Caso Sofía Herrera: habló el último testigo del secuestro y desaparición de la niña

08/09/2020 - 12:38 País

Néstor fue la última persona que vio a Sofía Herrera el 28 de septiembre de 2008 en el camping John Goodall, a 58 kilómetros de Río Grande, Tierra del Fuego.

Tenía 6 años entonces cuando se convirtió en el único testigo de su desaparición y ahora con 18, doce años después de aquel dramático día, ratificó sus dichos en la Justicia como la primera vez: “Vi al hombre llevársela de la mano”.

“Ese hombre que se la llevó estaba en la ruta y nada que ver con el camping”, contó el joven en diálogo con Radio Fuegina. Se trata de la primera vez que Néstor habla en público y la tercera que declara en la causa que investiga la desaparición de la nena de Tierra del Fuego, cuando tenía apenas 3 años y disfrutaba de un domingo de sol con su familia al aire libre.

Cada una de las tres veces que Néstor declaró su descripción respecto del sospechoso fue idéntica, al igual que su relato. Sin embargo, su testimonio no había sido tenido en cuenta porque lo consideraban “poco sólido”, hasta que la semana pasada cobró un impulso inesperado y la Justicia pidió la captura internacional del hombre señalado y difundió su foto: se trata de José Dagoberto Díaz Aguila, apodado “Espanta la Virgen”, un jornalero chileno y “nómade” de 51 años.

Imagen de archivo de una de las tantas marchas que realizaron los padres de la menor, reclamando su aparición.

“Mucho no me acuerdo porque pasaron bastantes años, sobre todo por la edad que tenía. Me acuerdo que habíamos ido a un día de camping con la familia y que pasó lo que pasó: en un momento salimos a buscar leña y Sofía se había apartado, yo fui con ella y pasaron todas las cosas”, dijo Néstor al medio fueguino.

Aunque el joven admitió que con el “transcurso de los años uno se va olvidando”, el momento en que su amiga desapareció le quedó grabado como una foto en la memoria. “La seguí y pasó lo del señor, no sé si decirle señor, pasó tal cosa y yo fui a avisar. Fui desalentado. Era muy chiquito, tenía menos conciencia que ahora. Vi algo complicado”, relató.

Esa imagen es la que convive con Néstor desde entonces, al igual que cierta sensación de culpa por no haber podido evitar que Sofía se fuera: “Cargás con mucho porque sentís como una carga de peso bastante grande porque te sentís responsable, una culpa bastante grande. Ya no se puede arreglar. Son otros tiempos y pasó lo que pasó”.

“Espero que esta persona sea encontrada. Tantos años, tantas cosas que pasan, tantas cosas malas. Estaría bueno que lo encuentren y que se haga justicia”, expresó al concluir la entrevista.

Con el paso del tiempo, la policia fue confeccionando varios identikit del acusado de la desaparición.





El dato que convenció a la justicia fueguina de solicitar la captura internacional, es que el identikit realizado sobre la base del testimonio del chico (de 6 años y ratificado a los 18) tiene un “75% de coincidencias” con la imagen que obra en la causa donde investigan por intento de homicidio a Díaz Aguilar.

En esta hipótesis de lo sucedido, los investigadores creen que el sujeto podría haber matado a Sofía Herrera para encubrir su secuestro, y de ahí que la imputación por la que deberá ser indagado es la de “homicidio criminis causa”.

Cesari Hernández ya le comunicó la decisión de ordenar la captura internacional del sospechoso a María Elena Delgado y a Fabián Herrera, los padres de Sofía, quienes siguen de cerca los sucesos, insisten en que su hija fue secuestrada y mantienen la esperanza de encontrarla viva.

Las novedades judiciales se producen a pocos días de que se cumpla (el próximo 28) el décimo segundo aniversario de la desaparición de Sofía.

Para entonces, las autoridades anunciaron que se dará a conocer una nueva actualización del rostro de la nena, que tenía 3 años cuando fue vista por última vez y que en diciembre próximo cumpliría 16.