Messi: “Cuando le comuniqué a mi familia que podía irme de Barcelona todos estaban llorando”

04/09/2020 - 13:46 Deportivo

Finalmente, Lionel Messi se queda en Barcelona por, al menos, un año más. En una entrevista con Goal, el astro argentino detalló cuáles fueron los motivos que lo llevaron a revertir su decisión inicial de marcharse del conjunto catalán y, entre ellos, alistó a su familia.

"Cuando le comuniqué a mi mujer y mis hijos que podía irme de Barcelona fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio", confesó Leo.

Y continuó: "Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy dificil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa. Todo eso hizo me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo".

Por otra parte, Messi aseguró que le "costó mucho decidir" y que lo que lo llevó a querer abandonar el Blaugrana "no viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas". Y completó: "Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club".