Fantoni: “El Covid ya está en Quimilí con la posibilidad de que haya circulación viral”

El intendente Omar Fantoni puso en alerta a toda la población de Quimilí y pidió “extremar los cuidados más que nunca”, luego de haberse confirmado dos infectados de Covid 19 que aseguran no saber dónde contrajeron la enfermedad.

Precisamente, esta situación hace suponer que el virus podría estar circulando en una ciudad que hasta ahora había registrado apenas un caso positivo, en un ingeniero cuyo nexo epidemiológico fue rápidamente identificado y controlado.

“El problema que tenemos hoy es que no sabemos a ciencia cierta dónde se pueden haber contagiado los miembros de esta familia, donde existen dos personas que dieron positivo. Esto nos lleva a pensar que puede haber circulación viral en la ciudad y eso sería grave porque se podrían multiplicar los contagios de manera progresiva. Por eso le pedimos a la gente, hoy más que nunca que se cuide”, expresó el mandatario municipal.

Su pedido fue formulado luego de haberse anunciado una serie de restricciones para la ciudad, que incluye la reducción horaria para circulación y actividades comerciales esenciales, además de la prohibición de gimnasios, bares, iglesias y reuniones sociales.

Fantoni resaltó el trabajo preventivo que se viene haciendo desde marzo, coordinado por el Comité de Emergencia Local, que dispuso el cierre de algunos accesos, el control sanitario en las rutas y calles de la ciudad, también en locales comerciales y espacios públicos.

“Ahora depende de cada uno que cumpla con las normas de higiene, el uso de barbijo, el distanciamiento y todo lo que contribuye al bienestar general”, reiteró.

Visiblemente preocupado expresó: “Si la gente no hace lo que debe, esto puede ser un desastre. Esto lo estamos viendo en la actualidad a nivel nacional, también en Capital y La Banda. No queremos eso para Quimilí, pero depende de cada uno de nosotros respetar las normas que son restrictivas pero no son antojadizas, pero son las únicas armas que tenemos para evitar que los contagios aumenten en forma exponencial”.

Advirtió que “si se ve una explosión de casos en la ciudad, seguramente habrá que retroceder en las fases con todos los inconvenientes que eso implica”.

“Por esa razón queremos que la gente tome en cuenta las medidas que se recomiendan y los controles sanitarios que venimos haciendo hace cinco meses para evitar que la pandemia llegue a Quimilí y cause problemas en los vecinos”, completó.

Hizo un pedido especial a los jóvenes y adolescentes. “Para este sector de la sociedad quizás el virus no es tan riesgoso en la mayoría de los casos, pero eso no quiere decir que no contagien. A ellos y a sus familias les pedimos: hay que ser solidarios con las personas mayores y con aquellos que tienen alguna enfermedad que los pone en un riesgo mayor. Por ello debemos ser muy responsables”.

Llegó a la ciudad

A lo largo de la entrevista Fantoni insistió con la gravedad de la situación. “Antes veíamos al virus como un problema que estaba en otros lugares y nosotros lo mirábamos desde afuera. Pero hoy el virus está en Quimilí, a pesar de todo el esfuerzo realizado por todos. Hoy no sabemos si las personas con las que estamos en contacto están o no infectadas. Entonces, necesitamos el mayor de los cuidados”, dijo.

Tomó como referencia el relato de profesionales que explicaron su experiencia con esta enfermedad. “Es muy feo tener una persona afectada con este virus, porque se la aparta del grupo familiar. Se la lleva a Santiago, internada en el Hospital Independencia, y en caso de fallecimiento ni siquiera los familiares pueden acercarse para despedir a su ser querido. Todo eso es muy doloroso, no queremos que pase en nuestra ciudad”, agregó.

“No podemos tener un policía por cada persona, no hay forma de detectar a los asintomáticos. Hoy más que nunca debemos usar barbijo, cuidar la distancia social, evitar las reuniones. Entre todos ganamos esta batalla. Pero si algunos creen que no hay virus, que no pasa nada, entonces corremos riesgo de lamentar grandes pérdidas de vidas en Quimilí”, concluyó.