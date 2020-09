Barrios firmó y se ilusiona con el “Ferro”

08/09/2020 - 00:58 Deportivo

El volante ofensivo Nahuel Barrios firmó ayer el contrato que lo ligará a Central Córdoba hasta diciembre del año próximo, por lo que se convirtió formalmente en nuevo jugador “ferroviario” y ya cumplió con su primera jornada de entrenamiento en el predio del Iosep a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Alfredo Berti.

Barrios, cuyo pase pertenece a San Lorenzo de Almagro y estuvo en la última temporada en Defensa y Justicia, tiene 22 años y 39 partidos jugados en primera división, convirtiendo 4 goles.

“La expectativa es muy alta. Ojalá podamos ganar cosas con el club y que las cosas vayan lo mejor posible. Con Pancho Cerro y Rojas nos conocíamos de Defensa y San Lorenzo. Me recibieron muy bien. Eso me puso contento. A Berti lo conozco. Vi su trabajo en Argentinos. Venía viendo cómo trabaja. Estoy preparado para lo que él me pida”, destacó ayer Barrios, en su presentación.l