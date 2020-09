FÚNEBRES | 10 de septiembre del 2020

09/09/2020 - 23:16 Funebres

Fallecimientos

- Carmen Gómez

- Domingo Atilio Saban (La Banda)

- José Ramón Enrique

- Luis Roberto Puentes (Fernández)

- Emilia Rina Martín (Clodomira)

- Clara Luz Ovejero

- Heriberto Antonio Frías

- Julio Antonio Sánchez

- Dora Haydée Scardini de Salón

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O'MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

El subsecretario de Producción, C.P.N. Pablo Fuentes, participa con

profundo dolor del fallecimiento de la mamá de la ministra de Justicia,

Dra. Matilde O'Mill.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ANTONINA MERZ DE O'MILL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/9/20 y espera la resurrección.

CPN Juan Roitman, Dr. Eugenio Zurita, Ing. Jaime Berdaguer y personal del ERSAC acompañan en el dolor a la Dra. Matilde O’Mill y familiares por la desaparición física de su Sra. madre.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DORA HAYDÉE SCARDINI DE SALÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/9/20 y espera la resurrección.

Tu esposo Gerardo, tus hijas Ale y Gaby, tu hijo políticos Raúl, tus nietos Mauro y Rodrigo te despedimos con inmenso dolor. Siempre vivirás en nosotros. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS LIENDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/9/20 y espera la resurrección.

Sus vecinos Adela de Anchoriz e hijos, Raúl Leguizamón e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ROBERTO PUENTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/9/20 y espera la resurrección.

El Intendente de la Municipalidad de Fernández, Dr. Victor Araujo e integrantes del Gabinete Ejecutivo lo despiden con tristeza. Acompañan en éste momento a su esposa Sra. Marina Quiroga e hijos, ruegan y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GONZALO FRANCISCO QUIROGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/9/20 y espera la resurrección.

“Un amigo nunca se va”

Vive en nuestros corazones por el resto de nuestras vidas.¡hasta siempre Bicho palo! Te extrañaremos, tus amigos Romi G., Emi, Guido, Inti, Romi J., Anto, Sofi, Vale y Caro.

RECORDATORIO

FÉLIX CURA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/8/20 y espera la resurrección.

Un mes ya, se extraña a Félix Cura, un ser de luz lleno de amor por los niños, los necesitados. Tratamos de sobreponernos a tu pérdida, es difícil superar la tristeza porque ya no estás físicamente con nosotros, pero hay algo que aprendimos de ti, es a ser valientes y fuertes para sobrellevar los más duros momentos, vivirás siempre en nuestro corazón y en nuestro recuerdo, descansa en paz hermano. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, su hermana Lucrecia Cura, sus sobrinos Gabriel y Alfredo, sus tíos Alicia, Chela y Tata, sus primos Piru, Vivi, José, Lore y Humby rogamos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

VALERIA ALEJANDRA ROJAS

(q.e.p.d.) Se drumió en el Señor el 10/9/08 y espera la resurrección.

Hija querida gracias por regalarnos los años más bonitos de nuestras vidas, el cielo ahora brilla más que nunca con tu presencia. Adiós no es para siempre, adiós no es final, solamente significa que te echaré de menos hasta que nos volvamos a encontrar, sigue brillando, como tú siempre lo has hecho mi tierno Pimpollito.

Tus padres Josefina y Marcelo, tus hermanos María José, Carolina, Carlitos y Joaquín, tu hermano político Carlos, tus sobrinos Maxi, Facu, Francisco, Josefina, Luca, Santi, Felipe, Gaspar, Bauti, Pía y tu sobrina nieta Zoe. Rogamos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

CARMEN RAMONA VALLEJOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/8/20 y espera la resurrección.

Madre Querida: hace 1 mes de tu partida al reino Celestial. Dejaste un dolor inmenso en nuestros corazones. Tu recuerdo vive intacto y es imposible no derramar lágrimas por tu ausencia: Te Extrañamos.

Sabemos que estás en un lugar mejor, donde descansas en paz. Gracias por todo.

Al cumplirse 1 mes de su fallecimiento, su esposo Armando Morales y sus hijos Verónica, Oscar y María ruegan una oración en su memoria.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (q.e.p.d.) Fallecío el 6/9/20|. Su hermano José Oscar Cáceres, su hermana política Graciela, sus sobrinos: David y flia, Pablo, Emanuel, Cristina y flia, Verónica y flia, Belén, Paola y Franco; sus sobrinos nietos: Florencia, Victoria, Brihan, Tiziano, Samir, Gael, Isabella, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN, PASTOR ROLANDO (GUILI) (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Sus primos Mirta, Margarita y Luis Beltrán con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Trinidad de Sosa, sus hijos: Nené y Victorio, Ángel y Noemí y Marta Susana y Fredy con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su madre María y familiares. Se ruega oraciones en su querida memoria.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Ernesto Richard, María Mercedes Ayud, sus hijos Agustín y Virginia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Adriana Richard, Fernando Castro, sus hijos Federico y Eugenia, participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

FRÍAS, HERIBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Su esposa Nelly, hijos Eduardo, Fernando, hpol, Marilina, Natalia, nietos Agustín, Facundo, Gabriela, Victoria, Benjamín, Sebastián, Francisco participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FRÍAS, HERIBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin ". Su hermana Matilde Frías Rivas, sus sobrina María José, su sobrino politico Rodrigo y sus sobrinos nietos Nicolás, Santiago y José participan con dolor su fallecimiento.

FRÍAS, HERIBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Su hermano Nene Frías, su cuñada Negry Gutiérrez y sus sobrinos Tato y Pupeé Frías participan con mucho dolor su partida hacia el Señor y acompañan consternados a toda su familia elevando oraciones para que pronto encuentren consuelo ante tan dolorosa perdida.

FRÍAS, HERIBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. "Envía tu luz y tu verdad : que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Su hermano José M. Frías, su cuñada Marta Silva y sus sobrinos José Enrique Frías, Luis Marcelo Frías, Marta Luciana Frías y Adriana del Valle Frías participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Sus hijos Patricia, Rubén, Alicia, sus hermanos Jesus y Chango Gomez sus nietas Jazmín, Ema, Natalia, Sol, Jorge, Nicolás, Pilar y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LIENDO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Raúl Oscar Zerda y flia. participan su fallecimiento.

LIENDO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|.Los Compañeros y amigos de Pilcheria Max - Mar y Strass, participan el fallecimiento del papá de Flavia.

LIENDO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Marcelo Sialle y Anabel Corvalan y sus hijos Julieta, Marcelo y Virginia participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su cuñado Walter y abuelito de Juan y Ana. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

LIENDO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Andrea Vanesa Corvalan y Anabel Yvonne, acompañamos a nuestra hermana Marisol, por el fallecimiento de su querido suegro, acompañamos a nuestro cuñado Walter, nuestros sobrinos Juan y Ana y a todos sus familiares. Rogamos oraciones y resignación a sus familias.

LIENDO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Juan D. Corvalan y Delia Cristina participan con dolor la partida de su consuegro Juan Carlos. Acompañamos en el dolor a su esposa Ana, sus hijos Rantes, Flavia, Paola y su yerno Walter, a sus nietos Ana y Juan y demás familiares. Descansa en paz y goza de la paz y el Reino celestial.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Dra. Mariana Orso e Ing. Carlos Alberto Orso participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Ángel Luna Roldán, Patricia Moltini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Daniel Luna Roldán, Mónica Afur y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Matilde. Elevan oraciones en su querida memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Emilia Roldán de Luna y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Patricia Legname participa su fallecimiento. Eleva una oración por su eterno descanso.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento y acompaña a su hija Matilde en tan doloroso momento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Francisco E. Cerro y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Fernando Drube, Guadalupe Abalos y sus hijos Bautista e Inés participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. La Comisión Directiva de la Caja Forense de Santiago del Estero: Dra. Julia E. Graziani, Dr. Roberto Eberlé, Dr. Eduardo A. Garay, Dr. Agustin Scarano, Dra. Georgina Chaumon, Dr. José R. Sánchez Gerez, Dr. David, Francisco, Dr. Eugenio Gomez Paz y su Asesora Legal Dra. Dora A. González, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O´MillL y acompañan en el dolor a su familia.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Descanse en paz su alma y brille para ella la luz que no tiene fin. Perla Vella de Gomez y su hijo José Eduardo Gomez participan con dolor su fallecimiento. Acompaña a la Dra. Matilde O' Mill y a toda la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones a su memoria. Villa La Punta. Choya.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Susana Julián, su esposo Mario Gracia y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Dra. Matilde O'Mill, rogando al Señor la reciba en su reino y le asigne un lugar en la morada de los justos, dándole el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Hacen llegar sus expresiones de dolor a todos sus familiares.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Eliseo C. Monti, su esposa Rosa Isac y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Rubén Jozami, María Inés Donzelli y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hija Marga en este doloroso momento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Mirna Llarull y familia, María Eugenia Azar, Marcelo Colombo y familia, Leonardo Azar, Mercedes Únzaga y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Hilda y Fernando Giribaldi participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en esta instancia de dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Buen regreso a la casa del Señor. Rubén Seiler y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Sus hijos Katy, Isa, Ele, Chiqui, Chicho, Gaby, h/pol, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

OVEJERO, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. " Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos ". Sus hermanos Tetero, Ede, Chili, Hugo y Pichi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. "Te doy gracias Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles". Su hermano Hugo René Ovejero y esposa Maria Teresita Castillo, sobrinos y sobrinos nietos, acompañan a sus hijos y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Su hermana Alcira del R. Peralta, sus sobrinos Sandra Anahí Diaz de Pennacca y familia; Ramiro Díaz participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. "Paz en su alma y esperanza de vida eterna para quien dejó huellas imborrables de cariño y amistad". Mirta Paoletti y Eduardo Sily acompañan en el dolor a su esposa Bebi, sus hermanos Segundo, Soqui y Estela. Se ruega oraciones en su memoria.

PERALTA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Isabel Torres, sus hijos Ana, Carolina y Víctor Cáceres; Cuni, Peri y Fernando Cáceres y respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del querido amigo Guigui. Ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Sus amigas Perla de Congiu y Zunilde A. de Retamosa participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre y acompañan a su familia en este doloroso momento. ¡Descansa en paz, querida amiga!

PERALTA, TERESA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Dr. Luis Alejandro Fumarola participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Ayer partiste al Reino del Señor con mucho dolor, aún no podemos comprender tu partida. Hoy te despedimos con mucho cariño y que nuestro Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno. Sus primas Rosa Muratore, sus sobrinos Margarita Briz, Alberto Muñoz e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familias en este doloroso momento.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Su sobrina Ángela Muratore e hijos acompañan a sus hijos y nieto en su inesperada pérdida, que en paz descanse y brille para ella la luz que no tiene fin.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Su sobrina María Rosa Muratore y Luis Raimondi e hijas, su sobrina Adriana Muratore acompañan a sus hijos y nieto en su inesperada pérdida, que en paz descanse y brille para ella la luz que no tiene fin.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Su amiga Elva Leguizamón, la despide con profundo dolor y la vez agradece su amistad incondicional. Ruego una oración en su memoria.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Las amigas de su hija Susana: Myrian, Elena, Cristina, Gloria, Susana, Silvia, Dorita, Beatriz acompañan a la familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Norma de Melean y sus hijas María del Huerto y Ana Teresita participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

QUIROGA, GONZALO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Personal de UPA N°3 Reconquista, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su Madre Sandra Quiroga y Familia.Que el Señor le conceda el descanso eterno. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, GONZALO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Equipo del programa Inmunizaciones del Ministerio de Salud, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su querida compañera Sandra Quiroga y familia, en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos ". Su esposa Colola, tus hijos Marta, Macho, Coco, tus hijas políticas Tiziana y Vanina, tus nietos Nahuel, Catalina, Virginia, Nicolás, Actavio, Antonio, Ulises, Dante y Nunu participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Su hermana Isabel Sánchez y Francisco Povedano te despedimos con gran tristeza y rogando a Dios que tu alma descanse en paz. " Te vamos a extrañar.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Hermano querido que descanses en paz y Dios te reciba en su Reino. Te recordaremos siempre con amor. Su hermano Carlos, hermana política Silvia y tus sobrinos, rogamos oraciones en tu memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Hermano tu partida me destrozo, pero solo le pido a Dios que te abrace y te cubra con su manto. Su hermana Marta Sánchez participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Descansa en paz hermano querido, nos dejaste un inmenso dolor. Pido a Dios te recoja en sus brazos y te de el descanso eterno ". Su hermano Gabriel, tu cuñada Tany y tus sobrinos Carlitos, Gabriela y Natalia con sus respectivas flias. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Sus sobrinos César, Fabia, Rita y José Povedano y sus respectivas familias despiden con mucho dolor a su tío Kilico rogando oración a su querida memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Pucho Paz y Olga Povedano de Paz y flia. Primos de su hermana Isabel y su hermano político Paco Povedano participan con pesar el fallecimiento de Kiliko Sánchez.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Me quedare con las anécdotas que son muchas y divertidas ". Vuela alto padrino querido. Su ahijada Carolina Acosta y flia. participan con profundo olor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. "Tío, siempre recordare esas hermosas vacaciones cuando en la playa me gritabas Lupii, Lupii y tos nos miraban, Q.E. P. D. tío querido. Tu sobrina Lupi y flia.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. ¡Vuela alto querido julin! Que Jesús y María te esperan con los brazos abiertos que tienen un lugar especial para vos. Nunca olvidaremos los momentos compartidos. Hasta siempre Julin que descanses en paz. Mecha , Freddy, Jimena e hijos Lorenzo y Guillermina. Brille para ti la luz eterna.

SCARDINI DE SALÓN, DORA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Los amigos del Colegio San Francisco de Asís de su hija Alejandra acompañamos con profundo dolor, oramos por su eterno descanso, para que brille para ella la luz que no tiene fin.

SCARDINI DE SALÓN, DORA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Ex compañeros y amigos de su hija María Alejandra del colegio San Francisco de Asís participan el fallecimiento de quien fuera profesora de la promoción. Elevamos oraciones por el alivio espiritual de su flia.

UMAÑO DE SUÁREZ, PETRONA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Tía querida, nacimos de tu amor, dependimos de tu abrigo, de tu suave caricia, del calor de tu cuerpo. Aunque hoy ya no estás, nuestros corazones jamás te han de olvidar". Santiago Maldonado y familia ruegan una oración en su memoria y desean pronta resignación para sus hijos.

VILLALBA, BEATO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. La Dra. Mariana Palavecino, Rita, Eliana y Diana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia.

JIMÉNEZ DE BUSTAMANTE, BLANCA HERMINIA (Choly) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/14|. Su esposo Cacho, hijos Fabián, Antonia, Martín; nietos Guadalupe, Milagros, Lucas, Valentín y Lucy; hnos. Silvia, Negucha, Hugo, Liliana, Piqui, Pocha, Paco, María, hijos políticos Dorys y Carlos y demás fliares. invitan a elevar oraciones en su querida memoria al cumplirse 6 años de su partida la casa del Señor.

RIVERO, VITAL EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Su esposa Graciela Adamo, sus hijos Vitito, José y Ángel y sus nietos Martina y Benjamín lo recuerdan con amor al cumplirse 2 años de su partida al reino de Dios. Elevamos oraciones en su memoria.

SABÁN, DOMINGO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Sus hijos, hijos polit. y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

BULGARELLI DE SOSA, LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/19|. Madre, abuela, que Dios te dé en el cielo, lo que sembraste en la tierra, como ejemplo de vida, dedicación y amor a tu familia. Tus hijos, nietos, bisnietos y hermanos. Ruegan una oración en su memoria al cumplirse un año de su fallecimiento.

FARRERAS, ROGER VICENTE (FARMACÉUTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/20|. Tu partida dejó heridos nuestros corazones, ya no estás a nuestro lado, pero te sentimos tan cerca como siempre y mientras vivamos, tú vivirás en nuestro recuerdo. Su esposa Betty Brizuela, sus hijos Pepi y María Laura, Pablo, Claudio y Exequiel, sus nietos Ma. Emilia, Santiago, Juan, Lucas, Pedrito, Benicio, Ezequiel, Vicente, Elvira y Rosarito Farreras, agradecen a familiares, vecinos, amigos de Añatuya, Suncho Corral, Fernández, La Banda, Santiago Capital por las muestras de cariño y fuerzas que nos brindaron en estos momentos de dolor. Rogamos una oración al Señor por su eterno descanso al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

ÁVILA, SEGUNDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Tu vecina y amiga Gringa Navelino, tus hijos Sonia, Luis y Eduardo participan su fallecimiento y la acompañan en estos momentos difíciles a su hija Gachy. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, SEGUNDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Sus vecinos Ricardo Abraham, su esposa Zulema Cejas, sus hijas Yesmine y Alejandra participan con dolor su fallecimiento, acompañan y abrazan a su hija Graciela en este momento.

ENRIQUE, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Su hija Marcela y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. La Capilla. Casa duelo Tacoyoj Dto. Banda. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS-NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

MARTÍN, EMILIA RINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Sus sobrinas y demás familiares part. su fallecimiento, sus restos fueron inhum. ayer en el cement. de Clodomira. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

PUENTES, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Su esposa Marina Quiroga y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Crito Redentor SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PUENTES, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. "Por la misericordia de Dios, descansa en paz". Su cuñada Carmen Quiroga y Mauricio Ewens e hijos Mauri, Javier, Alan, Meli y Tiziano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria del Señor.

PUENTES, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. "Que el Señor lo reciba en su morada eterna y lo colme de bendiciones" Patricia, Laura y Guillermo Ewens participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PUENTES, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Pily. Estela, Mimi, Roger y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Marina Quiroga y ruegan oraciones en su memoria.

PUENTES, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Hernán Melano, Lady y Nedda Moyano, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PUENTES, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Raúl Quiroga, Mabel Moyano y sus hijas Ivana y Gabriela participan su fallecimiento y despiden con profundo pesar al querido Luis y ruegan oraciones en su memoria.