Clorofilia participará de los Green Oscars

06/09/2020 - 21:11 Pura Vida

La serie documental producida por Planta Alta fue seleccionada para participar del festival internacional medioambiental, que se llevara a cabo del 19 al 23 de octubre, esta vez, de manera online.

El festival de cine y televisión más importante del mundo sobre contenidos de naturaleza, y en el que se consagran tanques de la industria como Planet Earth, Blue Planet II y otras mega producciones de la BBC, Disneynature, entre otras productoras internacionales. Es la primera vez que una serie argentina compite en el Wildscreen Festival, el cual se realiza cada dos años en Inglaterra.

Clorofilia es una serie que combina ficción y documental, cuenta con ocho episodios sobre botánica, está protagonizada por Ailín Salas y grabada en diferentes locaciones de Argentina. Cada uno de los ocho episodios presenta una trama diferente y un nuevo recorrido a través de los entornos naturales del país que revelará las estrategias de supervivencia de diferentes especies y su efecto en el bienestar del planeta.

En la nueva edición del festival internacional, Clorofilia tiene doble nominación ya que el capítulo “Las plantas y el amor” está nominado a los Panda Awards en la categoría “Talentos emergentes”; mientras que el capítulo final “La semilla, el brote, la flor” fue elegido para la selección oficial.

Competirá con series de gran presupuesto y despliegue como Night on Earth, Dynasties, Seven Worlds One Planet o Dancing with the Birds, entre otras.

Desde su estreno en septiembre de 2019, Clorofilia recibió numerosos premios y nominaciones, entre ellas: Buenos Aires Series 2020 - Mejor Serie Documental; Japan Prize 2019 - First Runner-Up; Prix Jeunnesse 2020 - First Runner-Up; Input 2020 - Selección Oficial.l