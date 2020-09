Categórica goleada de España que lidera el grupo

07/09/2020 - 01:16 Deportivo

El seleccionado español de fútbol goleó ayer a Ucrania por 4 a 0 en uno de los dos partidos de la segunda jornada del grupo 4-A de la Liga de Naciones de Europa.

El defensor Sergio Ramos en dos oportunidades (el primero de penal) y los jóvenes delanteros Anssumane Fati y Ferran Torres marcaron para el seleccionado campeón del mundo en Sudáfrica 2010 en el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid.

De esta manera el delantero del Barcelona, Ansu Fati, se convirtió este domingo en el goleador más joven de la historia de la selección española, con una edad de 17 años y 311 días, al marcar el tercer tanto del representativo nacional a los 32 minutos del primer tempo.

Ansu Fati batió de esta forma el récord de Juan Errazquin, que había marcado un triplete en su primer partido con la camiseta española contra Suiza, en Berna, a los 18 años y 344 días, el 1 de junio de 1925.

Una curiosidad es que Errazquin era argentino, ya que había nacido en la ciudad cordobesa de Leones, pero tenía ascendencia vasca y se instaló en la tierra natal de sus padres siendo muy pequeño, donde se incorporó al club Real Unión, de Irún. Ansu Fati, como él, tampoco nació en España, sino que es oriundo de Guinea Bisáu.

Fati, en su primer partido como titular, fue además la estrella del encuentro, mostrándose muy incisivo, prodigando remates y regates y creando varias ocasiones, incluido un remate de chilena, que dio en el cuerpo de un defensa ucraniano y se fue a córner, en el minuto 26.

España lidera el grupo A4 con cuatro puntos, seguido por Ucrania con tres.

Por la misma zona, Alemania empató como visitante frente a Suiza por 1 a 1. La jornada continuó con los siguientes encuentros: Grupo B3: Hungría 2, Rusia 3 y Serbia 0, Turquía 0. Grupo B4: Gales 1, Bulgaria 0 e Irlanda 0, Finlandia 1. Grupo C3: Eslovenia 1, Moldavia 0 y Kosovo 1, Grecia 2. Grupo D1: Andorra 0, Islas Feroe 1 y Malta 1, Letonia 1.

La Liga de Naciones de Uefa se disputa en cuatro zonas que fueron estipuladas según la clasificación de cada selección en el ranking del fútbol europeo.

Los partidos proseguirán hoy con: Grupo A1: Bosnia Herzegovina vs. Polonia y Países Bajos vs. Italia. Grupo B1: Austria vs. Rumania e Irlanda del Norte vs. Noruega.

Grupo B2: Israel vs. Eslovaquia y República Checa vs. Escocia. Grupo C4: Kazajistán vs. Bielorrusia y Albania vs. Lituania.

Posiciones Liga A: Grupo 1: Países Bajos 3 puntos; Bosnia-Herzegovina e Italia 1; Polonia 0. Grupo 2: Bélgica e Inglaterra 3 puntos; Islandia y Dinamarca 0.

Grupo 3: Portugal y Francia 3 puntos; Suecia y Croacia 0.

Grupo 4: España 4 puntos; Ucrania 3; Alemania 2; Suiza 1.l