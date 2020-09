Djokovic, descalificado del US Open por un pelotazo a una jueza

07/09/2020 - 01:18 Deportivo

El serbio Novak Djokovic, número 1 del tenis, fue descalificado ayer después de golpear de manera involuntaria con un pelotazo a una jueza de línea en la cabeza en el partido que enfrentaba al español Pablo Carreño Busta, por los octavos de final del US Open, segundo Grand Slam del año, con el marcador 6-5 para el asturiano en el primer set.

La reacción de Djokovic fue después de un break a favor del español, que provocó la reacción frustrada del serbio, quien lanzó la pelota hacia atrás y golpeó sin querer en la cabeza a la jueza de línea, que cayó inmediatamente al piso.

Djokovic no quiso golpear a la jueza, pero tuvo la mala fortuna de pegarle el pelotazo directamente en la cabeza lo que provocó que cayera al suelo.

Apenas impactó la pelota, Djokovic hizo un gesto pidiendo perdón y fue a ver el estado de la jueza de línea, pero ya era tarde.

La decisión, histórica ya que nunca se descalificó a un número 1 en un Grand Slam, aparta al tenista serbio del sueño del decimoctavo título de los grandes.

Además, se frustró la posibilidad de quedar a solo un Grand Slam del español Rafael Nadal, que suma 19 y dos del suizo Roger Federer, que acumula 20 y es el más ganador de la historia de los grandes torneos.

Por otra parte, es el primer partido que Djokovic pierde en el año en un torneo de ATP.

Carreño Busta, en tanto, se instaló en los cuartos de final del Us Open y será rival del ganador del partido entre el canadiense Denis Shapovalov (17) y el belga David Goffin (10).

Con la salida de Djokovic, el Abierto de los Estados Unidos quedó huérfano, ya que no contó con la presencia del español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, a la vez que tendrá un ganador inédito, debido a que ninguno de los que continúa en competencia lo logró.

El reglamento de los Grand Slam claramente castiga la agresión a autoridades, rivales o cualquier persona que esté en el court, como podría ser alguien del público (el US Open es sin espectadores en la tribuna en prevención de contagios de Covid-19). Y se establece que el umpire puede descalificar a un tenista tras la consulta con un supervisor.

La jueza demoró en recuperarse del golpe, tosió varias veces, tras sacarse el barbijo, y luego abandonó el estadio Arthur Ashe.

La primera declaración de Carreño fue ésta: “No vi lo que pasó. En ese momento miré a mi entrenador por el break. Al ver lo que pasó me quedé en shock, le pregunté a un chico colombiano si la pelota había golpeado a la jueza de línea. No esperaba algo así jugando contra él. Me dio la mano y ahí acabó”.l