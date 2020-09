Campazzo llegó a un acuerdo con Real Madrid

08/09/2020 - 01:18 Deportivo

Otro capitulo más a la novela de Facundo Campazzo con el Real Madrid. Es de público conocimiento y también lo tiene bien claro la dirigencia que el cordobés buscará llegar a la NBA para la siguiente temporada. Los problemas aparecieron desde lo económico para su arribo, sumado a su salida contractual y el tiro y afloje que apareció para llevar todo eso a buen puerto.

Según medio españoles y lo que se pudo averiguar, Facundo Campazzo, su representante y Real Madrid llegaron a un acuerdo para generar una salida elegante y sin problemas en el medio. El jugador abonará desde su sueldo para pagar la cláusula de salida. No significa que juegue gratis, el club le pagará todo lo que corresponde de la misma forma y luego Campazzo usará dicho salario para destrabar la situación.

En caso de superar la traba económica, habrá que ver que sucede con la NBA. Quedó claro que la siguiente temporada comenzará con público, por lo tanto, no se apurarán y esperarán que pase con la vacuna y el Covid-19 para su desarrollo. No habrá más burbujas y por ende, todo puede atrasarse más de lo esperado, informó ayer Básquet Plus.

Además la temporada contará con el draft y ver que elijen los supuestos equipos interesados en Campazzo como Mavs y Timberwolves. El cordobés se metería en la agencia libre, ver las opciones, sacar conclusiones y sellar su salida del Madrid en forma anticipada (tiene contrato hasta 2024 con lo cual llegaría una compensación para el Real).

Una situación aún sin final pero con avances. Campazzo y Real Madrid en buenos términos, el base de la selección desplegando su nivel en los amistosos, jugará la Supercopa del próximo fin de semana, además de arrancar la Liga Endesa y Euroliga. La NBA sin fecha par su inicio y muchas dudas, por lo tanto, aún queda Campazzo en España.

Plan

No por nada Laprovittola se mantuvo, Llull y Alocen son las otras alternativas. Real Madrid no desechó a ninguno (sobre todo a Laprovittola) entendiendo que lo de Campazzo era un hecho de una forma u otra. Aparentemente será de la mejor forma si sucede.

El santiagueño Gabriel Deck es parte del primer equipo “merengue” y esta temporada aspirará a tener más minutos que la última temporada. l