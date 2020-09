Laura Ruiz: “El reto más trascendente no es concluirlo sino es poder reinventarnos”

05/09/2020 - 22:17 Termas

“Para mí es un privilegio representar en este homenaje a los maestros de Las Termas, en el marco de los festejos del 66º aniversario de nuestra ciudad. Agradezco el reconocimiento a través de la propuesta ‘Termas te Canta’. Las Termas me vio crecer, me dio la oportunidad de desarrollar mi carrera profesional, estudiar y enseñar en sus escuelas y poder formar a nuevos formadores y dirigir instituciones en esta labor que abrazo con gran vocación”, expresó la directora de la Escuela Primaria Nº 1245, Lic. en Gestión de la Educación Laura Ruiz.

“Con profunda emoción agradezco al intendente y los funcionarios del área de Turismo y Cultura por convocarme en representación de los maestros en este homenaje, con la estelar presencia de otro preciado colega, el profesor Raúl Rojas, que con los temas que interpretó logró enaltecer la figura de los docentes”, reconoció.

Más adelante amplió: “Hemos recordado las escuelas por las que hemos transitado, a los docentes que nos marcaron el camino, a las comunidades educativas rurales, urbanas, públicas y privadas de los distintos niveles que existen en nuestro medio”.

Por último, la docente no quiso olvidarse de sus colegas: “En este tiempo especial que vivimos los docentes y las familias en este contexto de pandemia y de aislamiento, y próximos al 11 de septiembre, Día del Maestro, saludo a mis colegas, los educadores que a diario hacen posible continuar sin interrupción este ciclo lectivo tan particular, donde el reto más trascendente no es concluirlo sino es reinventarnos, utilizando nuevas estrategias”.