El padre Jorge Ramírez habló de la “Corrección fraterna” como un acto de amor al prójimo

06/09/2020 - 08:30 Santiago

Como todos los domingos, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio del hoy, Marcos 18, del 15 al 20 que habla acerca de la "Corrección fraterna".

"La corrección fraterna es parte del amor cristiano que lleva a una persona a corregirla para bien. A decirle 'yo te corrijo porque te amo y quiero lo mejor para vos'. Es poner nuestro amor en movimiento, pero no como una crítica o un insulto, sino con prudencia", analizó el sacerdote.

Ramírez sostuvo que, cuando uno siente la necesidad de cambiar a la otra persona, no puede decir las cosas así no más, sino que tiene que buscar la manera adecuada y el tiempo correcto. "Las verdades en momentos inoportunos agrandan heridas y pueden provocar que el otro se cierre. Y si tu hermano no te escucha, si el otro no lo acepta, ya no es problema tuyo. Tu problema sería pecar de negligente y no decir las cosas cuando debía decirlas. El otro puede estar de acuerdo o no, pero yo no puedo dejar de decirle las cosas", añadió.

Por eso, analizó Ramírez, "a la hora de tener que corregir algo, primero habla con Dios. Rezá, pedile que te ilumine con su Espíritu Santo para obrar en voluntad y con caridad".

"Jesús dijo: 'Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré'. Ya sé que esta situación que atraviesa el mundo no permite que concurran a misa, pero recen con sus familias. Hagan la caridad por el que menos tiene y van a ver como Jesús va a estar presente en sus vidas", cerró.