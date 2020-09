Flexitarianos: de qué se trata esta nueva manera de alimentarse

08/09/2020 - 22:53 Opinión

Los flexitarianos o vegetarianos flexibles son aquellos que priorizan su alimentación basada en alimentación vegetariana, pero que en cantidades reducidas y situaciones ocasionales incluyen alimentos de origen animal como carnes rojas y blancas. Este grupo de personas no elimina ningún tipo de alimento, es una alimentación saludable y totalmente social, se adaptan a cualquier tipo de comida, no se privan de ir a eventos y comer lo que haya. Considero que muchos no saben el término y que tienen este tipo de alimentación.

Los vegetarianos, en cambio, siguen una alimentación basada en productos de origen vegetal, aunque consumen determinados alimentos derivados de los animales como lácteos, huevos o miel. Los veganos son los que eliminan completamente el consumo de cualquier derivado animal, centrándose un 100% en la alimentación de origen vegetal. Los alimentos que consumen los flexitarianos se basan prácticamente en frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos y semillas. Lo que los caracteriza es que los alimentos de origen animal aparecen muy de vez en cuando en su alimentación. Es totalmente recomendado, brindan muchos beneficios tanto para la salud y la prevención de determinadas enfermedades. Sin ir más lejos, la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda la reducción de consumo cárnico.

* Tiene grandes beneficios a nivel de la salud, debido a que el exceso de productos cárnicos está directamente relacionado con el aumento de colesterol, grasas saturadas, obesidad, hipertensión, aumento de enfermedades cardiovasculares y cáncer.

* La alimentación se basa en el consumo de legumbres, cereales integrales, verduras y frutas. Esto aporta una gran cantidad de fibra, la misma tiene muchos beneficios, no solo generando saciedad, sino que también controlando los niveles de glucemia.

* No es una “dieta” más cara, el hecho de no comprar carnes de manera frecuente reduce el costo.

* Es atractivo pensar que este tipo de alimentación no prohíbe nada. Lo prohibido genera deseo, y como consecuencia aparece un aumento en la ansiedad. Las prohibiciones la decide la persona por su propia convicción.

De acuerdo con ell Observatorio de Tendencias de la investigadora de mercado Trendsity, se proyecta que el consumo mundial de carne per cápita caerá al nivel más bajo en nueve años y las ventas de productos de carne alternativa aumentaron un 264% pocas semanas, durante la cuarentena. Será interesante seguir de cerca cómo evolucionan todos estos cambios porque, sin dudas, la pandemia ha acelerado muchas de estas tendencias. En Argentina en los últimos años el número de negocios vegetarianos o veganos fue duplicando. Algunas recomendaciones a tener en cuenta: - Realizar las 4 comidas y en ellas incorporar todos los nutrientes necesarios. - No saltear comidas. - Asesorarse por un especialista para lograr una dieta equilibrada, completa y saludable.

Es importante tener en cuenta que mientras mayor es la restricción del consumo de determinados grupos alimentarios, mayor será el riesgo de carencia nutricional. Para que esto no suceda es necesario lograr una complementación proteica acorde y utilizar facilitadores de la absorción de nutrientes críticos. La alimentación flexitariana puede ser muy beneficiosa, pero como todo plan alimentario debe estar bien planificado y supervisado por un profesional idealmente especializado en el tema.