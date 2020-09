Juan Pablo Medina : “`Se busca papá´ es una película que habla de la pérdida”

09/09/2020 - 21:07 Pura Vida

“A través de EL LIBERAL los invito a que no se pierdan, este viernes, el estreno de “Se busca papá” en Netflix. Y en cine, en México a partir del 25 (próximo viernes) “El Club de los Idealistas”. Esperemos llegar hasta allá en donde están ustedes, o sino en alguna plataforma”.

Quien realiza esta convocatoria es el talentoso actor mejicano Juan Pablo Medina, quien desde la serie “Soy tu fan”, “Paramédicos” y “Guerra de ídolos”, hasta películas como “¿Conoces a Tomás?”, “Guadalupe Reyes” y la reciente “La casa de las flores” no ha parado de protagonizar éxitos en producciones realizadas en su propio país, México.

Ahora, vuelve al gigante del streaming (en Netflix tiene “Guerra de ídolos”, “Ingobernable” y “La casa de las flores”) con “Se busca a papá”, una comedia que tendrá estreno a nivel mundial mañana y que protagoniza con Silvia Navarro y Natalia Coronado.

El también presentador y narrador de “Secretos de Guerra”, documental que debutó la semana pasada por History, concedió una entrevista exclusiva, vía Zoom, a EL LIBERAL.

¿Cómo vives este momento laboral fructífero en un contexto de pandemia por el que atraviesa el mundo?

Es una tristeza que esté pasando todo lo que está pasando. Por algo están sucediendo las cosas. Pero sí creo que las cosas se tienen que reactivar, de alguna manera, poco a poco. Yo fui al cine y todas las medidas, los protocolos se están tomando con toda la seriedad que tiene que ser. “El Club de los Idealistas” es una película que conectó mucho y que además, en este momento en que estamos, esta idea de juntarte con los amigos (el filme aborda la reunión de un grupo de excompañeros universitarios, mayores de 40 años, para ver qué han cumplido en su vida) y de conectar es algo que ha sido muy complicado en todo este tiempo. Esta película es muy refrescante para estos tiempos que vivimos. Entiendo a la gente que no quiera ir al cine por la situación, es entendible. Cada quien tiene que tener la libertad de escoger y de decidir si está preparado para ir o no. En tanto, hablando de “Se busca papá”, es totalmente lo contrario porque se estrena en Netflix, pues es lo que tenemos todos ahorita más al alcance. Es una película de Javi Colinas. Es un filme muy lindo que habla de la pérdida. La niña (la protagonista de “Se busca papá”) no tiene una figura paterna y a mí se me muere mi hija y encontramos entre la niña y yo eso que nos falta. Es un filme con valores muy lindos, para toda la familia, es entrañable.

¿Qué haría usted, Juan Pablo Medina, para cumplir el sueño de una persona como plantea “Se busca papá” con el personaje de Blanca, esa niña que va detrás de su sueño de participar de una competencia de ciclismo?

Yo sí, realmente, creo en lo que podamos ayudar, cooperar como personas, como seres humanos. A mí, en lo personal, el ayudar, el dar, el compartir es lo que más felicidad me da. Lo tengo porque mis papás son así, porque mi educación es así. Yo si tengo algo lo quiero compartir con alguien. En el caso de “Se busca papá”, el personaje de la niña está buscando un papá para que la ayude a inscribirse a una competencia de bicicleta a la que su mamá no le permite. Ahí es un tema delicado. La mamá puede decir: “Oye, es una menor de edad y tú no tienes por qué meterte en la vida de mi hija’. Son temas que se tocan, que están padres y están muy bien abordados. Lo lindo de esta película es la falta de figuras familiares, en el caso de la niña la figura paterna, como a veces cuando tienes una pérdida es muy complicado cómo abordas esos temas y cómo se quedan rencillas, cómo se quedan las culpas. Entonces, son cosas que sin querer, a veces, conociendo a una persona que tiene una problemática similar te ves reflejado y eso te sana. Eso es lo que pasa con estos dos personajes, se sanan al conocerse. Es muy bonito.

¿Cuál o cuáles son los mensajes que nos dejan “Se busca papá”?

Ya sea lo que quieras contar tienes una responsabilidad de cada vez hacerlo mejor y hacerlo con mucha honestidad. El sentimiento de pérdida que plantea la película, es algo que todos podemos conectar con eso. La pérdida, el rencor y el no saber cómo explicar que alguien se haya ido es un tema duro y es un tema bonito como se cuenta que estas dos personas se curan al conocerse. Esa responsabilidad que tenemos de meterle con todo, de no guardarte nada para que cuando la gente quiera verla, la vea y entiende ese sentimiento, que ese es al final la idea de hacer estos proyectos.

Cine hecho en México

La crítica de tu país dijo que “El Club de los Idealistas” promete llenar el vacío entre las cintas densas y las comedias ligeras del cine mexicano. ¿Crees que puede ser así?

Estoy totalmente de acuerdo. No lo había escuchado, pero me parece muy acertada, justo lo que te comentaba. No es que estoy en contra de nada, creativamente, cada quien puede contar la historia de la manera que quiera, pero sí creo que es importante que los personajes tengan cierta profundidad. La profundidad es importante para poder ir más al fondo en los temas coloquiales, en los tema de vida o por el momento en que estén pasando. En esta película, por como Marcelo la abordó, se tocan tema delicados con un toque de comedia, pero va al fondo. Creo que sí, esa crítica es acertada.

¿Cuál es el mensaje que deja “El Club de los Idealistas”?

“El Club de los Idealistas” es una película sumamente honesta que habla del corazón y que va a generar conversación, que va a generar empatía y sentimientos de esperanzas. No creo que todas las películas tengan que hacerlo, pero ésta en particular tiene esto. A mí me llenó el corazón hacerla. Entonces, qué mejor que pasando por una situación tan dura como la que hemos estado pasando poder compartir con la gente algo que les va a hacer sentir bien y que los pondrá a reflexionar. Lo que hace Marcelo es contar historias muy honestas, del corazón y en estos tiempos creo que llevar a la gente a ver películas o series que te dejen algo, que tenga un contenido amable para el espectador, que te ponga a reflexionar, que hable de las problemáticas humanas, pero desde un punto de vista bueno, positivo, es un gran acierto.

¿Qué pasa por la mente de un creador en un momento en el que todo está quieto por el coronavirus?

Yo no soy tanto un creador. Yo me siento más como un fiel trabajador. Pero, en lo personal, creo que esto fue un gran momento para poder, afortunadamente yo me pude quedar en casa, tomar una pausa. Traté de hacer cosas nuevas y, sobre todo, escucharme un poco más a mí. Aunque digo que ya se alargó esta pausa, pero a mí me ayudó a reactivar otras cosas. Por la velocidad de la ciudad y de estar en un proyecto y otro, estoy reactivando un proyecto en el que yo soy productor, con un amigo actor y guionista. Estamos en el proceso de venderlo. Estoy retomando cosas que había dejado y así... hasta aprendiendo a cocinar.

¿Cómo vives ser el actor mejicano al cual todo director quiere tener en sus obras?

No me siento así. Lo único que sí me siento es muy contento de no parar de trabajar y de cada vez poder trabajar con gente que admiro, gente que ya conozco o no, y que cada vez se estén abriendo más posibilidades. Eso es lo que me tiene muy feliz.