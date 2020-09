Confirman que el caso positivo de Covid-19 de Choya “no vive en el lugar”

05/09/2020 - 21:55 Interior

CHOYA, Choya (C) El reporte del viernes último emitido por el Ministerio de Salud de la provincia en el que detallaba que entre los 72 casos de Covid-19 registrados figuraba uno en Choya, encendió la alarma en toda la población que, pero con el correr de las horas volvió a retornar a la calma.

A raíz de ello el jefe comunal local, Pedro Haro, aclaró: “En nuestro pueblo no hay ningún caso. El que figura es una persona de sexo masculino que no tiene residencia en el lugar. A tal punto que nunca vivió aquí. Lo cierto es que según la información brindada por fuentes oficiales figura en su documento (de esa persona) que el domicilio es Choya, pero no tiene residencia oficial en la localidad. Por lo tanto nos debemos quedar tranquilos sobre este tema, aunque sin relajarnos”.

Luego dijo: “Nos debemos seguir cuidando. Se tienen que seguir respetando todas las normas de prevención y de distanciamiento que fueron impulsadas por los gobiernos nacional y provincial, así como también evitar las reuniones sociales. De esa forma vamos a evitar la propagación del coronavirus”.