VIDEO | Fede Bal, tras superar el cáncer: “Me di cuenta que estaba haciendo todo mal”

06/09/2020 - 12:46 Pura Vida

Fede Bal estuvo como invitado en el programa PH Podemos Hablar, en la primer emisión tras la recuperación del conductor, Andy Kusnetzoff, quien padeció de coronavirus. Allí, el actor abrió su corazón y relató cómo vivió el tratamiento al cáncer de colon que le detectaron pocos meses antes.

En el ciclo emitido por Telefe también estuvieron como invitados Pampita Ardohaín, Lizy Tagliani y Karina Jelinek.

El programa regresó a la pantalla chica tras varios fines de semana de ausencia y añadió mayores precauciones sanitarias por la pandemia del coronavirus.

Fede Bal padeció de cáncer de colon y gracias a un tratamiento logró sanarse. Este golpe en su vida y el tiempo de recuperación le permitió repensar muchas cosas sobre su vida.

“Siempre fui un tipo ambicioso pero después de esto, me di cuenta que si no tenés salud no tenés nada. Si no sos feliz, hacé algo para cambiar. No quiero ser un pai, sé que la vida es durísima”, expresó el actor, quien reveló que esta enfermedad también la padeció su padre, Santiago Bal, y su abuelo.

“Me enfrenté a una pared y me di cuenta que estaba haciendo todo mal. Mi meta era ser tapa de una revista. Después me di cuenta lo equivocado que estaba” añadió Fede.