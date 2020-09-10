CARTELERA TV / 11 de septiembre de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 LAS RECETAS DE MORFI
11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?
17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
17.30 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? (CONTINÚA)
17.45 ALAS ROTAS
18.15 FLORICIENTA
19.15 ELIF
20.15 NOTICIERO 7-EDICIÓN CENTRAL
21.30 TELEFÉ NOTICIAS
21.45 JESÚS
23.30 30 AÑOS JUNTOS
00.30 STAFF
00.45 CUENTOS INOLVIDABLES
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
16.00 FANÁTICAS
17.00 VHS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. RED STAR
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 ANIMAPAKA
21.30 PEDALIER
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)