FÚNEBRES | 9 de septiembre del 2020

- Petrona de Jesús Umaño de Suárez

- Teresa Delfa Pizzolitto de Muratore

- Manuel Alberto López

- Narciso Almaraz (La Banda)

- Segundo Francisco Ávila (La Florida- Dto. Robles)

- Juan Carlos Liendo

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El honorable directorio de ENERSE SAPEM: Dra. Sara Liendo, Dr. Cristian Oliva, CPN Carlos Mulki, miembros de la comisión fiscalizadora, de las gerencias y personal profesional, técnico y administrativo, participan el fallecimiento de la Sra. madre de la ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O’Mill y acompañan en el dolor a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El Dr. Carlos Pedro Lugones Aignasse, su esposa María Teresita Castro e hijos, acompañan en este difícil momento a la Dra. Matilde O’Mill por el fallecimiento de su madre Matilde Antonina Merz de O’Mill y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

La Dra. Ana Rosa Rodríguez, su esposo Lisandro Gómez Infante e hijos, participan del fallecimiento de Matilde Antonia Merz de O´Mill, y acompañan en este difícil momento a la Dra. Matilde O´Mill por el fallecimiento de su madre, y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O’MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El Dr. Eduardo Federico López Alzogaray y familia, participa con profundo pesar el fallecimiento de Matilde Antonia Merz de O´Mill, acompañan en este difícil momento a la Dra. Matilde O´Mill por esta irremediable pérdida, y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

TERESA GRACIELA PERALTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

Recíbela Señor en tus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin.

Ricardo Miguel Llapur y Ricardo Miguel Llapur (h), participan con profundo dolor su fallecimiento.

“Tere” descansa en paz. Que así sea. Amén.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS LIENDO

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 8/9/20 y espera la resurrección

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Hugo Niccolai participa con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS LIENDO

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 8/9/20 y espera la resurrección

Empleados y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, participan el fallecimiento del papá de nuestro compañero Walter. Rogamos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

FRANCISCO JOSÉ CANTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/20 y espera la resurrección.

Hace tiempo cerraste tus ojos para nunca más abrirlos.

Hace tiempo que tu corazón dejó de latir.

Hace tiempo que mi sonrisa se apagó junto con tu adiós.

Hoy te recuerdo con el más profundo amor y quiero que sepas que jamás te olvidaré. Feliz natalicio mi rey. Su hija María José ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

HUGO ALBERTO ULIANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/19 y espera la resurrección.

¡Vieji querido!! A un año de tu partida, todavía nos es imposible entender que ya no estés. Vives cada día en nuestros pensamientos. Es difícil, seguir adelante con tu ausencia. Nos haces falta en todo momento, estabas tan presente en todo y ahora que no estás, es muy difícil seguir. Te amamos con el alma y sería tan lindo que bajaras unos minutos para abrazarnos. Te extrañamos mucho. Tu esposa Emma, tus hijos y nietos te recuerdan con profundo dolor a un año de tu partida al Reino Celestial. Rogamos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

RAMÓN EDUARDO GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/18 y espera la resurrección.

Hoy: dos años de su fallecimiento.

Querido hijo: aún no podemos creer que te hayas ido inesperadamente justo en el mes de tu cumpleaños. Pero a veces creemos que el Espíritu Santo que es Dios nos revele la resurrección.

Te extrañamos, te lloramos y pedimos que descanses en paz junto a tu padre y hermana.

Tus hijos, tu madre y hermanos.

RECORDATORIO

ASUNTA MARINARIO DE JARMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/17 espera la resurrección.

Sus hijos Cristina y David Jarma, hijos políticos Graciela Neirot, nietos y bisnietos y demás familiares invitan a rezar para recordar su memoria y por el eterno descanso de su alma al cumplirse el tercer aniversario de su fallecimiento.

RECORDATORIO

ZUNILDE SUSANA DEL VALLE NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/20 y espera la resurrección.

A cinco meses de tu partida, cada uno de nosotros te recordamos con inmenso cariño.

“Que brille la luz que no tiene fin para ti. Ya descansas en los brazos del Señor”.

Tus hermanos César y Rubén con sus respectivas familias.

RECORDATORIO

DR. ELÍAS MIGUEL FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/11 y espera la resurrección.

Hoy hace nueve años de tu desaparición física, nueve años que te fuiste pero sigues presente entre nosotros. Tus hijos, nietos te recordamos siempre ya que sabemos que donde estés guíanos nuestros pasos y nos fortalecieras en todo momento. Rogamos una oración en su memoria. Descansa en paz.

RECORDATORIO

MIGUEL EDUARDO SAAD

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/19 y espera la resurrección.

Puedes llorar porque me he ido o puedes sonreír porque he vivido o

Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o

Puedes abrirlos y ver todo lo que he dejado o

Tu corazón puede estar vacio porque no me puedes ver o puede estar lleno del amor que compartimos

Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacio y dar la espalda o

Puedes hacer lo que me gustaba:

Reir, disfrutar, abrir los ojos, amar

Al cumplirse el primer aniversario de su desaparición física, su mujer Liliana Cerrizuela y flia. Mimi, Betty, Cristina, Tola, Marta, Rubén, Mayra y demás sobrinos. Ruegan una oración en su memoria.

BARRERA, RAÚL BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/20|. Repuestos Arturo Lorente SRL, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en el dolor. Rogando oraciones a la querida memoria de Chicho.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (GUILY) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Sus sobrinos Hernán Alfredo Dant, su sobrina politica Ruth Lupercio, sobrina nieta Lara Dant, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a la familia en este dificil momento.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (Guili) (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Su amable rostro permanecerá con nosotros por siempre. Que Dios cuide tu sueño eterno querido Guili. Hoy y siempre, que los recuerdos les traigan paz y consuelo a su flia. Sus primos Raúl Trejo , Gladis Lemos y su sobrina Denis.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (GUILY) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Teresa Villarreal, sus sobrinos David, Pablo, Cristina y Emanuel Cáceres Villarreal y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Gringa Abad y familia participan con dolor la partida de Guily, vecino y amigo de toda la vida, leal y solidario con todos los que lo conocieron, acompañamos a toda su flia en el dolor de la pérdida irreparable.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Querido hijo de mi vida... Su madre María que te quiere con locura y con todo el amor del mundo. No te olvidaré hasta el fin de mis días. Señor dame fuerzas para poder sobrellevar este dolor tan grande. Sus hijas Isabella, Josefina, su hermana Florencia, sus sobrinos Francisco y Aldito (que eran como tus hijos).

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Mi querido José loco, como yo te decía cariñosamente. Te quiero mucho... No te podré olvidar nunca. Estuviste en todo momento a mi lado. Te extrañaré muchísimo. Su abuela Lidia.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Sus tíos Adriana, Lucky, Eduardo, sus primos Agostina, Jimena e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Luis Sandoval, Elena Azar, sus hijos Santiago, Cecilia y Ana participan su fallecimiento y acompañan a su mamá María y demás familiares en este momento de dolor.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti, el coordinador Gral. CPN Norberto Zanni, sus compañeros de la secretaria privada y dirección de despacho, acompañamos a nuestro querido compañero "Lucho" Di Santo a transitar en este dolor de padre. Reciba nuestro afecto Ud. y a su familia. Elevamos oraciones a la memoria de su hijo.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Sus compañeros de oficina: Marcela Villanueva, Daniel Correa, Jorge Yapur, Nicolas López, Osvaldo Ávila y Alejandra Roldán, participan con mucho dolor el fallecimiento del hijo del querido Luis Di Santo. Rogamos pronta resignación para él y toda su familia. Elevamos una oración en su memoria.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Sus amigos y vecinos, Flias. Trejo, Galván, Larcher, López, Gomez, Miranda, Candelero y Ruiz, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este diicil momento y doloroso momento, a su mamá María, a sus hijas Isabel y Josefina, a su hermana Florencia, a Yoli y demás fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. La comunidad educativa y religiosa del Colegio La Asunción participa en el fallecimiento de José Luis Di Santo, hermano de nuestro compañero Esteban Gabriel. Nos unimos en oración por su familia, y rogamos por su eterno descanso.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Ahijado querido te tendré en mi corazón por el resto de mi vida. Mi consuelo es verte cuando Dios disponga en la última morada. Te amo por siempre. Tu madrina Adriana y ahijado Francisco.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Reyna Ponce y Nora Gutiérrez lloramos junto a vos Mary, la pérdida de tu amado hijo, te queremos y rogamos que encuentres en Dios la paz y tranquilidad para poder sobrellevar y salir adelante en este momento tan difícil que te toca vivir. Estamos junto a vos como hermnas que somos.

LEDESMA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Humberto Santillán, su esposa Ana Alsogaray lamentan profundamente el fallecimiento de la correligionaria y dirigente Susana y acompañan a su familia en este duro momento.

LEDESMA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Sus amigos y compañeros de militancia del Grupo Paris integrante del Frente Cívico participan el fallecimiento de la dirigente Susana Ledesma. Ruegan una oración en su memoria.

LIENDO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Su esposa Ana Umaño, sus hijos Juan Carlos, Flavia, Walter y Paola, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Su esposa Marta, sus hijas, su madre, hermanos, sobrinos, y nietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Zanjón. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Miguel Figueroa, presidente de la Cámara de Turismo de la Provincia y su comision directiva participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Dr. Marcelo Canllo, participa su fallecimiento y acompaña a la Dra. Matilde O'Mill en este doloroso momento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Dr. Oscar Antonio Granda, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Mirtha Sánchez de Jacobo, sus hijas Chabela y Marcela Jacobo y sus respectivas familias, participan con gran dolor el fallecimiento de la querida amiga Machi. Ruegan al Señor de la Divina Misericordia la reciba en sus brazos y les de a sus hijos Marga, Mati y Rody la felicidad de saber, con certeza que ya descansa en paz en la Casa del Padre.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Miryam Sánchez, lamenta con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O'Mill, la acompaña en el dolor y eleva oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Claudia Camuñas, Marta Camuñas y Manuel Ibarra participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Matilde en este momento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Ing. José Mario Simón y flia, participan su fallecimiento y acompañan a la Dra. Matilde O'Mill en estos momentos de dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". C.P.N. Andrea Urquiza, C.P.N. Pablo Abutti, C.P.N. Ana Cheble y demás personal de Contaduría General de la Provincia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. León F. Martinetti participa con pesar el fallecimiento de la Sra. madre de la Dra. Matilde O'Mill y la acompaña en tan doloroso momento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Ing. Pablo López Casanegra y Dra Matilde Schmidt participan con profundo pesar y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino, Benicio y Bartolomé, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Daniela Vaca Japaze participa con mucho pesar el fallecimiento de la mamá de la Dra. Matilde O`Mill pidiendo a Dios pronta resignación para su familia.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Ana Alsogaray, su esposo Humberto Santillán, sus hijos Javier, Cecilia y Alicia Santillán participan de su fallecimiento y acompañan a Matilde y a su familia en este difícil momento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. El grupo del gimnasio, Cacho, Ruly, Jorge, Topo, Maxi, Chueco, Ignacio, Dany, Negro, Gringo, Tranchi y Marcelo acompañan a su amigo Felipe Alegre Viaña y a su Sra. Matilde O'Mill en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. María Esther Acuña de Pérez Lobo, sus hijos Carlos Martín y Antonio Pérez Lobo participan con dolor el fallecimiento de la mamá de la Dra. Matilde y Rodolfo O'Mill. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. María Emilia Sayavedra de Mitre y su familia acompañan en este momento de dolor a la Dra. Matilde de O'Mill, su esposo Felipe Alegre Viaña y demás familiares. Rogando que Dios les conceda pronta y cristiana resignación y paz para el alma de su Sra. madre.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Ing. Antonio Pappalardo, su esposa e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Rody, Matilde y Margarita y acompañan a la familia en tan dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Susana Vivona de Arce, sus hijos Benjamín, Valentín, Agustín y Martín Arce con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración por su descanso eterno.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. La comisión directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Fernando Viaña,Cecilia Traine y flia. participan su fallecimiento y los acompañamos en estos momentos. Elevamos oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. "Señor: ya está ante ti, recíbela en tu morada, donde reina la Misericordia, la paz y el amor". Srta. Machi sus exalumnas de la escuela primaria en Campo Gallo, en quienes siempre permaneció y permanecerá entre sus recuerdos imborrables. Dorita Ponce Faila, su esposo Enrique Herrera y flia, y Gracia Ponce Faila, participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan al Señor por la paz de su alma y de consuelo a su familia.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Alba Achem de García Olivera, sus hijos Luis, Lilian, Adelly y Vivian García Olivera y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este doloroso momento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Silvia Abalovich, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos, elevando oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Las Asesoras Tutelares de N.N. A. y I de 1° y 2 ° nominación. Dras. Clara Gamietea de Saavedra y Lia Cabrera Moisés participan con pesar el fallecimiento de la madre de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Pcia. Dra. Matilde O ¨Mill y la acompañan por tan irreparable pérdida.

MIRANDA, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Acompañamos en este momento de dolor a sus hermanos Patricia, Gorda y Negro y demás familiares. Edgardo Santillán, Mely Graña y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. La luz que no tiene fin te acompañe a tu eterno descanso, amén. Beba Milovich de Machado y familia hacen llegar a toda su familia sentidas condolencias.

MIRANDA, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Ya esta Señor ante Ti, recíbela en tus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin ". Mario B. Diozquez, Noemi López, sus hijos Patricia y Jorge, Mario Daniel y Noelia, sus nietos Constanza, Agostina y Lautaro participan con inmenso dolor su fallecimiento, pidiendo oraciones en su memoria.

PERALTA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Su hermano del alma lo despide con profundo dolor. Miguel Riccardo y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, MIGUEL (GUIGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Su hermano Segundo Peralta, su cuñada Magui Reyes, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Sus primos Coqui y Koka Espíndola; Edmundo Infante, sobrinos Rita y Claudia Infante; Richard, Oscar y Walter Aguilar y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la feliz resurrección de tu alma. Descansa en paz en los brazos del Señor.

PERALTA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Que el Señor con su infinita misericordia lo lleve hacia la luz. Su prima Lidia Figueroa, sus hijos Ceci, José, Ale, Luqui, Sergio y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que su alma descanse en paz. Amén.

PERALTA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Sus amigos Lito Allall, Mirta Peralta, Maria Esperanza, Alvaro y Paula Allall, participan su fallecimiento. Amigo ruego a Dios te de el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin.

PERALTA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Sus amigas Perla de Congiu y Zunilde A. de Retamosa participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre y acompañan a su familia en este doloroso momento. ¡Descansa en paz!.

PERALTA, MIGUEL (GUIGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Sus amigos Luis Dorado y Graciela Farias y sus hijos Exequiel, Mariano y Rodrigo, participan con dolor la partida del amigo Guigui y acompañan a su flia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PERALTA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Negro te fuiste, te adelantaste, hoy tengo otro amigo en el cielo. Juan Paoletti y su esposa Marta de Paoletti acompañan a su compañera de vida Beby y a su familia en tan doloroso momento.

PERALTA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Tety, Irma, Héctor y Lucky Ledesma, Negra Cisneros, Beatriz Herrera participan su vuelta a la casa del Padre, acompañan a su prima Bebi y demás fliares. y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Pichona Herrera participa su fallecimiento y acompaña a Bebi y demás fliares. en este doloroso momento y ruega oraciones en su memoria.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Su hijo Ricardo Miguel Llapur (h) y su hija pol. María Martha Coronel Gallardo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Felipe Zabaleta y flia, participan con profundo dolor y tristeza el fallecimietno de la Sra. madre de sus amigos Raulito y Ricardo, rogando al Señor Todopoderoso les dé una pronta y cristiana resignación.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Diana Palliotto acompaña a su amiga Rita Graciela, sus hermanos Raúl y Ricardo y a toda la familia, en este momento de tristeza por la pérdida de su mamá. Se ruega oraciones en su memoria.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Personal de Casa Miguelito, Alejandro Lorenzo Achával, Eduardo Sosa y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. "En el día del nacimiento de María, Teresa nace a una nueva vida en el cielo. Te vamos a recordar siempre". Sus hijos José Luis Muratore, Susana del Valle Muratore y sus nietos Humberto Cassataro y Virginia Alegre participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Sus hijos José, Susana, sus nietos Lito, Virginia, sus hermanos Edith, Mingo, Pirucha, Dino participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Sus hermanos: Edith Pizzolitto, Elisa Pizzolitto, Domingo Pizzolitto, José Pizzolitto y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. "Ya no estás a mi lado, pero te siento tan cerca como siempre. Te digo adiós para toda la vida aunque toda la vida siga pensando en vos". Su nieto Humberto Cassataro, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy esteis también vosotros. Juan 14. Su hermana política Catalina Muratore de Pécora , hijos Francisco Pécora Marta Pécora y familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. No entristezcais como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron con Jesús. Tesabinicenses. Su sobrina Marta Pecora, hijos Juan Pablo. Andrés y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Sus sobrinos Graciela y Gringo Corona e hijos Ivana, Sergio, Tomas y Lourdes, te despiden con profundo dolor y a la vez agradecimiento por todo lo bello que recibimos de ti en nuestra vida !!! Rogamos una oración en su memoria.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dió a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3:16. Ingeniero Mario Ricardo y Daniela Varone participan de su fallecimiento.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Sus vecinos y amigos de siempre. Manuel Juárez, Alda Rotondo, sus hijos Carlos, Augusto, Marcelo y Maria Antonia con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan su descanso eterno.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Augusto Juárez, Maria del Huerto, sus hijos Maria Emilia, Santiago Nicolás, participan su fallecimiento, piden una oración y su descanso eterno.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. "No llores, no he muerto si estoy en tu corazón, solo me fui a la habitación de al lado". Ricardo Alegre y Silvia Escobar y sus hijos María Virginia y Humberto, María Agostina y Juan, Vale, Justi y María Constanza y Federico, acompañamos con cariño a Humberto Susana y José en esta irreparable pérdida, que en paz descanse y brille para ella la luz que no tiene fin

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Dr. Muratore Ángel y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Tere y acompaña a José y Susana.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Alegre Ricardo, Silvia Escobar, Constanza Alegre, Agostina Alegre y Virginia Alegre, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Su amiga y vecina Maria Elvira Acuña y Mercedes Acuña y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Rosa Lencina de Acuña, sus hijas Elizabeth, Adriana, sus nietos Adrián, Inés, Viviana y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. "Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás". Alicia Martínez de Escobar y María Alejandra Escobar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RIZO PATRÓN, ENRIQUE JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|.

Juan C. Azar y flia. participa con profundo pesar el fallecimiento de su sobrino Enriquito. Eleva oraciones en su memoria.

UMAÑO DE SUÁREZ, PETRONA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Sus hijos: Mirta, Carlos, Luis, Jorge y Elva, hijos pol. nietos y bisnietos part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

UMAÑO DE SUÁREZ, PETRONA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad. Su sobrino José Umaño y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Loreto.

UMAÑO DE SUÁREZ, PETRONA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Su sobrina Ramona Umaño y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Loreto.

ALEGRE, HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/20|. Papi, hoy se cumplen cinco meses de tu partida vives y vivirás eternamente en nuestros corazones. Te amamos Papi. Su esposa Victoria, sus hijos Perla, Gilda, Nene, Abraham y Fernando, sus hijas politicas, nietos, bisnietos, sus hermanos Rubén y Chicha.

JIMÉNEZ DE BUSTAMANTE, BLANCA HERMINIA (Choly) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/14|. Su esposo Cacho, hijos Fabián, Antonia, Martín; nietos Guadalupe, Milagros, Lucas, Valentín y Lucy; hnos. Silvia, Negucha, Hugo, Liliana, Piqui, Pocha, Paco, María, hijos políticos Dorys y Carlos y demás fliares. invitan a elevar oraciones en su querida memoria al cumplirse 6 años de su partida la casa del Señor.

JORGE, ALBERTO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/12|. Al cumplirse 8 años de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria. Su esposa Pochi, su hijo Javier, hija politica Macarena, su nietita Anita Victoria.

SAAD, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d) Falleció el 9/9/19|. Nuestro querido Miguel ya no estás a nuestro lado. Pero te sentimos tan cerca como siempre y mientras vivamos, tu viviras en nuestro recuerdo. Cristina Cerrizuela y familia, al cumplirse un año de su partida. Rogamos una oración en su querida memoria.

ALMARAZ, NARCISO (q.e.p.d) Falleció el 7/9/20|. Sus hermanas Carmen, Margarita, sus hijos Diego, Melisa, Elisa, su sobrina Mónica y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL.

ANANÍA, ÁNGEL SALVATORE (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/20|. Alfredo Z. Ramos y Carlos A. Ramos participan con profundo dolor su fallecimiento y el de su esposa Silvia. Elevan oraciones en su memoria.

CANO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/20|. Directorio, cuerpo médico y personal Sanatorio Jozami SRL, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su compañera Susana Colazante. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CANO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/20|. Personal y cuerpo médico de la Unidad Terapia Intensiva del Sanatorio Jozami, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra compañera Susana Colazante. Se eleva una oración en su memoria.

ÁVILA, SEGUNDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Su hija Graciela, h. pol. Omar, nietos Ivan, Daniel, Tamara, Eliana y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL.

CONCHA DE SALAZAR, FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". La comunidad educativa de la Escuela Nº 1245 participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la querida Seño Evangelina María Salazar. Las Termas.

KREIEM, ADRIANA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/9/20|. Tus alas ya estaban listas para volar pero nuesto corazon nunca listo para verte partir. Descansa en paz. Sus primos Sergio y Fabiana, sobrinos Nicolas y Fiorella, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en sumemoria.

KREIEM, ADRIANA (q.e.p.d.) Falleciò el 7/9/20|. Humberto Fanchiosi, Emilio Sosa, Juan Carlos Sueldo y respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la vecina y amiga. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

FERREYRA, CLAUDIO FABIÁN (Fleky) (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. Cuando alguien que queremos muere, no hay forma de evitar la tristeza y el vacio en el corazón, pero tenemos la paz y el consuelo que ya está junto a nuestro padre celestial. Su esposa e hijos y demás fliares. lo recuerdan con mucho dolor al cumplirse hoy 9 días de su fallecimiento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

FERREYRA, CLAUDIO FABIÁN (Fleky) (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus suegros Héctor Ricciotti (Lito), Celina Saad, cuñados, sobrinos y demás fliares. participan con dolor su desaparición física al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Rogamos oración a su memoria.