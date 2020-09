Nahuel Barrios: “A los chicos nos sirve tener jugadores de experiencia”

06/09/2020 - 00:12 Deportivo

El plantel de Central Córdoba tendrá mañana un nuevo integrante. Nahuel Barrios, el explosivo volante que llegó cedido a préstamos desde San Lorenzo, cumplió ayer con la cuarentena y firmará su contrato. Antes, habló en exclusiva con EL LIBERAL sobre lo que genera su llegada al Ferroviario.

“El técnico me llamó antes de venir y eso es un plus, una motivación más porque venís con otras ganas. Yo no venía teniendo minutos en San Lorenzo y en Defensa y Justicia estuve poco tiempo. Ojalá que en Central Córdoba pueda tener los minutos que no pude tener allá”, se ilusionó el “Perrito”.

Jugar en más de una posición es una de sus características que más sedujeron a Berti. “Puedo jugar atrás del 9, de enganche también, o de volante por izquierda para jugar el uno contra uno, que ahí es donde saco ventaja y me siento muy cómodo. Ojalá que pueda andar bien”, dijo.

Para el jugador de 22 años, la cuarentena fue muy dura en Buenos Aires. “Yo estaba en un departamento y ahí si me dificultaba todo porque no tenía mucho lugar. Solamente podía hacer trabajos físicos. Recién ahora que me vine para acá, en la finca que estoy, pude pisar un poco el pasto y ponerme los botines aunque sea. Gracias a Dios el lunes ya vuelvo a entrenar”, comentó.

Nahuel convive en Santiago con su hermano y con su compañero Pablo Palacios Alvarenga. , “Eso hizo más llevadera la cuarentena porque entrenamos todos los días y estoy muy bien. Tenemos espacio, por ahí pateábamos un poco como para sacarnos las ganas. Pero no es lo mismo que trabajar en el campo de juego con el plantel. Por suerte ya el lunes puedo arrancar y estoy con muchas ganas porque ya hace cinco meses que no hago nada y estoy ansioso”, comentó.

“Mis expectativas son las de poder sumar, dar lo mejor y aprovechar cada oportunidad que tenga y desde el lugar que me toque aportar mi granito de arena”, agregó Barrios.

Al ex San Lorenzo le entusiasma el equipo que completó Central Córdoba: “Se armó muy bien, con lindos nombres, muy buenos jugadores. También hay futbolistas de experiencia y otros chicos y eso está bueno en un vestuario. A los chicos nos sirve tener jugadores de experiencia al lado, así que ojalá tengamos un gran año”.

“Con Ariel Rojas fuimos compañeros en San Lorenzo y con ‘Pancho’ Cerro, en Defensa y Justicia. Después a algunos los enfrenté y de ahí los conozco”, agregó sobre su relación previa con sus nuevos compañeros. Y justamente Cerro fue clave en la decisión del “Perrito” de venir a Santiago. “Pancho me preguntó si venía y me dijo que él venía para acá. Eso ayudó porque yo no conozco nada y es la primera vez que salgo de Buenos Aires, me alejo de mi familia y por ahí se me hace un poco difícil”, concluyó.

“En mi mente también está poder tener una revancha en San Lorenzo, otra chance”

Nahuel Barrios tuvo una explosiva aparición en San Lorenzo, en el 2017. En su debut, marcó el gol del triunfo del “Ciclón” ante Universidad Católica de Chile, por la Copa Libertadores. Pero luego fue perdiendo protagonismo hasta ser cedido a préstamo a Defensa. ¿Qué pasó? “Esa siempre fue una pregunta que me hice porque yo siempre sentí que me dieron la oportunidad, sentí que la aproveché e hice las cosas bien. Capaz que era cosa de los técnicos, no alcanzó con lo que di. Pero yo siempre sentí que rendí y en cada entrenamiento mostré que tenía ganas de estar siempre, entre los once o los dieciocho, pero quería estar siempre”, respondió.

“En Defensa estuve muy poco tiempo. Fue muy raro porque estuve dos meses y jugué dos partidos. No se pudo dar por lo de la pandemia”.

El “Perrito” vino decidido a recuperar protagonismo: “En mi mente también está poder tener una revancha en San Lorenzo, otra chance. Pero para eso tengo que hacer bien las cosas acá y dejar una buena imagen y hacer lo mejor para este club también. Ahora me debo a Central y voy a dejar todo en cada partido”.