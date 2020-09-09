CARTELERA TV / 10 de septiembre de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 LAS RECETAS DE MORFI
11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?
17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
17.30 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? (CONTINÚA)
17.45 ALAS ROTAS
18.15 FLORICIENTA
19.15 ELIF
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 TELEFÉ NOTICIAS
21.45 JESÚS
23.30 30 AÑOS JUNTOS
00.30 STAFF
00.45 CUENTOS INOLVIDABLES
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 EN ARMONÍA
17.30 ANIMAPAKA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RUIDO DE MOTORES
20.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)