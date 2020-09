Berni, sobre la muerte de Facundo Astudillo: “No vamos a encubrir a quienes hayan cometido un delito”

08/09/2020 - 10:22 País

El ministro de Seguridad, Sergio Berni, afirmó hoy que si la Justicia determina que un miembro de la policía fue culpable de la muerte de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años cuyos restos fueron encontrados en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Cerri, ni el gobernador Axel Kicillof ni él encubrirán "a quien cometió un delito".

"Nosotros no administramos justicia. La Justicia es la que tiene que investigar y determinar qué paso. Si hay un culpable y es miembro de la policía, no tenga duda de que ni el gobernador ni yo vamos a encubrir a quien ha cometido un delito", dijo Berni en declaraciones formuladas esta mañana a C5N.

No obstante, el funcionario planteó que "no se puede especular", debido a que en los cuatro meses, desde que el joven desapareció hasta que sus restos fueron hallados, "la Justicia no se expidió ni imputó a policías".

"Uno no hace defensa corporativa, pero la Justicia no imputó a miembros de la policía", resaltó.