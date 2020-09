Lewis Hamilton volvió a hacer la pole y saldrá desde la primera parrilla

06/09/2020 - 00:33 Deportivo

Lewis Hamilton lo hizo de nuevo. El piloto de Mercedes “voló” en la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y se quedó con la pole position en Monza.

Hamilton cerró una vuelta de 1m18s887 y fue el más rápido de la clasificación. Dejó como escolta a Bottas a 69/1000 y tercero a Sainz Jr. a una diferencia de 80/100. Mientras que completaron los mejores cinco Sergio Pérez y Max Verstappen.

Cerraron el top ten Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), Lance Stroll (Racing Point), Alexander Albon (Red Bull) y Pierre Gasly (AlphaTauri).

Por su parte, los Ferrari registraron una actuación similar a la de Spa, sin ritmo ni potencia. Vettel saldrá 17º y Leclerc 13º.

Fue la séptima pole para Hamilton en el Gran Premio de Italia y la Nº94 dentro de la Máxima. Además, el británico se quedó con el nuevo récord de la pista en Monza.

El Gran Premio de Italia comenzará hoy a las 10.10 con los Mercedes de Hamilton y Bottas en primera fila.

Rendimiento

Al término de la clasificación, el británico Lewis Hamiton se mostró a gusto con el funcionamiento del auto y del equipo, lo que le permitió según él, poder hacer un buen registro para volver a salir a la pista en una nueva fecha en la cima de las posiciones.

“El rendimiento del equipo ha sido genial. No ha sido fácil, todos los pilotos en este circuito están cerca y he hecho dos vueltas limpias. Valtteri ha estado cerca. He cambiado dos cosas, dudaba, pero al final he acertado”, indicó Hamilton sobre las claves para lograr la 94º pole position de su carrera.

Tanto el británico como el finlandés vivieron cómodamente en las dos primeras posiciones durante toda la clasificación, viendo desde su atalaya como se batían en duelo el resto por coger el mejor rebufo. Como ejemplo, la parada en boxes en el ecuador de la Q2, cuando todos los pilotos aguardaron la salida de sus competidores para coger la mejor estela.

“No hizo falta por suerte que me exigiera mucho en esta ocasión ya que al hacer nuestro trabajo en la salida, es decir con un tiempo muy bueno, ello fue suficiente como para poder cuidar el auto también pensando en el desarrollo de la carrera prevista para mañana, (por hoy), en el circuito de Monza, Italia.”, contó el actual campeón del mundo Hamiltón, un tanto exultante por haber logrado una nueva pole position en su carrera profesional. La final será muy interesante.