriana Garnica y familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amada madre.

TREJO, ORFELIA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/9/20|. Su hija Myriam del Valle Garnica, su hijo político Aníbal del Valle Paz, su nieto Ramón Aníbal Paz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

TREJO, ORFELIA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/9/20|. Olga E. Paz de Paz participa con profundo dolor el fallecimiento de doña Orfelia. Ruega una oración en su memoria.

TREJO, ORFELIA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/9/20|. José Rodolfo Tarantino, su esposa Beatriz Paz, sus hijos María Eloísa, María Cecilia y Matías participa con profundo dolor el fallecimiento. Eleva una oración en su memoria y acompaña a su familia en la irreparable pérdida.

TREJO, ORFELIA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/9/20|. Sus amigas Teresita Ruiz, Claudia Díaz, Guadalupe Medina, Mónica Medina y Marta Corpas, acompañan a su amiga Miriam Garnica por la pérdida de su señora madre.

TREJO, ORFELIA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 3/9/20|. Luis Caro, su esposa Marta Corpas y sus hijos: Matías, Joaquín, Luján y Julieta participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Miriam Garnica, acompañan a su familia en este difícil momento.

BIANCHI DE GERBINO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/15|. Su esposo Oscar Gerbino, sus hijos Esteban, Alejandra, Diego, su hijo político Nico y sus nietos Tiziana y Juani, con motivo de cumplirse seis años de su partida a la Casa del Señor.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALI (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. La comunidad educativa de la Escuela M.A. de Paz y Figueroa, acompaña en el dolor a la familia de la ex-docente de la institución, al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial.

MORE, RICARDO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Hoy, mañana y siempre elevo mis oraciones clamando por tu alma, que estés en aquel lugar bello junto con el Creador. Sus hijos y nietos. invitan a la misa virtual que se llevará a cabo en la Catedral Basilica a las 16.45 hs. Piden oraciones en su querida memoria.

MORE, RICARDO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Ricardo querido: a 9 dias de tu partida a la Casa del Señor, es difícil decir con palabras lo que siento, es muy pronto pero me duele el alma. Tú ya no estás pero si tu espiritu que está en mí, te siento en mi corazón, vives en el y asi será eternamente, cierro los ojos y te acaricio tu alma, te recordaré como eras, mi marido, mi compañero y mi amigo de la vida. Mi amor ayúdame a superar tu ausencia. Tu esposa Olga Anzani, su hijo Federico More. Se ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MARÍA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/08/20|. "Beata: siempre te recordaré". Su prima Mirta y su esposo David, sus hijos Vivi, Eli y Gusti y sus respectivas familias. ¡Descansa en paz!

CORBALÁN, SIRENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/20|. Sus hijos Saúl , Mariel, sus hnos. Elyas, Jhony, Luis, Perla, Roque, Oscar, Blanca, hnos. politicos, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORBALÁN, SIRENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/20|. El club Sportivo Fernández, dirigentes, socios y simpatizante participan con inmenso dolor el fallecimiento de la exintegrante de distintas comisiones directivas y subcomisiones de apoyo de la institución, elevan oraciones en su memoria y por su eteno descanso.

CORBALÁN, SIRENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/20|. Alberto "Beto" Celario y familia participan con gran pesar el fallecimiento de la excelente dirigente y permanente colaboradora de las distintas sub comisiones de apoyo en mi gestión como Presidente del Club Sportivo Fernández y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CORBALÁN, SIRENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/20|. El Instituto de Formación Docente Nº 3 de la ciudad de Fernández participa con profundo dolor el fallecimiento de la profesora Perla Corbalán elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

DÍAZ, ALEJANDRO ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/20|. Sus hijos Adriana, Chabela, Jorge, Raquel, Esteher, Mirian, Chano, sus nietos y bisnietos, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

DÍAZ, ALEJANDRO ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/20|. Los integrantes de la familias Castillo participan con mucho dolor el fallecimiento del padre de Chavela y abuelo de Gissella y Milena, ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

GONZÁLEZ DE DÍAZ, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. "Te rogamos Señor la tomes de su mano y la guíes hasta tu morada celestial". María Isabel López de Moreno y su flia. Julio Aguirre y Silvia, Chicho Teleña e Imelda, Chichí Moreno y Mirta , Stella Moreno, Julio Moreno y Susana y Eduardo Poledri y Alejandra y sus respectivos hijos oren para que la misericordia divina les de paz a su madre y esposo e hijos que la lloran. Las Termas.

GUTIÉRREZ, JOSÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/20|. Su esposa María Sánchez, sus hijos Juan, Nancy, Daiana, Alberto, Uco, Lili h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Colonia El Simbolar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 4219787.

ORELLANA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/20|. Sus hijos Zulma, Valle, Néstor, Nena, Vero, Delia, Omar, nietos, bisnietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza- Clodomira. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PONCE, YMELDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/20|. Sus hijos Omar, Margarita, Acencion, Estela, Ana h. politicos nietos bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pozo Mosito Dpto. San Martin. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.