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CARTELERA TV / 11 de septiembre de 2020

A LAS 18.15 FLORICIENTA

- 20:58 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?

17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

17.30 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? (CONTINÚA)

17.45 ALAS ROTAS

18.15 FLORICIENTA

19.15 ELIF

20.15 NOTICIERO 7-EDICIÓN CENTRAL

21.30 TELEFÉ NOTICIAS

21.45 JESÚS

23.30 30 AÑOS JUNTOS

00.30 STAFF

00.45 CUENTOS INOLVIDABLES

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

16.00 FANÁTICAS

17.00 VHS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. RED STAR

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 ANIMAPAKA

21.30 PEDALIER

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


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