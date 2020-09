Marián Farías Gómez, por streaming

09/09/2020 - 21:23 Pura Vida

La cantante Marián Farías Gómez compartirá este sábado, desde las 22, un recital por streaming junto a la pianista Paula Suárez, que podrá apreciarse desde www.loschisperos.com.ar y en el que, a partir de canciones y textos, tratará de “contar cómo los y las artistas, a través del tiempo tuvieron que resistir los momentos más difíciles de la historia”.

La intérprete, que se inició en los tempranos ‘60 como parte del grupo vocal Los Huanca Huá e integró luego el Movimiento de la Nueva Canción Argentina, es una de las voces femeninas reconocidas del folclore y, por ello, al filo de los 76 años, puede decir, al momento de salir a escena, “canto lo que tengo ganas”.

Marián y Paola animarán la cuarta velada del ciclo virtual impulsado por el Centro Cultural Los Chisperos en coproducción con el Espacio Mugica, por donde ya pasaron Juan Palomino y su espectáculo “Ocho cartas para Julio”, el tango de Alfredo “Tape” Rubín y la música de Sofía Viola.

Al día siguiente de su actuación, la artista será la invitada del espacio televisivo “Folklore en casa”, un programa de la Dirección General de Música, la Academia Nacional del Folklore (donde se desempeña como Secretaria Académica) y el Canal de la Ciudad que los domingos a las 21 puede verse por el Canal de la Ciudad y la web Cultura en Casa del Ministerio de Cultura porteño.

En su presentación vía streaming, hará “algún tango -tan folclore como una chacarera, como define- y, por qué no, cantar a Fito (Páez), al Flaco (Spinetta), María Elena (Walsh)”.

¿Imaginabas hacer un recital por streaming?

La idea de no tener el público enfrente me parecía espantoso. Pero me pidieron muchos amigos que lo hiciera y entonces pensé que es una forma más de combatir esta tremenda angustia que nos produce la pandemia. También me parece que, durante el tiempo que dure el recital, disfrutaremos de aquello que tanto bien nos hace: la música.

¿Cuán duro golpea la pandemia a la actividad musical?

¡Terriblemente! No sólo a la actividad musical: a los actores, los empresarios, el personal de los sitios donde habitualmente nos presentamos... Va a ser muy largo el tiempo de recuperación. Los productores y empresarios han perdido mucho dinero con la pandemia y será duro recuperarse.

¿Qué te motiva a seguir cantando?

La vida misma. Hay momentos en que pienso que ya está, que he cumplido lo que me había propuesto, que he recorrido el mundo con la música, compartido escenarios con artistas a los que admiro o he admirado. Pero, justamente, si la música nunca me abandonó aun en los momentos más terribles, ¿por qué sería yo quien la abandonara? Por otro lado: la vida es música; sin ella nada es igual.