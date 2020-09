“Mau” y “Ricky”, los hermanos sean unidos

04/09/2020 - 20:49 Pura Vida

“Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera”.

Esta máxima de José Hernández, en su libro Martín Fierro, cabe a los “brothers” (como ellos se tratan) Mauricio “Mau” Alberto y Ricardo “Ricky” Andrés Reglero Rodríguez, hijos de Ricardo Montaner e integrantes del dúo homónimo de pop latino y reguetón.

“Mau” y “Ricky” estrenaron su nuevo sencillo, “Papás”. Los hermanos, en una conferencia de prensa virtual con medios de América Latina, y de la cual participó EL LIBERAL , hablaron de cómo es su relación cotidiana, de “Papás”, de como es ser hijo de un famoso, del amor y también del futuro pospandemia.

El encuentro online fue coordinado por Pablo Espiño, responsable del área Promoción Radios y Medios del Interior de Sony Music Entertainment, sello al cual pertenecen los hermanos de la también cantante y actriz Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez.

¿Cuál es el secreto del éxito de dos hermanos que se lleven tan bien durante tanto tiempo?

Nosotros llevamos muchos años trabajando juntos. Al principio, eso era una cosa que íbamos aprendiendo. Esto aplica para cualquier tipo de relación y no solamente la de hermanos, de amigos, de novios, de parejas, etc. Cuando la base de la relación es el respeto y la admiración todo es mucho más fácil en el sentido en que no hay peleas de ego porque yo (habla Ricky) como admiro tanto a Mau valoro su idea como algo de autoridad y Mau de la misma manera. Entonces, estamos entendiéndonos y aprendiendo cuáles son nuestros roles dentro de la relación y entre nuestro trabajo. Hay ciertas cosas en las que yo soy el líder y decido y hay ciertas decisiones que las toma Mau.

Por ejemplo, cuando compusieron “Papás”, ¿qué cosa decidió Mau y cuáles Ricky?

MAU: Cuando escribimos es un poco campo neutro, aunque yo siento, en general, Ricky es muchísimo mejor que yo en todo sentido a la hora de componer. Pero, la belleza de la composición es que uno entre al estudio como desde un mismo nivel. Aunque Ricky sea mucho mejor que yo jamás me hace sentir de esa manera que es algo bonito. Eso también ayuda a que las canciones fluyan de la manera en que fluyen. Aparte, esto de la composición y lo creativo depende mucho de cómo se esté sintiendo uno ese día. No tenemos una fórmula, como quien dice, específica a la hora de escribir, pero en el caso de “Papás” es Ricky quien me trae la idea de hablar, sobre algo que nadie lo hizo antes en una canción, sobre el típico chiste de los suegros. En la canción hay cierto humor porque queríamos asegurarnos de abordar este tema desde el humor ya que siempre, a diario, no solo en la Argentina, siento que hay un humor específico a la hora de hablar de los suegros, es un chiste recurrente.

Cantar en la Argentina

“Mau” y “Ricky” tenían pensado hacer un show presencial en el Luna Park, de Buenos Aires, en septiembre. Pero la pandemia del coronavirus ha hecho que se postergue, posiblemente, para el 2021. “La vida sin los shows en vivo sería muy triste”, remarcaron los hijos de Ricardo Montaner, quienes destacaron la calidez del público argentino.

Las canciones de amor y la identidad

El repertorio de “Mau” y “Ricky” no sólo se nutre de rock, pop y reguetón, sino también de canciones de amor. En la conferencia de prensa virtual destacaron: “Uno como artista tiene la responsabilidad de ir evolucionando e ir transformándose, pero mantenerse muy real a su identidad. Por eso una canción como ‘Papás’ puede fluir como fluye porque no buscamos sonar como nadie. Entonces, a la hora de escribir baladas también tenemos una manera diferente a lo tradicional. Eso tiene que ver con nuestra manera de hablar, de lo que hemos vivido nosotros, nuestras influencias, con lo que nos hemos criado que mucho tiene que ver con música de Montaner, pero también música urbana. Cuando uno es real con la identidad de uno fluyen diferente las cosas y no estás persiguiendo ningún tipo de sonido”.

Los suegros,en clave de humor

El video musical fue filmado por el director Stillz, quien fue la cabeza creativa detrás de videos tan rompedores como “Yo perreo sola” de Bad Bunny y otros como “Un día” de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy. En la grabación Ricky interpreta al novio que conoce por primera vez a los padres de su chica y Mau al padre y a la madre de esta última, lo cual los lleva a tener diversas y graciosas confrontaciones entre ellos.

¿Hay algo autobiográfico en esas ideas que tuvieron y lo llevaron al videoclip o fue meramente el proyectarse hacia las décadas del 80 y el 90?

En la estética es un poquito autobiográfico en el sentido que era la música que escuchamos y fuimos creciendo. Nuestra infancia y nuestra adolescencia entera era tocando, no era en un garaje sino en mi cuarto, y volviendo a toda nuestra familia con el sonido tan duro de nuestra música roquera de ese momento. Entonces, sin dudas, esa estética y esa parte del video tienen mucho que ver con lo que somos. Ahora, yo creo, específicamente, que yo (habla Mau) el elegido para hacer papel del suegro y la suegra porque a mí siempre me han dicho que era así como el papá de la banda y de todo el mundo. El video es una exageración, un poco representando la película que uno se arma, bien exagerada, antes de conocer a los suegros. Es una representación de lo que sentimos todos, en el planeta, a la hora de conocer a los suegros.

Un video los muestra “embarazados”

“Mau” y “Ricky” estrenaron “Papás” justo dos semanas después de que fueran invitados por John Legend a participar en el remix del éxito “Bigger Love”.

En el video se ve a estos dos hermanos llevándonos a un viaje donde lo mejor del “punk rock” de los noventas se junta con el pop urbano a través de una comedia ligera y divertida.

A este nuevo single lo dieron a conocer de una manera muy original en una publicación en su cuenta de Instagram en la que anunciaban que estaban “embarazados”.

La sorpresiva publicación se volvió viral al poco tiempo. “Papás” es el primer single del muy esperado segundo álbum de estudio

¿Cómo fue el proceso que desembocó en la presentación de “Papás”, con un mensaje tan fuerte, en una aplicación como Tik Tok?

Fue un proceso espectacular. Nosotros nos hemos estado dedicando a esto desde hace quince años. Y la industria (de la música) hace quince años es completamente distinta a la industria de hoy. Con plataformas como Tik Tok te puedes dar cuenta hasta dónde puedes llegar. Es una canción, gracias a Dios, un exitazo para nosotros y un tema muy importante en nuestra carrera. Es una canción que salió en octubre pasado y se consolidó como un éxito. A partir de enero pasado arrancó con todo. Nos tomó un par de meses saber si a la gente le estaba gustando la canción. Con plataformas como Tik Tok puedes ver inmediatamente si la gente conectó o con la canción o no. Hoy (por ayer), que estamos cumpliendo cuatro semanas, podemos ver que más de un millón y pico de videos en Tik Tok se han hecho bailando el challenge. Eso es un muy buen termómetro para saber que la gente ha conectado con la canción. Estamos muy agradecidos por eso.