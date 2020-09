FÚNEBRES | 8 de septiembre del 2020 - Parte 2

08/09/2020 - 01:50 Funebres

- José Luis Di Santo

- Carmen del Valle Miranda

- Teresa Graciela Peralta

- Dolores Díaz

- Gladys Dominga Antonia Gómez (Frías)

- Alberto Deciderio Suárez (La Banda)

- Marcela Pereyra (Monte Quemado)

- Adriana Kreiem (Las Termas)

- Lorena Verónica Torrez

- Miguel Peralta

ARGAÑARAZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Su tía Juana Barreto, sus hijos Graciela, Juan, Claudia y Laura participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Sus compañeros del centro operativo Nº 8 y Daniel Ledesma acompañan a su hija Carla y flia. en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Guilli te despedimos con cariño, con amor y con tristeza. Sus primos Juan Manuel Navarro y flia (a), Asdrúbal Navarro y flia, Elizabeth Navarro y flia, participan con profundo dolor su partida. Descansa en paz.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (GUILLY) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Fuiste ejemplo de padre, hermano y gran amigo. Tu vida terrenal fue corta pero sembraste un inmenso amor y cariño. Así te recordaremos tus hermanos. Descansa en paz. Olga, Dante, Rusa Beltrán Navarro. Hnos políticos: Marío Ríos, Arcelia Rojas. Sus sobrinos Gachi, Roxana, Noelia y Fabiana Beltrán y sus respectivas flias.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (GUILLY) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Tio te fuiste pero siempre vas a estar en nuestros corazones. Su sobrina Roxana Beltrán, sobrino político Nicolás Ledesma, sobrinos nietos Máximo y Lorenzo Ledesma Beltrán.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (GUILLY) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Sus sobrinos Mario Guillermo Rios Beltran, Karina Caceres, Camila Caceres, nunca te olvidaremos tio querido.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (GUILLY) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Dr. Aristóbulo Barrionuevo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Guilly querido. No te fuiste. Viviras por siempre en nuestros corazones. Su amiga y compadre Adriana y su ahijado Nicolás Auat Julian participan con profundo dolor su fallecimiento y acomañan a Silvia y Luz Daniela en este terrible momento. Ruegan oración por su memoria.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Dr. Andrés Barrionuevo y familia participan con gran dolor el fallecimiento de su amigo Gilly y acompañan a la familia en su dolor. Ruean oración por su memoria.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin ". Sus primos Dory Ayunta y Juan Manfredi y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento pidiendo al señor resignación para su esposa e hija y hermanos descansa en paz querido Guili.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Jorge Ayunta y flia. participan con dolor el fallecimiento de su querido primo Guili y acompañan a sus hermanos Olguita, Rusa y Dante.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Flia. Pulvet : Amanda, Koky, Héctor, Daniel, Fernanda, Juli, Adrian, Nuno y demás fliares. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Tu hermano del corazon José Caceres (Koky) y familia participan con profundo dolor su partida.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Sus padres: Luis Di Santo y Maria Ledesma, sus hijas: Isabela y Josefina Di Santo, su hermana: Florencia Di Santo, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Juan Carlos Medina, su esposa Liliana Diodato y sus hijos Juan Manuel, Alejandra, Florencia y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Cpn. Benjamín Dalale y directivos ,Tamara Barcena y personal del equipo de plan de ahorro de SENNA AUTOMOTORES SA.,participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

DÍAZ, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Sus hijos Sandro, Catalina, Carmen, Vianeis, Elfidia, Elvira, nietos, bisnietos S.H. pol. Y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Puerta Grande. Dpto. Guasayan. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GENEROSO, NORMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al reino de bienaventurados". Su prima Angélica Hoyos de Velázquez (Pirucha) y familia, participan el fallecimiento de su prima y acompañan en este doloroso momento a sus hijos Mariana y Diego. Se ruegan oraciones en su memoria.

GENEROSO, NORMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. El Colegio Bioquímico y la Cooperativa Bioquímica participan el fallecimiento de la Sra. madre de su asociado Dr. Diego Villarreal, ruegan oraciones en su memoria..

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Su prima Sandra Patricia Vásquez, sus hijos Martín Exequiel Dorado y Néstor Nicolás Ariel Dorado participan con profundo dolor su fallecimiento

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Querida Matilde te acompañamos siempre tu equipo. Gisela, Helen, Doki, Muni, Laurencia, Sebastian y Joaquin, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Helena Zurita, Victoria Velarde y Juan Cruz Zamora, acompañan a Matilde y a Mati con mucho amor.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Nestor Fernando Zurita y Azucena Brunello de Zurita, acompañan a Matilde y familia en este momento especial.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Ricarto Vittar, Mercedes Sonzini y sus hijas Belen, Celeste, Soledad y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Ernesto Granda, Gisela Abuchacra y sus hijos Faustino y Geronimo los acompañan a Matilde, Marga y Rody en este momento especial y elevan una oracion en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Víctor Alegre, su esposa Marta Aida Viaña participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su hija politica Matilde y de su hijo Felipe, rogandole a Dios les otorgue resignación cristiana para ellos y toda la familia en estos dolorosos momentos. Elevan oraciones por la paz de su alma.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Víctor Alegre Viaña y familia, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Matilde y Margarita O'Mill y acompañan a la flia. en tan dificil momento. Rogando una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) falleció el 6/9/20|. Gladys E. Giménez de Figueroa, sus hijos Miguel, Martin, Mariano, Ana, Marcelo y respectivas flias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. Machy y acompañan a sus familiares en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) falleció el 6/9/20|. El Dr. Rolando Filippa, acompaña en este dificil momento a la Dra. Matilde O' Mill y familia por el fallecimiento de su señora madre. Ruega oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Juan Manuel Suffloni y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Horacio Fernando Montenegro, sus hijos, su nieta Maria Matilde Montenegro, Maria del Carmen Montenegro,sus hijos participan su fallecimiento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres y familias participan su fallecimiento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. María Julia Ponce, Mario Merino, sus hijos Martín, Sebastián y Gastón con sus respectivas familias, acompañan en el dolor a su hija Matilde y ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Sara Ponce y María Julia Ponce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este duro momento. Descansa en paz Machi.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Querida prima: luego de una larga dolencia has entregado tu cuerpo a la madre tierra. Tu alma ya goza de la presencia de Jesús y su Madre porque te la mereces sobradamente. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis y Susana Edit con sus respectivas familias elevan oraciones al Altísimo rogando por su eterno descanso.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Oscar Gustavo Stenberg, su esposa Silvia Zarba, sus hijos Cristian y María Pía participan con dolor el fallecimiento de su tía y ruegan por el descanso eterno de su alma.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Lic. Sergio Ruben Zaltz, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la Dra. Matilde O'Mill en este dificil momento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. María del Carmen Montenegro y sus hijos Lucas, Justina, Constanza y Solana participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Dr. Enrique José Billaud, su esposa Carolina Traine y sus hijas, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Carlos Ernesto Garcia, Adela Gabriela Pacheco, sus hijos Emanuel y Macarena Vera, Cesar, Patricia y Maximiliano Paz y Maria Angel, acompañan a Marga, Matilde y Rody y respectivas familias en este duro momento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Luis Ger y Leisa Lescano ruegan una oración para su descanso eterno a la madre de la Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O'Mill.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Mónica Cristina Martínez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Marga y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pece, sus hijos participan con profundo dolor y acompañan a Rody y Mati y demas familiares en este dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Los integrantes de la Cámara de Arte "La Bohardilla" participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Gachy y René participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a nuestros queridos amigos Margarita OMill y Rodolfo Paz y familias, elevando oraciones en su querida memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Susana Achával, Carlos Ferreiro y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. René Trouvé y Mercedes Santillán y familia, participan con dolor su fallecimiento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Federico Trouvé y familia, participan con dolor su fallecimiento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Rodolfo Amestegui, su esposa Rosario de la Llama y su familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Daniel Olmedo, su esposa Meky y sus hijos, participan su fallecimiento y acompañan a Matilde, Maticita y Felipe en estos dolorosos momentos. Elevan plegarias por su eterno descanso.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Dra. Marcela Antognoli, su esposo Lic. Mario Tamer y sus hijos Nicolás, Felipe y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Dra. Natalia Carreras participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Lucia Lopez Prieto y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Dr. Edgardo Sergio Rogel, Dra. María Luisa Montoto, acompañamos a su hija Matilde en este doloroso momento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Héctor Chequer, María Cecilia Barquin y flia. acompañan espiritualmente a su flia. ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Joaquín de Arzuaga, Carolina Meneghini, sus hijos Joaquín, Manuela y Sofía participan su fallecimiento y acompañan a Matilde y familia en este momento de dolor. Elevan una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a Matilde y familia en este doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Marta Josefina Agüero Abal de Argañarás participa con profundo dolor su fallecimiento. Dios la reciba en su Santa Gloria. Q.E.P.D.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Esc. Carmen de Karam, Luis Karam, Carime Luisito y Gonzalo acompañan a Mati y hermanos en estos momentos de dolor rogando a Dios por su pronta resignación.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Sus primos Violeta y Gustavo Merz participan con dolor su fallecimiento. Ofrecen oraciones en su querida memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Jorge Ricardo Azar y familia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la Dra. Matilde O'Mill y toda su familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su Rector Ing. Luis Eugenio Lucena, los señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay; Decanos, Secretarios del Rectorado, docentes, personal administrativo y de servicios, y alumnos, participan con pesar el fallecimiento de la señora madre de la Dra. Matilde O´Mill, quien fuera una destacada docente de la UCSE.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. La Comisión Ejecutiva de la Asociación Civil Universidad Católica de Santiago del Estero, socios de la ACUCSE y personal directivo y administrativo participan con tristeza el fallecimiento de la señora madre de la Dra. Matilde O´Mill. Esperan para ella y su familia pronta y cristiana resignación.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. EI Ing. Luis Eugenio Lucena, su esposa Ing. Mercedes Martinetti de Lucena, y sus hijos Mercedes, Eugenia y Gonzalo participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan con afecto y oraciones a su hija Matilde, esperan para ella y su familia el consuelo de la fe.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Luis Alberto Guantay participa con tristeza el fallecimiento de la señora madre de la Dra. Matilde O´Mill. Amiga querida, que el dolor de esta partida pueda mitigarse pronto. Espero para tu familia pronta resignación.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Ignacio Almada Flaja, Silvia Flaja y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Matilde O'Mill. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Las compañeras y amigas del Promoción '78 de las Hnas. Franciscanas de su hija Margarita, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. El señor Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior junto a integrantes de la comunidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Matilde Mers vda. de Omil y acompañan en el dolor a su hija, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra.Matilde Omil, y a toda su familia.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. La señora Decana, Dra. Myriam Villarreal, la Vicedecana, Dra. Judhit Ochoa, integrantes del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Matilde Mers vda de Omil y acompañan en el dolor, a su hija, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde Omil y a toda su familia.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. El Decano de la Facultad de Ciencias Forestales, Dr. Juan Carlos Medina, la Vicedecana, Dra. Nancy Giannuzo, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad, que integra la Facultad de Ciencias Forestales, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Matilde Mers vda. de Omil y acompañan en el dolor a su hija, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde Omil y a toda su familia.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. El Decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el Vicedecano, Dr. Carlos Juárez, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Matilde Mers vda. de Omil y acompañan en el dolor a su hija, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde Omil, y a toda su familia.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. El Decano, Lic. Marcelino Ledesma, la Vicedecana, Dra. Josefina Fantoni, integrantes del Consejo Directivo, junto a la comunidad, que integra la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, participan del fallecimiento de la Sra. Matilde Mers vda de Omil y acompañan en el dolor a su hija, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde Omil, y a toda su familia.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. El Decano Normalizador, Dr. Eduardo Lian Allub, junto a la comunidad de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Matilde Mers vda. de Omil y acompañan en el dolor, a su hija, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde Omil, y a toda su familia.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. La Directora de la Escuela para la Innovación Educativa, Dra. Ofelia Montenegro de Siquot junto a la comunidad de la EIE de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Matilde Mers vda de Omil y acompañan en el dolor, a su hija, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde Omil, y a toda su familia.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. La Directora de la Escuela de Arte y Oficios, Mg. Myriam Maatouk, junto a la comunidad que integra la EAyO, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Matilde Mers vda de Omil, y acompañan en el dolor, a su hija, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde Omil, y a toda su familia.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. La Sra. Olga de Cáceres, sus hijos, Leisa y Héctor, Marcela y familia, participan con profundo dolor del fallecimiento de la Sra. Matilde Mers vda de Omil y elevan una oración en su memoria. Acompañan a toda la familia en este difícil momento. Y brille para ella la luz que no tiene fin.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. El presidente Interventor del IOSEP. CPN Raul O. Ayuch, Gerente General CPN Graciela Muratore de Corona, Miembros del Consejo Germial, Sindico, Gerentes de Area, Auditor Interno, Asesores Legales participan el fallecimiento de la señora madre de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Matilde O'Mill.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Dra. María M. Contardi participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la Dra. Matilde O'Mill en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz y sus hijos Guillermina y Lola, participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Dr. Luis Ariel Domínguez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompaña a la Dra. Matilde O'Mill en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Ängel Prieto y Mercedes Rivero, sus hijos Ángel Manuel, Alfonso, Gustavo con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su bendita memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Alexia Mukdsi y Luis Augusto Karam participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Matilde en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Santiago Mulki, María Paula Alegre y su hijo Benicio participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Matilde. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Marta Rivas Jordán participa el fallecimiento de la mamá de la Dra. Matilde O´Mill. Eleva oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Greta Basbús de Chequer, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Luisa Chequer, sus hijos Eugenio, Florencia y Luciana Prados participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Prof. Marcelo Andrada y su hija Gabriela participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de la Ministra de Justicia Dra. Matilde O´Mill. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Marianela Leiva Cinquegrani participa con dolor su fallecimiento y acompaña con afecto a la Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O'Mill y familia.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Pablo Alfonso de la Rúa, Elba Mendoza, Rodrigo de la Rúa, Virgina Gómez y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Matilde y Felipe. Ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Personal de la dirección provincial Post Penitenciaria participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O' Mill. Ruega oraciones en este difícil momento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Aldo Luis Dorado y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Tia querida, hoy quiero despedirte y agradecerte por todo el amor que siempre me brindaste se que estas bien, nosotros te extrañaremos siempre. Con todo mi amor y gratitud hasta que volvamos a vernos. Tu sobrina Elsi.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Felipe Herrera y Elsa Merz despiden con dolor a la querida tia Machi, y abrazan a toda la familia en este doloroso momento, muy especialmente a Margarita, Matilde y Rodolfo.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Ana Maria Corradi, Francisco Garcia Piazza, Iber Edgardo Asselborn, participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de la Sra Ministra de Justicia Dra. Matilde O'mill, rogando pronta resignación a la familia y una oración a su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Silvia Susana Curro de Ruiz, sus hijos Silvia Alejandra Ruiz y Franklin Augusto Ruiz abrazan con inmenso cariño a Nené, Ximena, Mariela y sus hijitos por la partida a la Casa del Señor del querido Enriquito. Descansa en paz.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Doris Visgarra y Lita Diaz acompañan a su hija Matilde.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|.

Lucrecia Seade participa el fallecimiento y acompaña a sus hijos Matilde, Rody, Margarita y su nieta Jorgelina en el dolor y la oracion.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Mario R. Maldonado (h) participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Dra. Matilde O ´ Mill en este momento de dolor.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Ing. José Daniel Russo participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Olegario Hernandez, Claudia Zavalia y sus hijos participan su fallecimiento. Acompañan a su hija Matilde en este momento de dolor.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Eugenia Hernandez y Carlos Olivera participan su fallecimiento. Acompañan a Matilde en este trance tan duro.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Ramiro Santillan Zavalia, Andrea Spinello y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en este triste momento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|.

Dr. Carlos Antonio Olivera, su esposa Liliana Mendoza, sus hijos Carlos, Eugenia, Eleonora, Pablo, Santiago, Lucia, Conrado y Facundo participan con mucho pesar el fallecimiento de la madre de la Dra. Matilde O ´ Mill y reugan una oracion en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Guillermo Lozano participa su fallecimiento y acompaña a Matilde y Felipe con cariño.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Matías Balmaceda, Gabriela Carrizo junto a sus respectivas familias, participan del fallecimiento de la madre de la Dra. Matilde O Mil, y ruegan oraciones en su querida memoria

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|.

El juzgado de Faltas de la Provincia, participa del fallecimiento de la madre de la Dra. Matilde O Mil, y ruegan oraciones en su querida memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Dr. Mariano Gigena, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O´Mill. Se ruega oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Cecilia López Pasquali, junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda, acompañan a Matilde y familia ante tan triste pérdida, orando por su descanso en Paz.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. María del Carmen Oberlander de Giovannini y flia participan su fallecimiento y acompañan a la Dra. Matilde O'Mill y flia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Marcelo Oberlander y flia participan su fallecimiento y acompañan a la Dra. Matilde O'Mill y flia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Enrique Oberlander y flia participan su fallecimiento y acompañan a la Dra. Matilde O'Mill y flia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Eduardo Enrique Cosci, Alicia Nora Freytes de Cosci, sus hijos Eduardo, Sofía y Diego participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Mirta Pastoriza y familia participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hija Dra Matilde O'Mill en su dolor. Ruega oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Doctor. Dario Alarcón y familia participa con profundo dolor del fallecimiento de la mama de la Sra. ministra Dra Matilde Omill y la acompañan en este difícil momento. Ruegan una oración por su eterno descanso.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. La Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero participa con profundo dolor del fallecimiento de la mama de la Sra ministra Dra. Matilde O Mill y madre política del Ex Presidente de la institución Dr. Felipe Alegre Viaña. Ruegan una oración en su memoria

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Fabiana Caballero participa el fallecimiento de la madre de Matilde y la acompaña en su dolor.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. María Emma Caballero,Pedro Argés e hijos lamentan el fallecimiento de la madre de Matilde,la acompañan en el dolor y ruegan pronta resignación.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Su ahijado Martín Exequiel Dorado participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querida tía y madrina Magui ruega oraciones en su querida memoria.

MIRANDA, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Sus hermanos: Mirta, Carlos y Patricia Miranda y sobrinos, part. su fallec y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MIRANDA, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. " Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos". Su hermana Mirta, sus hijos Rodrigo, Noelia y Maria, hijos politicos Mario y Silvina y sus nietos Constanza y Lautaro. participan con profundod olor su fallecimiento.

MIRANDA, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Señor tu hija ya está ante Ti. Haz que brille para ella la luz que no tiene fin ". Su sobrina Noelia Botarda, su marido Mario Diosquez y sus sobrinos nietos Constanza y Lautaro particpan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Las almas de los justos están en mano de Dios ". Participan con profundo dolor el fallecimiento de su tia. Rodrigo y Silvina. Elevan oraciones en su memoria.

PALLARES, GUSTAVO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Aun cuando la muerte nos parece el fin de la vida, no es sino el fin de una etapa y el comienzo de una vida mejor junto a Dios y sus seres queridos. Tus amigos, compañeros de trabajo: Verónica Trejo, Rita Corvalán, Alfonzo Quinzio y Luis Rodríguez participan con profundo dolor tu fallecimiento, acompañan a su madre, a su esposa, hijos, nieto y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria.

PALLARES, GUSTAVO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Alfonzo Quinzio y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero. Ruegan oraciones en su memoria.

PALLARES, GUSTAVO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Luis Rodriguez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero. Ruegan oraciones en su memroia.

PALLARES, GUSTAVO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Tus compañeros de Gasnor S. A. Santiago del Estero participan con profundodolor su fallecimiento.

PALLARES, GUSTAVO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Rogamos al Señor te reciba a tu lado en paz y te colme de bendiciones ". Tu comapñera Monica Rodriguez y familia acompañan a su flia. en este doloroso momento.

PALLARES, GUSTAVO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada ". Por siempre en mi corazon querido amigo. Rita Corvalan y flia. acompaña a su flia. en este doloroso momento.

PALLARES, GUSTAVO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Alberto Soria y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de Gustavo. Rogamos oraciones en su memoria.

PERALTA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Su compañera Bebí Argañaraz, participa con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Su hijo Raúl Omar Segura y familia participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Los amigos de sus hijos Ricardo y María Martha: Arturo, Marisa, Pablo, Karina, Julio, Luciana, Claudio y Mariela participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria por su eterno descanso.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Pablo Olivera y Karina Díaz Fajardo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Ricardo en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Arturo Lastra y Marisa Abdala participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Soledad, Juan Carlos Coronel Gallardo y Alma Coronel Gómez participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su cuñado y tío Ricardo. Elevan una oración en su memoria.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Alejandra Achával, Claudia y familia participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Ricardo y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Graciela Segura y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Ricardo Llapur y Sra. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Nina Tejerina Sierra y María Nina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Fernando Gorostiza y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Nueva Empresa Gorostiza, gerencia y personal participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Esquiu SRL y Sistemas Sociales participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Sus tíos Susana Helman, Silvia y Luis César Urtubey y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Nené, Ximena y demás familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Sus tíos Manuel Argañaras, su esposa Marta Josefina Agüero Abal y sus hijos María Josefina y Leandro Anabalón participan con profundo dolor su fallecimiento. Piden a nuestro Señor lo recoja en su Santa Gloria y a Nené y familia les de la cristiana resignación. Q.E.P.D. Enriquito querido.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Sus primos Martín Muratore, María Cristina Manzur, sobrinos Antonela y Nacho Muratore participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. "Que brille la luz que no tiene fin". Dr. Hugo Oscar Peralta, su esposa Noemi Jiménez, su hijo Nicole Peralta Jiménez, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amiga Nené.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Roly Moreta, Tita Elias, sus hijos Germán, Eugenio, Cecilia, Alejandra, nietos, hijos politicos participan con profundo dolor su fallecimiento.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Magui de Parnas y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Leonor Rodriguez y sus hijos Carlos, Augusto y Valentina Gauna, acompañan a su mamá y toda su familia en este dificil momento.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Nazareno Sgoifo, Adela Pece y sus hijos participan con dolor el fallecimiento del hijo de la querida Nene y acompañan a toda la familia en este doloroso momento.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Maria Rosa Aguilar Araoz e hijos Marcia y Ricardo participan y acompañan con profundo dolor a su madre, esposa, hijos y demás familiares en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Luis, Ignacio y Maria del Huerto Paredes participan con dolor el fallecimiento de su querido Enrique. Acompañan a Nené, Ximena y demás familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Lamentamos profundamente tu inesperada partida al reino de Dios. Tu madrina Rosario Villalba de Zerda, sus hijos Carlos y Sra., Martha y Marcelo, Claudia y Guillermo Zerda, un gran abrazo a la distancia a la querida Nené y a toda su familia en este momento de dolor.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Ángel Prieto y Mercedes Rivero, sus hijos Angel Manuel, Alfonso, Gustavo con sus respectivas familias, despiden con inmenso cariño y dolor a Enriquito en su partida la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su bendita memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Guillermo Catella, Fernanda Yachellini y sus hijos Guido, Félix, Guilli y Agostina y sus familias participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos dolorosos momentos.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Silvia Susana Curro de Ruiz, sus hijos Silvia Alejandra Ruiz y Franklin Augusto Ruiz abrazan con inmenso cariño a Nené, Ximena, Mariela y sus hijitos por la partida a la Casa del Señor del querido Enriquito. Descansa en paz.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Oscar Muratore, Julia Escolano, Analía Muratore y familia acompaña a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Héctor Molina, Sylvia Petros y sus hijos Matías y Micaela abrazan a la querida Nene, Jimena y su esposa Mariela en este momento de tanta tristeza. Un beso al cielo para Enrique. Oraciones en su recuerdo.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|.

Sus tios Oscar, Herbert, Ana, Luis, Pia, Nestor, Susana y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá Nené, su esposa Mariela, sus hijos y su hermana Ximena en este dificil momento. elevan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Enrique, primo querido. La muerte no es el fin, es esa condición en la que comenzamos a existir en la memoria de los demás. Con tu permanente sonrisa y todo el amor que supiste dar, siempre formarás parta de nuestros mejores recuerdos. Sus primos Marcela Deltrozzo y Ramón Romero; sus sobrinos Sergio, Emilio y Egle Romero participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. María Inés Guardiola, Oscar José Agüero Areal, nuestros hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a la querida Nene, su hermana, esposa, e hijos ante tan dolorosa pérdida.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Compañeros de la Secretaría de Administración y Presupuesto del Poder Judicial participan el fallecimiento del hermano de Ximena, rogando pronta resignación a su familia.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Charito Gallo y su esposo Gustavo y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Ximena en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TORREZ, LORENA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Sus hijos Mauro, Elizabeth, sus padres José Alberto Torrez, Amanda Ledesma, sus hnos José, Marisol, Mónica, Natalia, Oscar Torrez, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 12 horas en el cementerio la Piedad. SERVICIO REALZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Recordatorios

ÁVILA, LUISA PAULINA (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. ¡Hermana! Gracias por acompañar todos los minutos de nuestra existencia. Quedaron con nosotros tus hs. regaladas a nuestro bien. Así como las estrellas refulgan iluminando, tu dulce voz seguira sembrando enseñanzas, con el encanto que sólo tú tenías. Allí, en la casa de Dios, tus "Papelitos de Colores" y "Papelitos al viento" te acariciarán al pasar. Recitarás junto a ellos para la gloria de nuestro Padre Supremo y los ángeles, tus nuevos amigos te aplaudirán. Tus hermanos Poro, Anchi y Pelado que nunca te olvidarán. Ruegan junto a toda la familia oraciones profundas por tu eterna paz junto a tus padres y hermanos, al cumplirse hoy 6 meses de tu viaje al infinito.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Su amable rostro permanecerá con nosotros por siempre. Que Dios cuide tu sueño eterno querido Guili. Hoy y siempre, que los recuerdos les traigan paz y consuelo a su flia. Sus primos Raúl Trejo , Gladis Lemos y su sobrina Denís.

CORTEZ, EMILIANO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Analía del Valle Amaya, Cristian Ricardo Cortez; sus hermanos Cristian Nahuel Cortez, Jimena del Valle Cortez, Silvana Isabel Cortez, Raúl Exequiel Cortez y Carlos Valentín Amaya; sus sobrinos Francesco y Dalma; sus padrinos, tíos, abuelos y amigos. Ricardo te recordaremos siempre en nuestros corazones. Que descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Tu madre y tus hermanos.

CRUZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Tu esposa Negrita, tus hijos Paola y Sergio y tus amados nietos Juan y Paz, quienes te amarán por siempre. Te recuerdan al cumplirse 3 años de su partida a la Casa del Señor.

GÓMEZ DE FERNÁNDEZ, ELSA SONIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Mami dos meses ya de tu partida al Reino del Señor, cada día te extrañamos más. Vivirás siempre en nuestros corazones. Te amamos. Tus hijos Inés y Alfredo Fernández, tus hijas políticas Marilu y Ceci,tus nietos Silvina,Pepe, Martín, Belén, Leandro y Mauricio Fernández,tus bisnietos Martino y Máximo Fernández .Ruegan oraciones a tu querida memoria.

GÓMEZ, JOSÉ IGNACIO (MOROCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Hace un mes que partiste al cielo.... ni el tiempo, ni las circunstancias evitarán que me olvide de vos, vivirás en mí por siempre.... Descansa en paz en los brazos del Señor. Eli.

GÓMEZ, JOSÉ IGNACIO (MOROCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Morocho, hermano querido, te marchaste, dejando este mundo para irte al lado del Señor. Siempre te llevaremos en nuestros corazones. Te extrañamos, Tus hermanos Chela y Poroto. Te recordamos con tristeza al cumplirse un mes de tu partida.

MARTÍNEZ, ROBERTO FÉLIX (BUBITO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Bubito ya hace 6 meses que no estás físicamente con nosotros pero sentimos todos los días en toda la casa, ahora que están brotando todas las plantas me recuerdan a todas las primaveras que pasamos juntos te amo Bubito, te extraño, deseo que descanses en paz y que brille para siempre en tu nuevo camino la luz que no tiene fin. Te amamos. Tu esposa hijo y nietito.

PÉREZ, JOSÉ ARNALDO (q.e.p.d) Falleció el 7/9/14|. Al cumplirse seis años de su fallecimiento, lo recuerdan su esposa, hijos, nietos y bisnietos. Rogamos oraciones en su memoria.

TORRES, LUIS MANUEL (Gato) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Lito nunca olvidaremos la mejor experiencia de haberte tenido en nuestras vidas. Gracias, esposo, padre, abuelo por haber sido nuestra guía y motivación para ser hoy quienes somos. Siento tu perfume y esa sensación de que estas entre nosotros se ve reflejada en la mirada de tus hijos esa mirada que expresa que te extraño y que no hay consuelo para nosotros. Fuiste generoso , amable,paciente y el amor infinitio hacia toda la familia y amigos. Eras una de las personas que en su vida abrió surco y dejaste tu huella de amor profundo e inolvidable en nuestro corazones. Fuiste y serás el gran amor de nuestras vidas. Su esposa Esther Soria, sus hijos Valeria, María José y Diego, su nuera Paula Agüero y su nieto y bisnieto elevamos oración en su memoria. Lo recuerdan con amor al cumplir un año de su fallecimiento.

TORRES, LUIS MANUEL (Gato) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Un año sin vos, hermano, padre, sabes cómo te extraño. Tu me guiaste en esta vida. Nunca te olvidaré. Q.e.p.d. Tu hermano Chiqui Torres y familia eleva oraciones en tu querida memoria.

Sepelios Participaciones

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Tus amigos María Secco y Miguel Ponce participan con profundo dolor su fallecimiento.

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Miguel Ángel Barrera Martinez, su esposa Nélida Raab y su hijo Matías participan con profundo dolor su partida y acompañan a sus familiares en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Se fue un ángel en la tierra. Dios te abrase en el cielo. Participan con profundo dolor Nilda Ontiveros, su esposa Jorge Bolañez, sus hijos Daniel, Elsa, Jorge, Luis, Alejandro y sus nietos Javier y Lucas.

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. El Señor te reciba en sus brazos y brille para el la luz que no tiene fin ". Acompañan a la flia. en su pesar y ruega oraciones en su memoria. Personal de la Direccion de Transporte.

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones ". Esteban N. Ortiz participa con dolor su fallecimiento.

CELAURO, ÁNGELA JESÚS RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin" . Su hermana María De Los Milagros Celauro de Ale y nieto Lucas Ale participan del fallecimiento elevan una oración a su memoria.

MALDONADO, NERIO PASCUAL (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/20|. Sus hermanos Nélida , Estela, Silvia, Fernando y Mary Maldonado lamentan el fallecimiento y elevan oraciones en su partida.

SUÁREZ, ALBERTO DECIDERIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Su esposa Arminda, sus hijos Rubén, Daniel, Maria, Mónica, Mercedes, Axel, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de los Acosta. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

Recordatorios

DURÁN, GENNY ETHELVOLDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Sus hijos, nietos y demás familiares, la recuerdan con mucho amor y cariño, al cumplirse los 9 días de su partida al Reino Celestial . Rogando oraciones en su querida memoria.

DURÁN, GENNY ETHELVOLDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Pila, Susana y sus respectivas familias, la recuerdan con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

TABOADA DE LUGONES, YESSICA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/20|. Aun te sigo queridendo de la misma forma que te lo prometí, aun guardo tu recuerdo y aunque la vida quiso que te fueras, no puedo borrarte de mi mente. Hoy sigues viviendo dentro de mi, me acompañas en mis alegrías y en mis ratos triste, como siempre lo hiciste, como tiene que ser, porque aún te sigo queriendo. Su esposo, su madre, sus hijos, sus tios Loly y Jorge, sus primos. Al cumplirs 6 meses de su partida, se ruega oraciones en su querida memoria.

WAGNER, GERMANIA (q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Al cumplirse un año de tu partida, siempre te recordaremos con mucho cariño, tus hijos/as, hijos políticos, nietos/as y bisnietos. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

Sepelios Participaciones

BRIZUELA, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d) Falleció el 4/9/20|. La familia Acosta participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones para que tanto su esposo, hijos y nietos encuentren consuelo ante esta irreparable pérdida. Choya.

GÓMEZ, GLADYS DOMINGA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleciò el 6/9/20|. Su hijo Guillermo Corbalán, su hija política Leo, sus nietos Fernando, Natalia y Alejandro; su nieta política Daniela y sus bisnietos Joaquín y Gael participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

GÓMEZ, GLADYS DOMINGA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleciò el 6/9/20|. Comisión directiva y socios del Círculo Médico de Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Dr. Guillermo Corbalán, socio de la Institución. Frías.

KREIEM, ADRIANA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/9/20|. "Que los ángeles te reciban en el cielo y Jesús te espere con los brazos abiertos". Sus compañeros del secundaria JESEC 73 participan con profundo dolor su partida y acompañan a su familia en este difícil momento. Rogamos una plegaria en su memoria. Las Termas.

KREIEM, ADRIANA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/9/20|. Silvia Isabel Trejo y sus hijos Oscar y Rodrigo acompañan a la familia de Adriana en estos momentos de dolor. Las Termas.

KREIEM, ADRIANA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/9/20|. C.P.N. Gabriela Fernández, su esposo Juan M. González e hijos acompañan a su querida amiga Adriana y a toda la familia en este triste momento. Rogamos una oración en su memoria. Las Termas.

KREIEM, ADRIANA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/9/20|. "Señor, tú que eres todo misericordia, recibe a Adriana en tu regazo y condúcela al mejor lugar en tu reino celestial". Julio César Aguirre, Silvia Moreno y sus hijos y respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan cristiana resignación para su esposo e hijos. Las Termas.

KREIEM, ADRIANA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/9/20|. Francis Bulacia e hijos Constanza, Facundo y Jorge, participan con profundo dolor la partida de su tía Adriana, acompañando a sus hijos en este duro momento, rogando oraciones por pronta resignación. Las Termas.

KREIEM, ADRIANA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/9/20|. Silvia Gallardo, Dora Medina, Dolores de Ailan, Carola Suarez, Silvia Trejo, Liliana Gerez, Ángel Avila y Ester de Paniagua, participan con profundo dolor el fallecimiento de la ex compañera y amiga Adriana, ex Secretaria de la Escuela de Comercio "Ramón Gomez Cornet", ruegan oraciones para su memoria y Cristiana resignación para la familia.. Las Termas.

KREIEM, ADRIANA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/9/20|. La Escuela De Comercio "Ramon Gómez Cornet" despide con profunda tristeza y eterno agradecimiento a la Prof. Adriana Kreiem de Avila, quien se desempeñó como Secretaria de esta Institución, con una trayectoria valiosa impregnada de solidaridad, compromiso, pertenencia y responsabilidad, con valores 'profundamente humanitarios y abnegados... Gracias Adriana por iluminar con tu generosidad nuestras vidas. Las Termas.

PEREYRA, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Sus hijos Silvia, María, Marcelo, Fernanda Verónica, h. políticos Soledad, Carlos, Benjamín, nietos Sofía, Briza, Bauti, y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Monte Quemado. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SEGUÍ, JOSÉ EDUARDO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|."querido amigo guardamos en nosotros los recuerdos que el tiempo no podrá borrar". Chiqui Julián ,Titino Quiroga , sus hijos Valeria, Jorge y Juan con sus respectivas flias , acompañamos a Pelusa , Nene, Nena, Ángelita y Tato , en este triste momento y rogamos pronta resignación.

SEGUÍ, JOSÉ EDUARDO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Sus amigos Adela Fiigueroa de Nassif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán y sus hijos políticos abrazamos a su familia en este dolor recordándolo al querido Cacho con cariño. Rogamos oraciones en su memoria.

Recordatorios

TÉVEZ, SIMEÓN CONFESOR (Mamo) (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/19|. Amado Padre, hoy hace un año de tu partida, te fuiste a un lugar bello donde reina la paz. Pero te tenemos presente, porque sabemos que nos guias. Nos enseñastes a ser agradecidos de Dios por sobre todas las cosas a las personas que nos hicieron bien. Paciente, silencioso, comprensivo, siempre prudente con las palabras. Apreciado por todos lo que te conocimos. Sus hijos: Ricardo, Petty, Paco y Pedro Dante, hijos políticos Marisa, Lucho, Nélida y Patricia, sus nietos, nietos politicos, bisnietos. Recordamos tu partida con cariño y pedimos que desde el más allá fortalezcas, alegre e ilumines a toda la familia. Rogamos oraciones en su amada memoria.