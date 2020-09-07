×

CARTELERA TV / 8 de septiembre de 2020

- 21:16 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?

17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

17.30 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? (CONTINÚA)

17.45 ALAS ROTAS

18.15 FLORICIENTA

19.15 ELIF

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 JESÚS

00.15 30 AÑOS JUNTOS

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: SAN MARTÍN vs. QUIMSA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEF. DEL SUD vs. RED STAR (R)

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)


Más noticias de hoy

Lo último de País

Coronavirus: Argentina superó los 10 mil muertos...

El Gobierno dio a conocer la fecha para el regreso de los vuelos de...

Analizan pagar una nueva cuota de IFE y luego reemplazarlo por un...

Lo último de Mundo

Mientras reabren las aulas en Europa, el Covid-19...

Navalny salió del coma tras su envenenamiento

Secuestran a una líder opositora y la crisis en Bielorrusia se agrava

Lo último de Deportivo

Troglia y Herrera, los mejores

Confirman público para el próximo Roland Garros

A 30 años del título de Sabatini en el US Open

Lugo será la ficha U23 en Quimsa

Campazzo llegó a un acuerdo con Real Madrid

Lo último de Santiago

El municipio bandeño explicó que es una falacia...

Con 72 años, venció al coronavirus y celebró el reencuentro con...

Sigue la convocatoria para los concursos de la Unse