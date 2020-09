“Trabajamos dando un mensaje de amor y paz a mujeres víctimas de violencia de género”

05/09/2020 - 22:54 Termas

Amalia Ávila es una vecina de Villa Balnearia que fue homenajeada por la propuesta “Termas te Canta” que organizó la Municipalidad por el 66º aniversario. Exhibe en su trayectoria una activa participación en el grupo de mujeres Mapa (Mujeres Aprendiendo a Ayudarse) que trabajaron durante muchos años conteniendo, escuchando y dando un mensaje de amor y paz a mujeres de la ciudad y del interior, víctimas de violencia de género, y que tuvieron en las hermanas Dominicas las aliadas que le marcaron el camino mediante capacitaciones para poder organizar talleres y ayudar.

“Trabajé durante muchos años en la posta sanitaria de Lescano, primero ad honórem y luego fui contratada por el Gobierno de la provincia, porque en ese lugar no había enfermera y la gente del lugar como me conocía solicitaron que les diera una mano. Fue una experiencia maravillosa, entregaba la leche a los niños y madres, también medicamentos y la vacuna que buscaba desde el Ministerio de Salud. Eran tiempos muy difíciles, no contaba con los medios para ir, pero alguien en el camino siempre me acercaba hasta la posta. Gracias a Dios luego el lugar contó con la atención de algunos médicos que fueron fundamentales para solucionar las necesidades del lugar. También trabajé varios años en el sistema de salud municipal”.

“Con el tiempo, les acercaba a las familias más necesitadas ropa de mucha otra gente que colaboraba de Las Termas así como turistas; y en las fechas del día del Niño se realizaban agasajos. En el año 2005 fui nombrada como enfermera de la posta de Lescano, cuando inició su gobierno el Dr. Gerardo Zamora, hasta que me jubilé”, rememoró.

En lo que concierne a su tarea social en Mapa, Amalia contó: “Con Mapa se formó un grupo de mujeres valientes que realizamos muchos trabajos y tuvimos la bendición de encontrarnos con las hermanas Dominicas en el año 98, eso fue un puntapié inicial para que las mujeres comenzáramos a valorarnos. Nos enseñaron los medios que tenemos para defendernos y ayudar a esas mujeres que se encontraban castigadas por la violencia física y psicológica. Fuimos capacitadas y se extendió a todos los barrios, a las capillas, a las escuelas, se pudieron conformar grupos de hombres, mujeres y jóvenes y se logró ayudar a mucha gente, fuimos un espacio de ayuda y contención para ellos. Desde Mapa acompañamos cuando se aprobó en la Cámara de Diputados la ley contra la Violencia de Género”.

“Se trabajó en varios talleres de capacitación con la juventud de Las Termas de Río Hondo visitando los colegios, en el Centro Cultural y espacios sociales”, recordó.

Comparsas

Amalia también fue parte del popular movimiento de las comparsas, tuvo su primera incursión en la tradicional comparsa Indígena, una de las pasiones más acendradas de los termeños. “La indígena fue la primera comparsa que se creó en 1972, donde bailaba mi esposo, fueron varios años que participó en Santiago y en el sur tucumano. Luego hubo una pausa, nos volvimos a reunir y en el año 2008 con mi familia acompañados por un grupo de amigos y entusiastas vecinos creamos la comparsa Inti Yacu, con la que ganamos varios premios en la ciudad, en la ciudad Capital y siempre participamos en los corsos de Aguilares, Alberdi y Famaillá”, provincia de Tucumán.