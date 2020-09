¿Arrancarán las eliminatorias?

10/09/2020 - 00:42 Deportivo

La pandemia mantiene los aeropuertos cerrados y en ese contexto resulta complicado imaginar competencias internacionales. Pero Conmebol se mantiene firme en su postura de comenzar en octubre las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, algo de lo que no muchos están convencidos de que suceda.

Es que se necesita además de la buena voluntad de los clubes europeos, que miran con preocupación las cifras de contagios y muertos por coronavirus de este lado del mundo y meditan si ceder o no a sus jugadores.

Este último punto es el que más hace dudar a algunos dirigentes de que las Eliminatorias arranquen a fines del mes próximo. Uno de ellos es Nicolás Russo, presidente de Lanús y secretario general de AFA.

“En principio se juega la Eliminatoria, pero yo lo veo bastante complicado. Los equipos europeos están muy reticentes a ceder a los jugadores, y me parece lógico. Yo en lugar de ellos haría lo mismo”, fijó su posición el titular “Granate”, quien, como ya había hecho en otras oportunidades, remarcó que su postura, y la de la AFA, es priorizar lo sanitario por sobre lo futbolístico: “Estamos en el foco de la pandemia. Yo creo que la decisión que se tomó ayer (la de postergar nuevamente la reanudación del campeonato de Primera División) es razonable. Es una opinión mía, eh, no es de AFA ni nada, así como me parece que no es atinado que arranquemos la semana que viene la Copa Libertadores”.

Mientras tanto, el técnico de la Selección, Lionel Scaloni, viajará en los próximos días rumbo a la Argentina junto a Walter Samuel, a la espera de que las Eliminatorias no se posterguen.