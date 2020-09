“La pandemia generó la multiplicación de gente con depresión que busca orientación espiritual”

04/09/2020 - 21:46 Santiago

El aislamiento obligatorio y el posterior distanciamiento social a causa de la pandemia de coronavirus, que lleva ya más de cinco meses, ha alterado la salud mental de muchos santiagueños que, desesperados buscan refugio en Dios a través de la iglesia. Deprimidos, con sensaciones negativas y abatidos por la constante amenaza del virus, recurren a diario en busca de una orientación espiritual que los aleje, al menos por un momento, de la angustia que provoca esta pandemia que hoy atraviesa el mundo.

El padre Alejandro Gordillo, párroco de la Iglesia Santo Cristo, es uno de los fieles testigos de este panorama, ya que por día, él asiste a numerosas personas que acuden al templo en búsqueda de unas palabras de esperanza.

“Esta pandemia está dejando mucha gente deprimida, mucha gente triste. Por eso se han multiplicado o triplicado la asistencia a gente que llega a la iglesia con depresión, con brote emocional, propio del encierro. A todos ellos les doy un mensaje de esperanza, porque tenemos que tener en claro que en algún momento esta situación pasará. No es algo que durará siempre. Quizás cuando llegue una vacuna todo se frenará, pero tenemos que tener en claro que no es algo que durará para siempre. No hay cuerpo que aguante una cuarentena eterna, de dos o tres años. Hay que pensar que a corto o largo plazo todo volverá a la normalidad”, manifestó el sacerdote.

Y agregó: “Desde mi lugar de sacerdote, psicólogo y psicopedagogo, veo que quizás el coronavirus no nos matará, pero dejará grandes secuelas emocionales. Veo a muchos hermanos con problemas psicológicos. Todos los días recibo gente con problemas existenciales a causa de la pandemia. La gente ya estaba proclive a los problemas socioeconómicos, y con el tema de la pandemia se disparó el mal”.

Realidad

En este contexto, Gordillo contó que a diario llegan a la parroquia entre 5 y 6 personas en búsqueda de orientación espiritual.

“Veo mucha gente con grandes problemas emocionales, y no hay que descuidar. Hay que apoyarlos, contenerlos y sobre todo pensar en que si bien estamos transitando un momento muy difícil como humanidad, en algún momento llegará el fin y volveremos a la normalidad”, sentenció.

La parroquia se encuentra habilitada diariamente para la asistencia espiritual

El padre Alejandro Gordillo es uno de los referentes religiosos más solicitados en la provincia, por su don de la contención y el apoyo espiritual.

Se encuentra en la parroquia Santo Cristo, del barrio Mosconi, de la ciudad Capital, y él mismo contó que el templo permanece habilitado para rezos individuales o para la asistencia espiritual sacerdotal, todos los días de 10 a 12.30 y de 16 a 18.

“Una de las cosas que le pido a la comunidad es que en el marco de la fiesta patronal de Santo Cristo le recemos para que la pandemia pase pronto”, imploró Gordillo.