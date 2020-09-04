×

CARTELERA TV / 5 de septiembre de 2020

A LAS 19.15 ELIF

- 21:06 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE. LEJOS DE CASA

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

17.45 CINE. AGENTES DEL DESORDEN

19.15 ELIF

22.00 PH. PODEMOS HABLAR

00.00 GRAN BARTENDER EN CASA

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO

22.30 TICKET AL SHOW

Más noticias de hoy

Lo último de Mundo

La vacuna de Rusia contra el coronavirus, crea...

Desde hoy, Benedicto XVI es el Papa más longevo de la historia

¿Por qué a los jóvenes les pega más la cuarentena?

Lo último de Santiago

Cómo estará el tiempo el fin de semana en Santiago

Personal sanitario hizo tareas de detección de casos de Covid-19

Lanzaron el curso Ventilar Covid-19 para profesionales de salud de...

Lo último de Economía

Martín Guzmán: “La emisión monetaria responde...

El Gobierno nacional reestructuró el 98,8% de la deuda pública local

Compras en ferreterías aumentaron un 20% promedio por la cuarentena

Lo último de País

Unicef coordinará la compra de vacunas contra...

Suspenden por 14 días actividades no esenciales en Rosario y 5 departamentos...

Coronavirus: 262 muertes y 10.684 contagiados en las últimas 24 horas