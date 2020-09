Sigue abierta la inscripción para las “Miradas de Iberoamérica”

10/09/2020 - 21:54 Santiago

La Subsecretaría de Cultura de la provincia hace extensiva la convocatoria de la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional de la Secretaría de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación para participar de las convocatorias de ensayos 2020 “Miradas de Iberoamérica”, de Iber-rutas, sobre las comunidades migrantes y el enriquecimiento artístico y cultural que significan para las sociedades de acogida.

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de septiembre de este año.Por consultas, los interesados deberán descargar las bases y mecanismos de participación del link: http://www.cecut.gob.mx/convocatorias.php.

“Miradas de Iberoamérica” es un concurso internacional de ensayos, cuya temática en esta edición 2020 es Dignidad y Migración.

Podrán participar del mismo, ciudadanos o residentes, mayores de 18 anos, en cualquiera de los países que integran el programa Iber-rutas (Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Espana, México, Paraguay, Perú y Uruguay).

Tanto en la categoría de ensayo libre, como en la de ensayo académico los premios son: Primer lugar: U$S 1.300, segundo lugar U$S 700. Tercer lugar U$S 500 y las postulaciones que resultasen ganadoras podrían formar parte de una publicación del programa.

El Programa Iber-rutas “Fortalecimiento de rutas de derechos e interculturalidad en la migración Iberoamericana” es un programa iberoamericano, aprobado en diciembre de 2010 en la ciudad de Mar del Plata.

Invita a este evento la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación.