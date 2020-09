Los “Secretos de Guerra” empiezan a develarse hoy

04/09/2020 - 21:03 Pura Vida

“El eje latino de la Segunda Guerra Mundial” es el primer episodio que emitirá History hoy a las 22.35, al estrenar Secretos de Guerra, la nueva serie documental que expone los acontecimientos más importantes e historias desconocidas sobre la participación de los países de América Latina durante este conflicto bélico.

En el marco del 75º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el canal de historia por excelencia estrena esta docuserie de cuatro episodios, presentada y narrada por el prestigioso actor mejicano Juan Pablo Medina, quien con rigor histórico llevará el hilo argumental de cada episodio, abordando acontecimientos jamás contados sobre la participación de países latinoamericanos durante la Segunda Guerra Mundial.

Cada capítulo cuenta con material histórico de época, recreaciones ficcionales y testimonios tutelados por el reconocido historiador mexicano Alejandro Rosas, quien ayudará a descubrir, y a entender, el rol que tuvieron los países latinoamericanos en la contienda bélica más importante del siglo XX.

El 28 de mayo de 1942, y tras el hundimiento de buques petroleros, el presidente mexicano Manuel Ávila Camacho le declaró la guerra a las potencias del Eje. México envió pilotos a entrenarse a EE.UU. que conformaron el Escuadrón 201: La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, conocidos como Águilas Aztecas.

“Secretos de Guerra” surge como una idea original de Eddy Ruiz, presidente y Gerente General de A+E Networks Latin America, quien comentó: “A mí me gusta mucha la lectura histórica y hace un año tuve la oportunidad de leer varios libros cuyas historias me llamaron mucho la atención porque particularmente no las conocía, sobre la participación de Gobiernos latinoamericanos en la Segunda Guerra Mundial. En una reunión con Miguel Brailovsky (VP Senior de Contenido de History) y su equipo de producción, nos dimos cuenta de que casi ninguno las conocía, por lo que felicito a Nativa por el trabajo que hicieron para realizar este increíble documental”.