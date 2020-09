FÚNEBRES | 6 de septiembre del 2020

07/09/2020 - 01:59 Funebres

Fallecimientos

7/9/20

- José Eduardo Seguí (Pampa de los Guanacos)

- Pastor Rolando Beltrán

- Ángela Jesús Rafaela Celaura

- Matilde Antonina Merz de O’Mill

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Sus hijos e hijos políticos Margarita y Rodolfo Paz, Rodolfo y Marcela Perea, Matilde y Felipe Alegre Viaña, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Sus hijos Margarita Elsa, Rodolfo y Matilde O'Mill participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

La presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Pablo Degano, Adriana Ick y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Raúl Ick, Loreta Lagar y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El senador nacional don Jose Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Diputados Bloque Frente Cívico, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Diputados bloque Partido Justicialista, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El secretario Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

La secretaria administrativa de la Honorable Cámara de Diputados, CPN María Soledad Vittar participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Dr. Carlos Silva Neder, su esposa Silvina e hijos participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

José Emilio Neder, su esposa Cuqui participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Elías Suárez participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Economía C.P.N. Atilio Chara participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente, Arq. Argentino José Cambrini participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Matilde Merz Vda. de O’Mill.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El subsecretario de Obras Públicas, Sr. Jorge Zuain participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Matilde Merz Vda. de O’Mill.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El Sr. Jorge Zuain y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Matilde Merz Vda. de O’Mill.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Matilde Merz y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El subsecretario de Prensa, Difusión y Ceremonial, Carlos N. Argañaraz y el personal de la Subsecretaría de Prensa, Difusión y Ceremonial, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El diputado nacional José Bernardo Herrera participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Las autoridades y personal del CEPSI “Eva Perón” participan con dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Matilde O'Mill, rogando pronta resignación para toda su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El fiscal general de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa con profundo dolor de su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Los integrantes de la Fundación CEPSI "Eva Perón" participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socia Dra. Matilde O' Mill y acompañan a toda su familia en este díficil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Liliana Romero y Jhonny Morales participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Matilde. Rogando a Dios su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Mariano Dorado, su esposa María Ribera Ardiles y su hijo Agustín participan su fallecimiento y acompañan a Dra. Matilde O’Mill en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Luis Dorado, su esposa Graciela Farías y familia participan el fallecimiento de la madre de la Dra. Matilde O’Mill y acompañan a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Los integrantes de la CGT, Juventud Sindical, Florencia Gómez, Nicolás Montenegro, Raúl Salto Olivera, Emanuel Gómez, Exequiel Montoya, Juan Martínez y Emilio Ribera Ardiles participan el fallecimiento de la madre de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Pcia. Dra. Matilde O’Mill y la acompañan en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierra, Med. Vet. Miguel Mandrille, participa con profundo dolor del fallecimiento de la mamá de la ministra de Justicia, Dra. Matilde O’Mill lamentando la gran pérdida. Acompaña a su flia. en este duro momento, se ruega una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios, técnicos y personal en general, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Matilde Merz, madre de la Dra. Matilde O’Mill, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

La Sra intendente de la Ciudad Capital Ing. Norma Fuentes participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El senador de la Nación, Gerardo Montenegro, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa el fallecimiento de la madre de la ministra de Justicia Dra Matilde O’Mill. Ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Miembros del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, Dr. Martín Díaz Achával, presidente, CPN Alfredo Juri, vocal Dra. Marcela Garnica, vocal y CPN Ricardo Rubio, vocal, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El director de la Dirección General de Arquitectura Arq. Gabriel Lecuona particpa con dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Matilde O’Mill, rogando pronta resignación para toda su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante Sr. Humberto Eduardo Santillán, secretario, prosecretario, concejales, directores y empleados del mismo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El Superior Tribunal de Justicia, acompaña en este difícil momento a la Dra. Matilde O'Mill y familia, por el fallecimiento de su madre, la Sra Matilde Merz de O'Mill, y ruegan una oración por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Los subsecretarios de la Jefatura de Gabinete Jorge Murad, Olga Povedano de Paz, Carlos N. Argañaraz, Carlos Dapello, Nelson Bravo participan de su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

La Secretaria de Trabajo de la Provincia de Santiago del Estero, Téc. Aida Ruíz, el Sr. Subsecretario Dr. Walter Assefh y Directores de la Secretaría de Trabajo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Sra. Ministra de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero, Dra. Matilde O' Mill, piden consuelo a su familia y ruegan oraciones por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Los directores de la Secretaría de Derechos Humanos: de Despacho y Asuntos Legales, Dr. Mariano Zinny; de Género, Sra. Claudia Cuestas; de Violencia Institucional y Terrorismo de Estado, Sra. Susana Habra; del Hogar de Protección de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Dra. Malena Herrera, de Administración, Cdor. Antonio Abraham y Provincial de Discapacidad, Sra. Rosana Romero Acuña, lamentan profundamente el fallecimiento de la Sra. madre de la Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O´Mill, y la acompañan en este momento de dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

La Sra. secretaria de Derechos Humanos, directores y personal de la institución, lamentan el fallecimiento de la Sra. madre de la Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O'Mill, y la acompañan en el dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Los Sres. secretarios de la Municipalidad de la Capital, secretaria de Coordinación Dra. Alejandra Yoshitake, el secretario de Gobierno Ing. Nestor Machado Laitan, el secretario de Economía CP Nicolás Slibe y el secretario. de Planeamiento y Obras Públicas Arq. Jorge Vila, participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El señor secretario de Seguridad de la Provincia, comisario general (R) David Marcelo Pato, participa con dolor del fallecimiento de la madre de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O`Mill; y acompaña a sus familiares en este momento tan difícil y eleva una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El Señor jefe de Policía, comisario general Roger Alberto Coronel, participa con profundo dolor y tristeza del fallecimiento de la madre de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O`Mill; y ante esta dolorosa circunstancia que les toca atravesar a sus familiares, ruega que Dios otorgue consuelo y resignación cristiana.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El Señor subjefe de Policía, comisario general Juan Manuel Morales, participa del fallecimiento de la madre de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O`Mill; y acompaña con sentida emoción a sus deudos, rogando al cielo que brille en su memoria la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Miguel Ángel Granda, Elena O’Mill de Granda, sus hijos María Eugenia y Ángel Manuel Prieto, Ernesto y Ana Giselle Abuchacra, Miguel Ignacio y María Laura Calvo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE JAVIER RIZO PATRÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/9/20 y espera la resurrección.

Su primo Machy Viaña y esposa Lorena, sus sobrinos Emiliano, Pamela, Nahuel, Hilda y su sobrino nieto Benjamín.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE JAVIER RIZO PATRÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/9/20 y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”. La Asociación Civil y la comunidad educativa de la escuela de Reeducación y Rehabilitación Sagrado Corazón de Jesús participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ENRIQUE JAVIER RIZO PATRÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/9/20 y espera la resurrección.

Sus tíos Chichí Agüero y Beatriz Fernández, sus primos Jorge, Miguel Ángel, Anabel, Juan José y Carlitos, sus primas políticas Natalia Duffau, Soledad, Rubén, Mercedes Villareal y sus sobrinitos Valentino, Agostina y Mateo Agüero acompañan con profundo dolor a su madre, esposa e hijos y hermana.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA MATILDE FERNÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor erl 5/9/20 y espera la resurrección.

Dios nuestro te suplicamos tu misericordia por tu hija Ana que has llamado a tu presencia. Concédele la luz y la paz que no tienen fin. Sus hermanas Pily y Juana, sus sobrinos Soledad, Fernando, Karen Maldonado, sobrinos políticos Gustavo, Daniel, María Claudia, sus sobrinos nietos Juan José, María del Pilar, Lola Constanza y Amadeo participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo rey (Loreto).

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA MATILDE FERNÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor erl 5/9/20 y espera la resurrección.

Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. (Mt. 5-8). Sus sobrinos Fernando Maldonado, María Claudia, Axel y Didí participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PASTOR ROLANDO BELTRÁN

se durmió en el señor el 06/09/2020 y espera la resurrección.

La Sra intendente de la Ciudad Capital Ing. Norma Fuentes participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL SALVATORE ANANÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/9/20 y espera la resurrección.

Rodrigo Carrascosa, su esposa Carla Ferreyra y sus hijos Justina, Manuel y Felicitas participan con dolor el fallecimiento del querido tío Ángel y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

AGRADECIMIENTO Y RECORDATORIO

ALBA LIBERTAD RODRÍGUEZ DE CURA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/8/20 y espera la resurrección.

“Jesús dijo; yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí vivirá, aunque muera, y todo el que cree en Mí no morirá jamás". Nuestra familia agradece al Centro de Diálisis Banda, al Dr. Agustín Sarquis, la Dra. Basbús y especialmente al Dr. Alejandro Ábalos, a sus enfermeras especialmente a Estelita (como le decía mamá), a sus amigas que compartieron muchas horas en diálisis, a sus chóferes don Domingo y su hijo Miguel. Un agradecimiento inmenso al Dr. Retondo y al Dr. Acuña, quienes acompañaron con mucho cariño a nuestra madre. Gracias a todo el plantel del sanatorio Norte, comenzando con la Guardia, al cuerpo médico, UTI y todo los que trabajan en el tercer piso. Dios colme de bendiciones su servicio. Muchísimas gracias. Al cumplir los 9 días de su partida a la casa de Dios Padre, elevamos oraciones a su feliz resurrección”. Su esposo Haldo Cura, sus hijos, Cristina, Sandra, Dany, Emilio, hijos políticos, nietos y bisnietos.

RECORDATORIO

MARÍA DE JESÚS PAZ DE CHÁVEZ (Mariza)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/17 y espera la resurrección.

No llores si me amas….Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo. Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos… Si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen… Créeme … Cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido la mía … ese día volverás a verme. Sentirás que yo te sigo amando, que te amé y encontrarás mi corazón con todas sus ternuras purificadas. Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis, feliz. Ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano, por los senderos nuevos de luz y de vida. Enjuaga tu llanto y no llores si me amas. Su esposo Segundo Chávez, cuñada e hijos ruegan una oración en su memoria, al cumplirse tres años de su partida.

RECORDATORIO

MARÍA DE JESÚS PAZ DE CHÁVEZ (Mariza)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/17 y espera la resurrección.

"El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos El me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque Tú estás conmigo con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios, con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dura mi vida, mi mansión será la casa del Señor por largos lagos días. Madre bella cómo se te extraña cada día que pasa, pero nos reconforta saber que ya no sufres, el amor nunca acaba con la muerte, nos encontraremos cuando Jehová nos llame a su reino y ya no habrá lágrimas de dolor. Te amamos tu esposo Segundo Chavez, hijos e hijos políticos, nietos ruegan una oración por su querida memoria al cumplirse tres años de su partida al reino de Jehová.

RECORDATORIO

CÉSAR ELOY GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/19 y espera la resurrección.

Pensamos en vos, rezamos por vos y continuamos llorando también por vos. Estás en nuestros pensamientos y sabemos que estás ahí esperándonos. ¡Todos te extrañamos con el alma! Tus hijos Silvina y Oscar, hijos políticos Héctor y Valeria y tus amados nietos Santiago, Valentín, Benjamín y Josué. Ruegan una oración en su memoria al cumplirse un año de su fallecimiento.

RECORDATORIO

SUSANA ESTHER SABALZA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 7/9/19 y espera la resurrección.

Nuestra querida amiga ya no estás a nuestro lado pero te sentimos tan cerca como siempre y mientras vivamos, tú vivirás en nuestro recuerdo.

Al cumplirse un año de su partida, se ruegan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

NOEMÍ DEL VALLE SORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/8/20 y espera la resurrección.

Hoy a un mes de tu desaparición física aún sigues presente entre nosotros, también sabemos que desde el lugar que estas nos guías y nos das fuerzas para seguir adelante. Extrañamos tus ocurrencias, eras la alegría entre nosotros. Hoy estás en un lugar donde reina la paz, donde brilla la luz que no tiene fin, en verdes praderas. Tus hermanas Nilda y Marta, tus sobrinos José y Georgina.

RECORDATORIO

NOEMÍ DEL VALLE SORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/8/20 y espera la resurrección.

Noemí: hoy se cumple un mes de tu partida al reino del Señor, sin embargo parece que fue ayer. Pero aún sigo con la convicción de que volverás. Sabía de tu viaje sin regreso, pero no me acostumbro a no escuchar tu voz, a no verte. Tantas anécdotas, ocurrencias, esas charlas interminables que hoy solo son recuerdos, eras tan especial!!! Si de algo estoy segura, es que estás en el mejor lugar, lleno de luz donde no hay maldad, donde puedes descansar, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Hoy solo me queda decirte gracias, gracias por ser esa persona incondicional que eras conmigo. Te extraño pero me consuela saber que ya no sufres, vuela alto y hasta pronto Noemí, porque sé que nos volveremos a encontrar. Silvia.

RECORDATORIO

SARA JORGE DE NAZARIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/19 y espera la resurrección.

A un año de tu partida. Que brille para siempre la luz que no tiene fin

Sus hijos Lito, Enrique y Graciela del Frari, Susana y Juan José Lami Hernández. Sus nietos Pablo y Pikii, Patricia y Oscar, Martín y Verónica, Federico y Sofía S., Santiago y Sofía V., Susana y Martín, Juan José y Lilian, Durval y Alejandra. Sus bisnietos. Sus sobrinos y sus respectivas familias invitan a recordar su memoria elevando oraciones al Altísimo.

ARGAÑARAZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Su esposa estela escobar, sus hijos Carla y Emanuel Argañaraz, su hermana Mari, su suegra , cuñados y demas familaires, sus restos seran inhumados hoy 10:00 hs en el cementerio LA PIEDAD, COB OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE LA CAPITAL SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BARRERA, RAÚL BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/20|. Dr. Walter Omar Peralta Rondano, Dra. Olga I. Chavarri y equipo de Fiscalía de la Municipalidad de La Banda participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Norma Barrera y Ramiro Barrera. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Su esposa Silvia Soria, su hija Luz Daniela y su querida suegra Elva Luz Trejo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Su esposa Silvia Soria, su hija Luz Daniela, su suegra Elva Trejo y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 11:30 hs en el cementerio privado JARDIN DEL SOL, COB OBRA SOCIAL MUNICIPAL DE LA CAPITAL, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Su hermana política Liliana Soria, sus sobrinos Belén, Ramón y Coty participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Su hermano político Armando, su esposa Leticia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Sus sobrinos Armando Soria y flia., Cynthia Soria y flia., Florencia Soria y flia., y Noelia Soria ty flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Aunque la muerte parezca el fin de la vida, no se sino el fin de una etapa y el comienzo de una vida mejor junto a Dios y sus seres queridos. Tu familia en el afecto Chimbela Sosa de Córdoba y su hija Analía participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa, hija, hermanos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Señor ya está en tu casa, permitele apreciar la luz de tu rostro y concedele el descanso eterno. Julia Hid y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. "El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida". Pilín Cortes, su esposa Rosa Teresita Ledesma y sus hijos José Rodolfo, Lorena, Diego, Carolina, Marianella y sus respectivas familias participan su fallecimiento, acompañan a su esposa e hija, hermanos y elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Espera la resurrección de sus compañeros de trabajo: Rubén Verón, Carabajal José, Juan José Verón, Julio Blas, Toloza José Luis, Adriana Díaz, Cristina Andrade, Batalla Sergio, Ríos Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive, y cree en mí, nunca morirá." (Juan 11: 25-26). Sus amigos Roxana, Fernando y su sobrina del corazón Larita, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Silvia y su hija Luz en tan difícil momento.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Ricardo Martin Rottjer, Adela Navelino, sus hijos : Martin y Ana Maria Arce, Guadalupe y Angel Ciappino, Javier y Marianella Muratore, Maria Florencia y Federico Karnatz, sus nietos Martin y Facundo participan su fallecimiento y con afecto acompañan a su familia en tan doloroso momento.

CORONEL DE TORREZ, MARÍA TEODOSIA (q.e.p.d) Falleció el 5/9/20|. Ana Maria Montenegro y familia, participan con profundo dolor la partida hacia el Reino Celestial de su hermana en el afecto. Elevan oraciones en su memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Quique Gómez y María Esther Soria participan con pesar su fallecimiento. Hombre íntegro, bueno, honesto, concejal y farmacéutico de Fernández. Abrazamos con el corazón a nuestra amiga Betty y a sus hijos y elevamos oraciones en su querida memoria.

FARRERAS, ROGER VICENTE (Tío Koqui) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Participan con profundo dolor su sobrina Meky Ruiz y sus sobrinas M. Constanza, Josefina. Rodrigo y Carmela Reyes.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Mami, Dios te tenga en su gloria y brille para vos la luz que no tiene fin... Vivirás por siempre en nuestros corazones. Te amamos. Su hija Marga y Rody y su nieto Gusti.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Amada madre, gracias por tanto y brille para vos la luz que no tiene fin. Por siempre en nuestros corazones. Su hija Mati, Felipe y su nieta Maticita.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Mami Dios te tenga en su Gloria, te amamos. Su hijo Rody, Marcela y sus nietos Jorgelina y Allan. Ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Nuestra amada abuela Machi... Dulce, generosa, hermosa persona... siempre tan presente... Dios nos regaló la dicha de crecer y compartir con vos nuestras vidas. El Cielo hoy te recibe con una fiesta, nuestros corazones siempre estaran agradecidos por tanto amor que nos brindaste. Te amamos abuelita y te vamos a extrañar mucho. Su nieto Agustin, Tatiana y sus bisnietos Fran y Nico.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Descansa en paz abuela!! Te amamos. Su nieto Maxi, Patricia y sus bisnietos Manuel y Martina. Ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Abuela, que brille para vos la luz que no tiene fin. Su nieto Rodrigo y Luisina, siempre en nuestros corazones.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Los compañeros de trabajo de su hija Dra. Matilde: Cristina, Susana, Víctor, Mariano y Ariel participan con profunda pena su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Machi. Maria del Carmen Suárez, Tony Zovich y sus familias, acompañamos a toda la familia. Elevamos oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil momento . Elevamos oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. . Sus amigas de siempre. Mariela, Eva, Maria Jose, Silvia, Euge y Ale, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra querida amiga Mati, elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa María Elena Barnetche, sus hijos Luis Matías, Valentín y María Pía participan con dolor su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Daniela, Llamil y familia acompañan a su amiga Matilde en este doloroso momento y elevan oraciones en memoria de su madre.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Hebe Navarro de Terrosa y sus hijos Cesar Guillermo y Veronica Maria y sus respectivas familias participan coin dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Cesar Guillermo Terrosa y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Rody, Marga y Mati en este doloroso momento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. "El Señor ya está en tu casa permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno". Mariela Bitar, Alejandro Papa, Daniela y Matías Papa Bitar participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a sus amigos Mati, Felipe, Matildita y demás familiares ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Secretaría Privada del Mrio de Justicia y Derechos Humanos, Susana, Cristina, Victor, Mariano, Ariel, participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Cuerpo de Asesores del Mrio. de Justicia y Derechos Humanos, Doky, Helena, Laurencia, Muni, Giselle, Sebastián, participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Empleados de la secretaría legal y técnica, Raúl, Estela, Fiama, Agostina, Ivana, Vero, Luciano, Silvestre, participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Empleados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dalia, Gabriela, Carla, Mariano, Luciana, Raúl, Ramón, José, Andrea, Maxi, Marcela, Sebastián, Pablo, Eugenia, Rodolfo, Carina y Judith, participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Paz y luz eterna para ella. Gladys y todo el personal de intendencia de Casa de Gobierno participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Marcia Zeman, Claudia Zeman y Sandra Zeman participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Luis Rodolfo Paz y su esposa María Alicia Cáceres e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su consuegra Machi, acompañan a Magui, Mati, Rody y sus respectivas familias en tan difícil momento y piden elevar oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Francisco Lepori, su esposa Roxana María Paz y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de doña Machi, acompañan a Magui, Mati, Rody y sus respectivas familias en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Brille para ella la luz que no tiene fin. Horacio Jacqueline, Emanuel Morello y flia. participan con profundo dolor de su fallecimiento acompañan a la Dra. Matilde O'Mill, Margarita y Rody O´Mill y demás familiares en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Carlos A. Salmoiraghi Echegaray, Agostina Elias y sus hijos Augusto y Stefano participan con dolor de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. "Recíbela Señor en tus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin". Marta Susana Miranda y Miguel Salvador Cejas acompañan a Margarita ante dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. "Ya está ante Ti, recíbela en tu Reino". Mirta Graciela Miranda y Juan Armando Manzur participan y acompañan a Margarita ante irreparable pérdida. Elevan oraciones a su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Mario Yocca, María Elsa Lascano de Yocca, Valentina, Luisina, Milagros y Santiago Yocca Lascano y Elsa Tauil, participan y acompañan a Margarita, Matilde y Rody Omill y su nieto Rodrigo Paz por el fallecimiento de su Sra. madre, rogando una oración en su memoria

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. "Ël te cuida al salir y al regresar, ahora, y para siempre". José Gómez, Martín Sgoifo y sus familias participan con gran pesar el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos Matilde y Rody. Acompañan con gran pesar a toda su familia. Elevamos oraciones para que el Señor le conceda la paz y el descanso eterno.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Maria Martha Rufino y Miguel Tejera y su hijo Miguel participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a sus hijos Margarita, Rodolfo y Matilde en su dolor y ruegan una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Martha Danela de Rufino y sus hijos Gabriela y Luis, María y Miguel y Nicolás y Belén y sus nietos, participan con dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Hugo Paz, su esposa María F. Ludueña y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de doña Machi, acompañan a Magui,Mati y Rody y sus respectivas familias en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. La intendente de Colonia Dora Marcela Mansilla y el diputado provincial Juan Sequeira lamentan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill. Piden consuelo para su familia y ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin, rogamos una oración por su eterno descanso. Acompañamos en este momento de dolor a toda su Familia. Siempre estará en nuestros recuerdos... Antonella, Giannina, Mirta y Gustavo Nediani.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Ana Carina Farías, su esposo Alfonso M. Roger e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Dr. Guillermo D. Molinari, su esposa Griselda E. Farías e hijos Guillermo E., María Laura y Ariatna C. Molinari y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. CPN María Isabel Pérez Nazar, participa el fallecimiento de la Sra. madre de la Dra. Matilde O'Mill, ministra de Justicia y Derechos Humanos, elevando oraciones por su eterno descanso en paz. Mis condolencias a su familia.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Querido Enrique, no sabes cuánto lamentamos tu partida, rogando al Señor tu descanso eterno. Su tía Carmen, sus primos Ana Carolina, Ma. del Carmen, Ma. Cristina y Martin Muratore y Federico Manzur Agüero y demás familiares, elevamos oraciones en tu querida memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Su tía, primos y sobrinos María C. Agüero Echegaray, Cecilia Guillot, Alvaro Guillot, Josefina Guillot Ahuad, Guadalupe Araujo, Javier Gómez Abram, Lorenzo Gomezs Abram participan su fallecimiento.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Su tía Gringa Agüero, tío político Gustavo y sus primos Machy Viaña, Georgina Viaña y Cecilia Arrigoni participan su fallecimiento.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Sus tíos Emilio Rizo Patrón, Teresita Rºizo Patrón de Varela, sus primos: Silvia, María Lucrecia y Sergio Ratier y sus respectivas familias despiden con dolor al querido Enriquito rogando oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Su tía Patricia Petros de Agüero y sus primas Mariana y Sofía Agüero Petros participan el fallecimiento del querido Enrique y rogando que Dios lo reciba con sus brazos abiertos y dé consuelo a sus seres queridos, una oración en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Sus tíos Rosi Agüero y Victor Marquesano, sus primos Federico, Nicolás, Sebastián y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su mamá, esposa e hijos en este momento de dolor.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Sus tíos Anita Agüero y Luis Parra, sus primos Fernanda y Fabian Diaz Bulacio, Anita y Roberto Merino, Martín y Fernanda Cantos y sus respectivas familias, despiden con profunda tristeza al querido Enrique, pidiendo al Señor que su alma descanse en paz. Ruegan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana Maria Villegas, sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Nené y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas de Pinto y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Enrique y acompañan a Nené y su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Alvaro Guillot, Josefina Guillot, Soledad Ahuad. Que descanses en paz primo.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. "Que brille para El la luz que no tiene fin". Gabriel Carabajal y Ana Lissi, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Cecilia Guillot, Guadalupe Araujo, Lorenzo Gomez Abram, Javier Gomez Abram. Descansa en paz primo.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Que en paz descanses Enrique querido. Tus primos Cecilia y Eugenia Abalos con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan pronto consuelo a sus familiares.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Flia. Agüero Corvalan participan su fallecimiento.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Daniel Rizo Patrón y Olga Gimenez participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido sobrino Enrique y acompañan a su mamá Nene, a su hermana Ximena y a su esposa Mariela en estos momentos de gran tristeza. Descansa en paz.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Gregorio, Florencia, Mariana y Andrés Rizo Patrón y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Enrique y acompañan a su mamá Nene, a su hermana Ximena y su esposa Mariela e hijos en estos tristes momentos. Descansa en paz.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Jorge Falcione y familia participan con profundo dolor del fallecimiento de su querido amigo Enrique Rizo Patrón y acompañan a sus familiares en este momento de pesar. Elevan oraciones por su eterno descanso en el Señor.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Sus amigas Sole Yapur, Pipi y Chili acompañan con mucha tristeza en este momento tan triste a su amiga Ximena y familia. Elevan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Helena Zurita, Laura Toledo y Chili acompañan a toda la familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Blanca Ramirez de Pita, sus hijos Sandra, María, Andrea, Cristian y Sebastián y sus nietos, acompañan con mucho dolor a la familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Héctor Rizo Patrón, Nilda de Rizo Patrón y sus hijos María José, Alejandro, María del Milagro, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. El Señor lo reciba con alegría en la Plenitud eterna de su gloria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Mariana Bravo participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido compañero de trabajo Enrique y acompaña en este dificil momento a su esposa Mariela, hijos y a su mamá. Eleva oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mariana Bravo participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Enrique y acompaña en este dificil momento a sus amigas María, Kitti, Caro y Fede. Ruega oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Bronia Gerez participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Enrique y acompaña en este dificil momento a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Susana Videla y Jorge Paullier, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Ximena y a su mamá Nene en este dificil momento.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Jorge Dargoltz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan Nene y Ximena en este difícil momento.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Alicia Dargoltz, Valeria Videla, Eugenia Rios, Monica Villarreal, Cecilia Cinquegrani, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Ximena, a su mamá Nene, su esposa Mariela e hijos en este dificil momento.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Ing. Marcia Rizo Patrón, su esposo Ing. Ricardo Loréfice y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Los amigos de su esposa Mariela Elías: Daniela , Vanesa, Fernanda, Claudia, Lagardo, Jorge, Dany, Nico, Poty, Esteban, Mimicha, Ariel, Joshela, Yamila, María Mercedes, Paula, Yamila, Marita, Chato, Paola, Analía, Sole, Gaby, Andrea, Jacqui, Dito, Ramón, Marcelo, Juanca, Pablo D., Pablo G. José Elías y demás integrantes del grupo participan con profundo dolor su fallecimiento y la acompañan a ella, sus hijos, su madre y hermana en estos momentos de gran tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Nilda Guberville, su maestra de Jardín, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Carlos Petros y familia participan su fallecimiento y acompañan a Nene y familia en este momento doloroso. Ruegan una oración en su querida memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Sr. Ya esta junto a ti recibelo, acogelo entre tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos Ingeniero Martin Angeleri, su esposa Dra. Yessica Salomon acompañan a su esposa,hijos y demas fliares. En este dificil momento.rogamos oracion.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

LAMI HERNÁNDEZ, MARISA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/20|. Al cumplirse tres meses de su inesperada partida, deseamos que esté con su hija junto a nuestro Señor, rogamos plegarias por su descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus hermanos Ramón, Alberto y respectivas familias.

MALDONADO, JUAN ZENÓN (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Su hermana Regina, sobrinos Alfredo, Fabio, Nelson, sobrinas politicas María, Silvia, Marta, sobrinos nietos Walter, Hernan, Pablo, Mica, Milena y Fidel, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento lo recuerdan con mucho amor. Ruegan oraciones en su querida memora.

RODRÍGUEZ DE CURA, ALBA LIBERTAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Querida hermana, hoy estarías cumpliendo tus 75 años pero ya hace nueve días que partiste al cielo. Pili, es tan difícil y doloroso no tenerte, fuiste una hermana ejemplar, buena compañera, sencilla y que a pesar del sufrimiento por tu enfermedad tuviste el valor y la fortaleza de pelear hasta el final y ese es el ejemplo que nos dejas a todos; levantarse de cada caída de cada dolor que la vida nos presenta con la cabeza en alto y más ganas de vivir. Que Dios te tenga en la gloria. Su hermana Adita, sus sobrinos Maru, Seba, Keko y Sole.

YACHELINI, MAITE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/11|. Mi querida Maitechu, hoy es lo que sería tu cumpleaños, pero el destino fue más fuerte y se llevó tus mejores años, todas tus ilusiones, tu cariño por tus amigas, el amor por la familia y la adoración que sentías por tu nieta Mumi, al no poderlo hacer tengo siempre el deseo de brindar en silencio por ti, creo que en algún lugar nos estarás viendo porque te sentimos cerca, lo mejor que podemos hacer por ti es recordarte en todo momento con la mente y corazón. Que descanses en paz mi querida hija. Tu madre Marisa Yachelini.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Vuela muy alto hermano. Solo te adelantaste un poco en el camino. Hasta pronto. Siempre te vamos a amar". Sus hermanas Ana y Mercedes, sus cuñados Dr. Victor Rojo y Victor Torres, sus sobrinas Anita, Josefina y Andrea.

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Ya estás ante la presencia de Dios querido cuñado!! Que el Señor te reciba en sus brazos, que tengas descanso eterno y que brille para vos la luz perpetua. Su hermana política Myriam Arias de Anania, sus sobrinos Ivanna, Nicolás y Alejandro Anania, sus sobrinos nietos Lautaro y Victoria Garcia- Anania y su sobrino politico Gustavo Garcia, participan de su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol.

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Juan Manuel Suffloni y Ana Maria Serrano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus cuñados Maria Isabel Castro y Enrique Lascano. Ruegan una oración en su querida memoria.

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Silvia Ledesma de Carrascosa y sus hijos Jimena, Gabriela, Rodrigo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Estimado Don Ángel lo despido con el afecto y respeto de siempre y con un abrazo del alma. Elevamos oraciones en su memoria. Dr. Carlos Guillermo Flaja Morellini, su esposa Dagmar y sus hijos Guadalupe, Agustina y Guilli.

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. "Señor, recibelo en tu morada y dale el descanso eterno". Luis Francisco Diaz, su esposa Norma E. Olmos y sus hijos Luis M., Francisco y Leandro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Luis M. Diaz, acompaña con profundo dolor a sus familiares.

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Ricardo Martin Rottjer, Adela Navelino, sus hijos : Martin y Ana Maria Arce, Guadalupe y Angel Ciappino, Javier y Marianella Muratore, Maria Florencia y Federico Karnatz, sus nietos Martin y Facundo participan su fallecimiento y con afecto acompañan a su familia en tan doloroso momento.

CELAURO, ÁNGELA JESÚS RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol, casa duelo s/v. La Banda. SERV ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GALLARDO, RUBÉN DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el7/9/18|. ¡Estás descansando al lado de Jesús! Vivirás en nuestros corazones siempre. Tu esposa Graciela, hijos: Fernando, Rolo, Angeles, sus nietos: Elias, Guadalupe, Amhir, hijos políticos: Lilian, Lorena y demás familiares, al cumplirse 2 años de su fallecimiento, elevan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA, CASIMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Sus hijas Elsa, Adelina y Sofia Sauco part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cementerio Colonia El Simbolar. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

SEGUÍ, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Su esposa: María Romero Nieto, sus hijos: Graciela, Ángeles, Tato y Eduardo, hijos pol. y nietos, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Pampa de los Guanacos. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SEGUÍ, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. El nos guiará más allá de la muerte". Su querido y entrañable amigo Walter Ledesma, sus hijos Lucía, Lucrecia y Joaquín lo despiden con profunda pena y pidiendo a Dios por su eterno descanso. Oraciones en su memoria.

SEGUÍ, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Nancy Blanco y familia, despiden al querido Cachito abrazan a Pelusa y familia en este dificil momento y brille para el la luz quer no tiene fin.

SEGUÍ, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Cristina de Terrera, Blanca de Visñovezky y Ada de Pons participan el fallecimiento del esposo de su amiga Pelusa saludan a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SEGUÍ, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Ada Roldán de Pons y Ada Pons de Perin y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Cacho, abrazan a su esposa Pelusa y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BRAVO, VICENTE (Vichi) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. De San Agustín. No llores si me amas, ¡Si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo! Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos. Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos ¡los horizontes, los campos y los nuevos senderos que atravieso! Si por un instante pudieras contemplar como yo, ¡la belleza ante la cual las bellezas palidecen! ¡Cómo! ¿Tú me has visto, me has amado en el país de las sombras y no te resignas a verme y amarme en el país de las inmutables realidades? Créeme. Cuando la muerte venga a romper las ligaduras como ha roto las que a mí me encadenaban, cuando llegue un día que Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga a este cielo en que te ha precedido la mía, ese día volverás a verme, sentirás que te sigo amando, que te amé, y encontrarás mi corazón con todas sus ternuras purificadas. ¡Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis, feliz! ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano por senderos nuevos de Luz y de Vida. Ya paso un año de tu partida al reino celestial, pero no del corazón de tu esposa Lili, tus hijos Sandra, Ariel, Rodrigo; tus nietos Lucia, Agostina, Guadalupe, José Luis, Walter, y Agustín nunca te olvidaremos y te amaremos por siempre invitamos a participar de la misa virtual que se oficiará el martes 8 a través de Facebook en la Iglesia Catedral de Santiago del Estero a partir de las 16:45.