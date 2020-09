Artistas de Santiago le cantarán hoy a San Esteban

05/09/2020 - 20:19 Pura Vida

Armandito Santillán realizará hoy, a las 15, una ofrenda musical virtual a San Esteban a la que denominó “El Patrón”. Estará acompañado por Cristian Paez, “Pato” Zaidman y Jorge y Máximo Barrionuevo, cada uno desde su casa. El músico, nacido en La Banda, transmitirá este concierto desde su página de Facebook (Armando Armandito Santillán).

Si bien a este tributo lo realizaba desde hace dos años en forma presencial en la capilla de Maco, este año, por la pandemia del coronavirus debió recurrir a la modalidad online “para continuar con una renovación de fe para todos sus devotos”, destacó el artista.

Esta iniciativa surgió hace dos años junto con su colega el acordeonista Freddy Páez, (fallecido), “porque somos devotos de San Esteban. Nuestro objetivo era ofrendarle el acordeón y un bombo. Entonces, hicimos pública esa ofrenda”, precisó.

Armandito recordó que se sorprendió por la cantidad de gente que asistió, en los inicios de este homenaje a San Esteban, actitud que se multiplicó en años posteriores. A este espacio, evocó, se sumaron artistas y personas anónimas que tocaban instrumentos.

En cuanto a la decisión de seguir con esta tradición en este 2020 signado por la peste del Covid-19, Santillán indicó: “Yo no quería dejar pasar este año porque mucha gente me ha preguntado qué íbamos a hacer. Entonces, mi intención ha sido no dejar pasar el primer domingo de septiembre (día en que honran a San Esteban con este homenaje) para hacer la ofrenda, en este caso totalmente en forma virtual dado los tiempos que vivimos”.

“La transmisión la haré desde mi casa. En mi hogar tengo una réplica de San Esteban. Con los músicos que me acompañan, cada uno desde sus moradas, hemos grabado un video con un repertorio tradicional que siempre me acompaña a mí, entre ellos el gato “Para el acordeón”, cuyo autor fue Freddy Páez. Después, hemos grabado “El mugido del erke”, de Dardo del Valle Gómez quien se lo ha dedicado al erkero Florindo Acuña”, remarcó.

Armandito adelantó que también grabó en el video que emitirá hoy, “El escondido del rezabaile” además de la chacarera “La fiesta de San Esteban”.

Los erkeros

Precisó que de este reconocimiento virtual a San Esteban, participarán también los erkeros Rey Juárez, de Maco, y Pedro Acuña, de Silípica. Además, formarán parte los hermanos Juárez, de Silípica, con su repertorio chamamecero. Desde Nueva Francia se sumará a esta movida impulsada por Santillán el acordeonista Dani Torres.

“Es un acto que realizamos para renovar la fe de todos los devotos de San Esteban. La fiesta de San Esteban está arraigada entre los santiagueños. De alguna manera, yo he querido no dejar pasar esta ofrenda al santo, en su tercer año consecutivo, aunque ahora de forma virtual. Los invito a todos a prenderse desde mi Facebook y desde mi canal de YouTube”, precisó Armandito.