Alberto Auad Cavallotti está enfocado en el campeonato

08/09/2020 - 21:35 Deportivo

El santiagueño Alberto Auad Cavallotti que viene de conseguir dos podios en el Campeonato de Superbikes de Brasil, le dijo a EL LIBERAL desde el país vecino en donde se encuentra, que está muy entusiasmado con su presente y que va a poner todo para luchar por el título en la presente temporada en la categoría Extreme.

Así lo aseguró Auad Cavallotti, único piloto santiagueño que compite en el Superbikes Extreme al comando de una Kawasaki ZX 10 en el certamen brasileño, en donde ya es uno de los animadores del certamen. “Es muy buena las sensación que tengo en estos momentos. Me da fuerzas para seguir luchando y esforzándome para conseguir mis sueños. A veces a los corredores les llega el momento de abandonar la carrera deportiva. Yo estoy en una edad en la que ya me pregunto muchas veces si debo hacerlo. Pero estos momentos, con los dos podios conquistados, un 3º y 2º puestos consecutivos en este certamen, me dan el empujón necesario para seguir. Creo que a pesar de mi edad estoy en mi mejor etapa deportiva, por la experiencia, las vivencias y todo lo que respecta a la trayectoria”, aseveró.

Luego, “Beto” indicó que la pandemia lo hizo esforzarse y confiar en sí mismo. “Me quedo en Brasil porque el 27 corro en Interlagos. Extraño mucho a mis hijas y a la familia. Estamos trabajando y proyectando nuevas actividades en relación a mi escuela de pilotaje y eventos deportivos. Hoy estoy enfocado en pelear por el campeonato”, dijo.