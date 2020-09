FÚNEBRES | 11 de septiembre del 2020

10/09/2020 - 23:32 Funebres

- Mercedes del Carmen Abregú de Brandán (La Banda)

- Berta Mercedes Catán de Luna

- Hilda Zulema Ortiz (La Banda)

- Daniel Maldonado (Loreto)

- Exequiel Gil Hernández (Quimili)

- Arnoldo Ernesto Mazzola

- José Ricardo Ledesma

- Venito Edmundo Campos (La Banda)

- Silvia Medina de Romero (Bs. As.)

- José Gregorio López (Fernández)

- Félix Quintín González (La Banda)

- Lucio César Camuz (Monte Quemado)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BERTA MERCEDES CATAN DE LUNA (Monina)

(q.e.p.d.) Se duemió el 10/9/20 y espera la resurrección.

Querida Monina, llevare en mi memoria cada momento compartido, cada tierna caricia, que aún la siento a flor de piel y al sentir una brisa de viento, sabré que sos vos, dándome una señal de que sigues conmigo. Su esposo Rodolfo Luna, sus hijos Daniel, Silvia, Marcela, Gabi y Maru, hijos políticos Omar, Ramón y Edit, nietos y bisnietos. Ruegan oraciones a su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BERTA MERCEDES CATÁN DE LUNA (Monina)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 10/9/20 y espera la resurrección.

Monina:

Naciste como las flores que lucen en primavera

dejándonos cuando pasas

un perfume a madreselvas.

Entregaste el corazón y tu amor a manos llenas.

Hoy nos quedamos tristes...

Y nos invade la nostalgia de tu ausencia

Y nuestro corazón llora en silencio

deseando un instante más de tu presencia.

Con todo el cariño de su Amado esposo Rodolfo, su hija Marcela y su nieta Fer.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EXEQUIEL FLORES GIL HERNÁNDEZ (Gringo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

Sus hijos Polo y Sandra, Eduardo y Adriana, Enrique y Maria Amelia, Esteban y Soledad, nietos y bisnietos participan con intenso dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso en paz. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Quimili.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ GREGORIO LÓPEZ (Grego)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

Elsa Tauil de Lascano y flia. Participan con Dolor y acompañan a su hijos y nietos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ GREGORIO LÓPEZ (Grego)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

Las personas solamente mueren cuando sus seres queridos los dejan de recordar. Don Grego fue una persona excepcional, de buena madera, un hombre de trabajo, un padre ejemplar y con un sentido del humor especial y es así como siempre lo vamos a recordar. Que Dios lo reciba en su morada y que Descanse en Paz.

Nuestro más sentido pésame para su esposa Incondicional Doña Chicha, sus hijos Gugú, Pinino, Javier, Dani y sus respectivas familias. Acompañamos en el dolor Daniel Ledesma y flia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ GREGORIO LÓPEZ (Grego)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

Mario Yocca, María Elsa Lascano, Valentina, Luisina, Milagros y Santiago, participan con dolor por el Fallecimiento. Acompañan a sus Hijos y Nietos!!.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ GREGORIO LÓPEZ (Grego)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

Miembros del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Fernández participan con dolor el fallecimiento del abuelo de la Concejal Rita Natalia Díaz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ GREGORIO LÓPEZ (Grego)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo, demás miembros del Poder Ejecutivo, obreros y empleados municipales participan con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOSÉ GREGORIO LÓPEZ (Grego)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

Su amigo y hermano del alma Luis Alberto Fernández, esposa, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ARNALDO ERNESTO MAZZOLA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

La familia de SIDERMAQ, participa con pesar el fallecimiento del padre de nuestro compañero Marcos y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EDDA MARÍA DEL CARMEN TARCHINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/9/20 y espera la resurrección.

Que brille para ella la luz que no tiene fin". Eduardo Luis Marchetti,Ana Teresa Sosa,sus hijos Prof. Luis Francisco Marchetti,Lic. Carlos Marchetti, Ernesto Marchetti Luisa Espíndola y sus respectivas familias ,participan su fallecimiento ,y acompañan en tan doloroso momento a su hija Edith,a sus nietos,Luis Ernesto,María Edith Marchetti Jozami y Aldana. Sus restos serán velados de 8 a 9 y30 hs en Av. Belgrano (S/V) de La Banda y serán inhumados en el Jardín del Sol.

RECORDATORIO

AIDEÉ AGUSTINA MILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/15 y espera la resurrección.

“Allá en el cielo, tenemos a alguien a quien adoramos y jamás olvidamos”.

Sus hijos Mercedes, Alicia, Luis y sus nietos, la recuerdan al cumplir 5 años de su partida y elevan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

VICTORIA CORONEL DE LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/9/08 y espera la resurrección.

Siempre te recordamos, te amamos y extrañamos. Su hijo Víctor Abel, su hija política Susy y su nieta Emilia elevan una plegaria a su querida memoria.

RECORDATORIO

JUAN CARLOS GRIMALT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/20 y espera la resurrección

Cuñado y compadre, es muy grande éste dolor, el que me dejó tu partida, ya un mes y las ganas de verte se aceleran más. Siento que mi vida cambió inesperadamente desde aquel día, que tan presente está en mi mente y en mi alma. Ese día se iluminó el cielo porque llegó un ser maravilloso, agarrado de la mano de nuestro Padre celestial. Sólo te pido que ayudes a mi hermana y a mis sobrinos, a sobrellevar, ésta pérdida tan grande y dolorosa. Que Dios te dé, el descanso eterno y la gloria infinita. Jamás te olvidaré y no me cansaré de decirte gracias. Su cuñada Marta.

RECORDATORIO

JUAN CARLOS GRIMALT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/20 y espera la resurrección.

Amor mío, pasan las horas, los días, las noches y ya un mes de tu vuelo inesperado, donde el dolor desgarró todo mi ser. Yo sigo esperando tu llegada, tu vuelta a casa, porque aquel día, cuando te fuiste a tu lugar de lucha diaria, me dijiste "ya vuelvo". Miro el reloj, miro la puerta, siento un vehículo y sólo quisiera verte entrar, mientras yo te espero con la comida lista, para juntos compartirla. Compañero mío inseparable, siempre ahí, apoyándome, viendo que todo marche sin altibajos, pensando y apoyando a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras hijas políticas, qué tanto las querías. Negro, yo sé que vos estás en un mejor lugar, junto al Altísimo, donde no hay dolor, ni tristeza, donde todo es bello. Te pido desde lo más profundo de mi alma, que me des fuerzas para poder seguir, enséñame cómo hacerlo, dame el valor que vos tenías. Descansa mi vida y jamás dejaré de decirte gracias por todo y a mi Dios, le doy infinitamente las gracias por el esposo maravilloso que me regaló. Por siempre y para siempre, en mi corazón y en mí alma. Tu esposa que jamás te olvidará. Su esposa, hijos , hijas políticas y nietos.

RECORDATORIO

LEGUIZAMÓN, HUGO RAMÓN

(q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19 y espera la resurrección.

A un año de tu partida, te seguimos recordando con mucho amor. Tu esposa Margarita, tus hijas Carmen y Karina, tu hijo pol. Kily y tu nieto Sión. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

LUIS A. GOROSITO

(q.e.p.d.) Falleció el 11/9/11.

Tatita: hoy hace nueve años que estás en la presencia del Señor. Tu espíritu siempre está con nosotros, lo sentimos en nuestro corazón, vives y vivirás eternamente en el… te amamos Tatita. Tu esposa Mary, tus hijos Claudia, Daniela y Alejandro, tus nietos Maciel, Gael, Joaquín, Mateo, Luisina y Stefano invitan a elevar oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

MARÍA SOLEDAD ARIAS DE ALLALL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/3/20 y espera la resurrección.

“Las madres sostienen las manos de sus hijos por un tiempo, pero sus corazones … para siempre”. Madre querida, vivirás siempre en nuestro corazón y en nuestro recuerdo. Al cumplirse seis meses de tu partida, pedimos y rogamos que el Padre celestial llene tu alma de infinita paz y que sigas gozando de la vida eterna en el reino de los cielos. Sus hijos Lito, Mirta y nietos María Esperanza, Alvaro y Paula Allall elevan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

ING. GUILLERMO LUIS SANMARCO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/7/20 y espera la resurrección.

Querido Guille.

Hace ya dos meses y no hay consuelo para esta tristeza.

Esa voluntad de ayudar y acompañar a los demás, de hacer, de trabajar que tenías, se extraña enormemente.

Esas palabras de aliento y confort que ofrecías en un saludo o conversación que tanto ayudan.

Esa sonrisa que constantemente ofrecías es imborrable y me acompañará por siempre.

Siempre estas y estarás presente, nos vemos querido hermano. PEPI.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Querida Monina, llevaré en mi memoria cada momento compartido, cada tierna caricia que aun la siento a flor de piel y al sentir una brisa de viento, sabré que sos vos, dándone una señal de que sigues conmigo. Su esposo Rodolfo Luna, sus hijos Daniel, Silvia, Marcela, Gabi y Maru, hijos politicos Omar, Ramon y Edit, nietos y bisnietos. Sus restos fueron inhumados en el ementerio Parque de la Paz. Caruso Seg. EMPRESA SANTIAGO.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su hijo Daniel, sus nietos Rodrigo, Santiago, Diego, Maiu y Yessi, sus bisnietos Salvador, Victorio y María Pía te despedimos con profundo dolor. Se te va a extrañar mucho. Moni q.e.p.d.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su hijo Daniel y su nuera Edith y flia, te despiden con mucha tristeza y con la dicha de momentos contigo. Monina querida q.e.p.d.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Gracias Dios por brindarnos la mejor madre que nos podía tocar. Su hija Gabi, su esposo Ramón Buenvecino y sus nietos que la adoraban Ana Paula y Felipe. Descansa en paz querida Monina.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Cuando la vida te separa del ser más amado, el recuerdo de su sonrisa, es nuestro mejor recuerdo. Se muere quien es olvidado. Y ella. ...Ella vivirá eternamente en nuestro corazón!!!. Su hija Maru, tu nieto Gonzalo y bisnieta Delfina. Ruegan oraciones en su memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su hija María Gabriela Luna, Ramón Buenvecino, Felipe y Ana Paula participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su hija Silvia, su yerno Omar Díaz y sus hijos Mariana y Matías, la despedimos con inmenso dolor. Siempre vivirás en nosotros. Ruegan oraciones en su memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su hermana Gladys María Catan de Gardini, participa con inmenso dolor del fallecimiento de su querida hermana Monina, rogando a Dios la tenga en la gloria. Acompañamos a su esposo, sus hijos y sus nietos en estos momentos de mucha tristeza.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. El que cree en mí nunca muere sino que tiene la vida eterna. Señor recíbela en tu casa y dale el descanso eterno. Sus nietos Rodrigo y Yessi y su bisnieto Víctorio participan con dolor la partida al reino de los cielos

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Graciela Muratore, su esposo José Ledesma, sus hijas María Alejandra y Mariela y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Monina y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Nelly, Liz y Pablo participan su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Entonces Dios dijo:" Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en Mí no morirá jamás". Acompañamos con profundo dolor a nuestra amiga Maru por su gran pérdida: Lorena, Celeste, Mabel, Kary C., Kary S., Yuli, Marcia, Naty, Nilda y Silvia, la abrazamos con inmenso cariño en este momento.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Victor Manuel Paz, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su comisión directiva y empleados participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera Maru Luna Catán. Ruegan oraciones en su memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. La comisión directiva del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su personal y personal de la obra Social OSECAC participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su compañera Maru Luna Catán y la acompañan en su dolor.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. El directorio de Hamburgo Compañía de Seguros S.A. participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Catan Berta Mercedes, madre política del Cr. Ramón Gustavo Buenvecino, gerente comercial de la compañía. Se ruegan oraciones.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. El personal de Hamburgo Compañía de Seguros S.A. participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Catan Berta Mercedes, madre política del Cr. Ramón Gustavo Buenvecino, gerente comercial de la compañía. Se ruegan oraciones.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Cra. Adriana Ick, Pablo Degano y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Catan Berta Mercedes, madre política del Cr. Ramón Gustavo Buenvecino, gerente comercial de la compañía. Se ruegan oraciones.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Kike Perea, Marcela Banco y sus hijos Joaquin y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este triste momento.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Familia Blanes: Zuzuca,, Buli, Armando, Marta Graciela y Valle participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Los amigos de su hija María Eugenia, Betty, Sandra, Daniel y Ramón participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Héctor Raúl Giménez y Natalia Giménez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Benedicto Lupica y María Inés Olmedo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Dario Lupica y Belén Giménez participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Moni, mi querida cuñada, cuanto nos duele tu partida, pero sabemos que ya estas con Dios. Un abrazo al cielo. Amalia y Raul Dorado.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|.Tía Monina sabemos que Dios ya te tiene a su lado. Seguramente lo estarás divirtiendo con tu chispa por tus cuentos. Descansa en paz tía querida. Cucu, Marita, Julietta Dorado y sus respectivas familias.

CATÁN DE LUNA, BERTA MERCEDES (MONINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Señor ya está ante ti recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Mabel Pedro Gimena Pablo Yessica, su nieto Rodrigo su bisnieto Victorio participan con dolor su partida al Reino de los Cielos. Ruegan oraciones a su querida memoria. Consuelo a su familia y seres queridos

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|.Querido hijo, cuánto dolor dejó en mi tu partida tan inesperada. Vivirás en mi corazón por siempre. Su tía Yoli, su segunda madre, que te vio crecer. Ruega oraciones en su memoria.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Sus amigos de la infancia del Barrio Belgrano. Diego, Juani, Enzo, Luis, Beto, Jesus, Martin, Pancho, Pedro y Ariel, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Veteranos de Estudiantes (C-55), participan con inmensa congoja y dolor, el fallecimiento del hermano de nuestro jugador Benigno "Chango" y de nuestro fiel servidor Jesús Gomez, grandes y entrañables amigos de la casaca Patria.

LEDESMA, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Su esposa Josefina Páez, sus hijos Gimena y Choni, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Municipal de Nueva Francia. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MAZZOLA, ARNALDO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su esposa Nidia, hijos Diego, Marcos, Mariana, H. pol., Ximena, Daniela, Ariel, nietos Tomás, Lucca, Guillermina y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MEDINA DE ROMERO, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/9/20|. Sus primos hermanos que siempre te recordaran con mucho cariño: Roger, Taiche, Ruli, Claudia, Silvia, Graciela, Anita, Tati, Fernanda, María Elena, Mauricio y Gustavo participan con profundo dolor su fallecimiento.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Amigos de su hija Matilde del Circuito 7: Caro, Oscar, Maru, Gustavo, Lourdes, Javier, Miguel, Fernando, María, Gabriela y Paola Cruz participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Comision Directiva Cruz Roja Argentina Filial Sgo. del Estero participa fallecimiento de la ex vocal de esta Institucion y acompañando a su hija Matilde O'Mill en estos difíciles momentos.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Diego Nicolas Garcia y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acopañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Elvecia Antonia Núñez participa con profundo pesar la partida de su querida ex maestra, Srta. Machi, en la escuela primaria de Campo Gallo, a quien siempre la recordé con mucho afecto por su calidez humana, ruego para que el Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno. Paz para su alma y cristiana resignación para su familia.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Dr. Gustavo A. Herrera y flia, participan con dolor su fallecimiento.Ruegan una oración en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. María Cristina Camus, participa su fallecimiento y acompaña con afecto en estos momentos de dolor a sus hijos Rody O'Mill, Dra. Matilde O'Mill, hijo politico Dr. Felipe Alegre Viaña y demás familiares. eleva oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. La comunidad religiosa y educativa del Colegio Madre Mercedes Guerra eleva sus oraciones por la mamá de su compañera Margarita O´Mill de Paz. Ruega por su alma y fortaleza para su familia.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. Lic. Graciela Aguilar participa el fallecimiento de la Sra. madre de la ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O'Mill y acompañan en el dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Grillo Jacobo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del querido amigo Rody haciéndolo extensivo a sus hermanos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MERZ DE O'MILL, MATILDE ANTONINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/20|. El cónsul honorario de la República Árabe de Siria, Dr. Abraham Camilo Brahim, su señora esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Pcia., Dra. Matilde O'Mill y la acompañan con sus oraciones desde la distancia.

OVEJERO, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano Edelmiro Ovejero, su esposa María Esther Brandán, sus hijos Daniela, María Laura, Emilio y Belén participan con profundo dolor el fallecimiento de Talu. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PERALTA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Ing. Alejandro R. Ferreiro y familia lamentan la partida del apreciado Guigui, acompañan a su esposa y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos. Su esposa Colola, tus hijos Marta, Macho, Coco, tus hijas políticas Tiziana y Vanina, tus nietos Nahuel, Catalina, Virginia, Nicolás, Actavio, Antonio, Ulises, Dante y Nunu participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Alvaro Cantos y Sra. sus hijos y respectivas familias participan el fallecimiento de Julito y acompañan a su hermano Carlos y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Sus primos Mirta y Carlos Giamboni, sus sobrinos Guillermo Giamboni y flia, Andres Giamboni y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Tío querido, qué dolor tan grande saber de tu partida. Te llevaremos en lo más profundo de nuestros corazones. Marcaste en nuestra infancia momentos inolvidables. Deseamos resignación a toda la familia. Tus sobrinas que te recordarán con cariño Valeria y Fernanda Di Santo, tu prima Mirta Corvalan, Mateo y sobrino Alejo Gallardo Di Santo.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Señor, ya esta ante tí, recibelo en tu morada, donde reina la misericordia, la paz y el amor. Graciela Iturre de Bernasconi, sus hijos Marcelo, Fernando y Gabriela y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Con gran pesar te despedimos Kilico, Dios guarde tu alma y te de el descanso eterno. Tus amigos Negro Guzmán y Pety Trullenque, sus hijos Nico, Patricia, Teresita y Marcelo Guzmán con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Su amigo Dr. Diego Lindow, su esposa Celeste Colomer y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Fabian Humberto Ponce, sus hijos Matías, Marcos y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Daniel Alejandro Fiad, y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Amiga, sé que es dificil perder a quien amamos, por eso quiero que cuentes con mi apoyo en este momento tan dificil. Nos unimos al dolor de la familia. Enrique, Nony, Ariel, Julio Cesar, María Eugenia Marañon acompañan a su amiga Isabel y a toda la familia Sanchez ante el inesperado fallecimiento de su hermano Kiliko.

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. El personal docente y auxiliares de la educación de la escuela hospitalaria domiciliaria Dr. Francisco Viano acompañan a su hija Marta por el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

SCARDINI DE SALÓN, DORA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. El señor rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero Ing. Luis Eugenio Lucena, los señores vicerrectores académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de relaciones institucionales Lic. Luis Alberto Guantay; decanos, secretarios del rectorado, docentes, personal administrativo y de servicios, y alumnos, participan con pesar el fallecimiento de quien fuera durante muchos años destacada directora de la Agrupación Coral de Cámara de la UCSE. Acompañan a su familia con oraciones.

SCARDINI DE SALÓN, DORA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. El señor vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, el director de la Agrupación Coral de Cámara de la UCSE Mtro. Mariano Adolfo Valladares y coreutas, despiden con tristeza a la señora Dora Haydée Scardini de Salón, quien fuera una notable impulsora del arte en Santiago, y destacada directora del coro de la Universidad.

SCARDINI DE SALÓN, DORA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Ruben Salto, Ramon Diaz, Blanca, Nora y Magdalena Bru y sus respectivas familias, la despiden con cariño y ruegan consuelo para su familia.

SCARDINI DE SALÓN, DORA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Oscar Rusz y Dra. Haydee Salgado participan su fallecimiento, acompañan a Gerardo y sus hijas en este momento de dolor. Nunca la olvidaremos con su voz privilegiada y su talento musical. Rogamos oracion en su memoria.

UMAÑO DE SUÁREZ, PETRONA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Ya descansas en la Gloria de Dios es quien te dará la paz eterna como te la mereces. Gracias por tu infinita bondad. Tus sobrinos Alicia y sus hijos Claudio, Magali, Belén, con sus respectivas familias ruegan una oración por su memoria y resignación cristiana para sus familiares.

VILLENA, FANNY (q.e.p.d.) Falleció el Jujuy el 10/9/20|. Carlos Ledesma y su hija Verónica participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a sus primos: Fanny Díaz y Kanky Moyano y sus sobrinos Franky y Belén y familia. Ruegan una oración en su memoria.

VILLENA, FANNY (q.e.p.d.) Falleció el Jujuy el 10/9/20|. Nelly E.Ledesma, Dicto Verón y sus sobrinos Nicolás y Mariana, M.Eugenia y Álvaro y sus sobrinos nietos Vicente Albrieu y Lilah Verón participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a sus primos Fanny, Kanky Moyano, sus sobrinos Franky y Belén y familiares. Ruegan una oración en su memoria.

VILLENA, FANNY (q.e.p.d.) Falleció el Jujuy el 10/9/20|. Nancy G.Ledesma, Saúl Carrizo y Diego M. Carrizo participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a sus primos Fanny Díaz , Kanky Moyano , sus sobrinos Franky y Belén y familia Ruegan una oración en su memoria.

CÁCERES, LUIS AMÉRICO (Pikilo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/14|. Hoy se cumple seis años de tu partida, vives y vivirás en nuestros corazones, nos reconforta saber que descansas en paz y goza de la gloria eterna. Tu esposa Adelma, tus hijo Luis Alberto, tus nietos Pilar y Leandro, tus hemanas Francisca, Ana y Azucena, hermanos politicos y sobrinos. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ CURBELO, GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/11|. En esta fecha, a nueve años de tu despedida, te sentimos presente más que nunca; Para quien fue luz en nuestras vidas, gracias por habernos dejado bellos recuerdos compartidos. Que en el cielo sigas celebrando la vida eterna. Tu recuerdo siempre nos hará sonreír, nuestro amor por vos siempre va a estar intacto. Tu familia.

GÓMEZ, MILAGROS DE JESÚS (Mochita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/07|. Homenaje póstumo en el "Día del Maestro". Despierta maestra, ya viene el alba anunciando el día, se escucha a lo lejos ya viene el cortejo, se oyen clarines. ¡Escuchad! Un dulce coro puebla la atmósfera toda y cuán sonoro din, don, din, don en el aire flota, son las campanas de las escuelas que te llaman, te saludan por donde recorriste un día allá en los montes de Santiago, para sembrar el abecedario en las mentes vírgenes de los niños, que como el pan de cada día te esperaban, para decirte buenos días señorita, buenos días maestra, buenos días seño y se disputaban por llevarla del brazo ¡oh! qué mundo de alegría expresaban aquellos niños al verla llegar a sus amadas escuelas, ellos sabían que no les iba a fallar la Srta., todos los días y el año y los años era presencia en su escuela, porque amaba a su patria y la bandera llevaba en su corazón como a Dios, porque tuvo el alto honor de portar la bandera nacional, en su vida de estudiante hasta el final, su firme vocación de maestra de campo la llevó a internarse en esas zonas inhóspitas y recorrer por caminos polvorientos intransitables, unas veces a pie, otras en carreta en días y noches tenebrosas, vivió, luchó, trabajó y sufrió, por defender a su patria, como la madre defiende a sus hijos cuando los ve en peligro, y así formó a sus niños sanos, de cuerpo, mente y alma, fue un ejemplo viviente en todos los lugares que le tocó actuar, siempre con su guardapolvo blanco, zapatos y medias marrones, bien presentable, tal como debe llevar un maestro, que su presencia imponga respeto. Hoy como ayer, aquellas escuelitas santiagueñas, como sus niños, todavía estarán de centinelas esperando el regreso de su Srta. que en lengua musical, no alcanzarán a comprender por qué la Srta. viajó tan lejos? y mientras las luces astrales que titilan en los cielos, ellos recordarán, su voz como una caricia que desgrana en la calma noche las perlas de su delicia. Hoy la patria en su Día del Maestro estará llorando en silencio su ausencia por perder una joya de gran valor. Es que era maestra de antes. Dio todo a su patria sin pedir nada a cambio. Ser maestra. Es no sentir el tiempo que pasa, no envejecer nunca, porque es volver a la infancia en la sonrisa de un niño. Es vibrar en las lágrimas y en la risa de ese mundo de la infancia. Es poseer la sabiduría de no ostentarla y tener la humildad para transmitirla. Es ansiar la luz del espíritu Santo para poblar de sabiduría las mentes y de bondad los corazones. Es a veces saciar el cáliz de la ingratitud y redimirnos en la hostia del sacrificio de cada día. Es enseñar a amar a Dios, hacer vibrar ese amor desde la nívea cuna de su alma para que se luz y guía del niño hoy y del hombre del mañana. Es reconciliarse con el magisterio vivo del aula y del recreo, donde late el ser maestra, donde vibra el ser maestro, que a veces agoniza entre papeles muertos. Sentir cómo hirieron los recuerdos hasta que la nostalgia humedece los ojos y las lágrimas riegan la página blanca de la maestra. Es tomar el capullo, transformarlo en flor y ahogar un sollozo en cada promoción. Es compartir contigo, hermana maestra que comulgamos el holocausto elegido de nuestra carrera. Es vivir la plenitud de la vocación, y ya en el ocaso del camino poder decir en el silencio de la oración ¡Gracias Señor! Porque nos elegiste ser "maestra". Ahora deja Señor, que mi llanto fluya manso y calmante: sé que tú sabrás interpretar mis lágrimas! Déjame llorar en tu presencia Dios mío … Perdóname el desahogo de soltar la compuerta de mis lágrimas represadas y sentir que fluyan cuanto quieran. Te pido Oh Dios, que mi hermana repose en tu paz ya que este día no podemos estar juntas para festejar nuestro día como lo hacíamos otrora. Ruego por ella, ante tu altar Señor rezando el Santo Rosario. Amén, amén, amén. Tu hermana que no encuentra consuelo. Farides Gómes de Orieta.

IBÁÑEZ, LUIS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Cumpliéndose hoy 2 años de su fallecimiento lo recuerdan con mucho cariño y dolor, Blanca y sus hijos Antonella y Nicolas. Te amo y te extrañamos Papi, Anto tu hija.

IBÁÑEZ, LUIS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. En tu 2° aniversario te recordamos con profundo dolor Nieve, Eli, Vivi, Rami y Denis.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Danito querido. Hoy se cumplen tres años de tu partida, dejando un vacio tan grande en nuestras vidas, imposible superar. Pido a Dios nos de fortaleza para seguir caminando en esta vida. Padre mio acogelo en tu Reino, dale el gozo de estar a su lado y brille para el la luz Perpetua. Amen. Tus padres Nilda y Jabili, hermanos y sobrinos. Ruegan una oración en su querida memoria.

ABREGÚ DE BRANDÁN, MERCEDES DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. Sus hijos Nestor, Maricel y Ruth, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAMPOS, VENITO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su esposa Rolendia Gallardo, sus hijos Mariana, Ariel , Marcia h. políticos Rodrigo y Viviana, nietos Santiago, Mateo, Fabricio, y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio los Ardiles Dpto. Banda SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ, FÉLIX QUINTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Su hija Susi, su nieta Meli, su bisnieta Ailén, Claudio y Maxi te despedimos con inmenso dolor, rogamos y elevamos oraciones por el eterno descanso de tu alma.

ORTIZ, HILDA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció 10/9/20|. Sus hermanos Betti y Gustavo y demas familiares sus restos fueron inhumados en el el cementerio Jardín del Sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ORTIZ, HILDA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Sus hermanos Betty Ortiz Vda. de Goytea, Gustavo Ortiz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ORTIZ, HILDA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Gustavo Ortiz, Maria Rosa Neme, sus hijos Jorge, Nicolás y María Luján, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ, HILDA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Judith Goytea, Eduaro Alvarez, sus hijos Antonella y Máximiliano, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ, HILDA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Guillemo Goytea, Roxana Jozami, sus hijos Guadalupe y Leandro participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ORTIZ, HILDA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su amiga eterna Alicia, sus hijos Flia. Alvarado, Ledesma, Galarza y Jimenez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ, HILDA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Olga Panucci de Neme y flia, Osvaldo Panucci, Daniel Neme y flia. María Rosa Neme y flia y Gustavo Rafael Ortiz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Departamento de Ciencias Exactas, Naturales y Tecnologías, de la Escuela Normal Superior Dr. José Benjamín Gorostiaga, acompaña en el dolor a la Prof. Edith Jozami, por el fallecimiento de su mamá. Ruegan una oración en su memoria. Q.E.P.D.

TARCHINI, EDDA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Lucía Sosa y sus hijos,Daniel,Lucas ,Carmen Cerdán y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento , acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

TABOADA DE CUEVAS, SALOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/20|. Mami, cómo duele tu ausencia, te amamos y extrañamos. Nos consuela saber que descansas, en los brazos del Señor. " No lloren por mi, si me aman, estoy en mi nuevo hogar. Más allá del sol". Sus hijos Elizabeth, Mirta, Victor Cuevas, nietos, hijos políticos, invitan a la misa virtual, hoy a las 16 hs en la Pagina de Faacebook: Retiros movimientos Estación.

CÁCERES, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Padre te fuiste, pero el rastro que dejó tu existencia, ha sido un regalo para todos. Tu amor, tu bondad y tu cariño, ha hecho crecer y florecer la obra que sembraste. Supiste aprovechar el tiempo que Dios te entrego, dándonos la vida y luchando para que nada le faltara a tu familia. Siempre!!! Te recordaremos con orgullo y seguirás dentro de nuestros corazones, aunque estés allá en el cielo donde podrás descansar en paz. Al cumplirse el primer aniversario de su desaparición física. Sus hijos Mónica, Mario, Fabio, hijos políticos, nietos y bisnietos ruegan una oración a su memoria.

CÁCERES, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Fuiste un padre ejemplar porque sembraste en esta tierra y esas semillas florecieron y dejaste en tus huellas muchas obras para el bien común con ejemplos y muchas semblanza. Hoy te recuerdo con mucho amor, a tu partida al Reino de los Cielos. Su sobrina ahijada Lucia. Se ruega oraciones en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Gringo, amigo incondicional. Estás y estarás siempre en mi corazón. A un mes de su partida, abrazo por este medio a su señora e hijos. Isabel de Auad.

CAMUZ, LUCIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su hija Nancy Lucia, sus hnos Julio Orlando, Félix Américo Camuz, su hna Norma Herrera y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 12 horas en el cementerio de Monte Quemado. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787 162.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su hijo Esteban Fabricio Gil, su nuera María Soledad Pericás y nietos Valentín Exequiel y Juan Bautista participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Fabián Humberto Ponce, sus hijos Matías, Marcos y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Daniel Alejandro Fiad y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Mario Pericás, Norma Marinucci de Pericás participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Mario Pericás (h), Eugenia Blanco de Pericás e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Exequiel Carlos Marhe, Sandra Pericás de Marhe participan su fallecimiento.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Hugo Tarchini, Natalia Marhe de Tarchini, Juan Martin Marhe, Josefina Jorge de Marhe, Emanuel Zain, Lourdes Marhe, Chafi Simón, Emilia Marhe participan el fallecimiento del papá de Esteban.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Juan Carlos Cremaschi y su esposa Silvia Cremaschi acompañan a sus hijos, nietos, y bisnietos en tan dolorosa pérdida y elevan oraciones en su memoria.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Daniel Cremaschi, su esposa Daniela y sus hijas acompañan a sus hijos, nietos y bisnietos en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Lucciana Cremaschi y Milhos Bahr y su hijo Salvador acompañan a su familia en tan dificil momento y elevan oraciones para que pronto encuentren consuelo ante tan dolorosa pérdida.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Claudia Zeman participa con dolor el fallecimiento del padre su amigo Eduardo y eleva oraciones en su memoria.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Manuel Ibarra y Marta Camuñas participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su hijo Eduardo.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar y sus hijos Nadia y Joaquín, María Pia, participan su fallecimiento, acompañando fraternalmente a Eduardo, Adriana y demás familiares en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Personal médico, administrativo, de enfermeria y maestranza de las Clinicas Sor Angela, de Quimilí y Maria de la Purísima de Añatuya, participan con el más profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Familia Mendoza participa con gran dolor su fallecimiento y pide a Dios por su eterno descanso allí donde no existe ni la pena ni el dolor. Abraza a su familia con el más sentido pésame. Quimilí.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. El Circulo de Ciclistas Quimilenses y toda la familia ciclística lamenta la partida de quién fuera un precursor de esa disciplina deportiva. Acompaña en el dolor a Tomás y Enrique Gil y a toda su querida familia,. Quimilí.

GIL HERNÁNDEZ, EXEQUIEL (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. René Romano y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de una excelente persona y amiga de la actividad ciclistica que supo practicar y apoyar con todo su corazón, Descansa en paz. Quimilí.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (GREGO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Porque sabemos que con dios esta la vida. Porque el lo tomó consigo para gozar de una vida eterna. Su esposa Chicha, sus hijos Gugu, Pinino, Javier y Dani participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su esposa Tomasa Agustina López de López, sus hijos Pinino, Gugu, Javier y Dani, sus hijos políticos Lito, Marisol, Karina, Mariana, sus nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Aunque ande en valle de muerte no temeré alguno, porque tu es estarás conmigo. Su hijo Daniel y esposa Karina y sus nietos Luz, Tobías y Zoe participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. El Dios de paz nos consuele y le de vida eterna. Su hijo Javier, su esposa Mariana y sus nietos Nico, Maxi, Flor y July participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Entrarás en la paz, descansarás en sus lecho todos los que andén delante de Dios. Su hija Gugu y su esposo Lito, nietos Natalia y flia, Martín y flia y Makarena, sus bisnietos Lena y Baltazar participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Su hijo Pinino y su esposa Marisol, sus nietos Juanjo, Ramiro y Nacho y sus bisnietos Zahir y Nayra participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Sus sobrinos Hugo López, Margarita Marques, Tomas y Victoria, parti8cuipan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Roberto Guillermo Colombo, José Ricardo Colombo, René Bautista Colombo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones al cielo, rogando por su eterno descanso.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su amigo, Carlos Enrique Martínez y familia, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Berta Corbalán de Chemez, sus hijos Luis Enrique, Angelina Alicia y Gustavo Fabián y cada una de sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos, Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Hebe Fortuna, sus hijos Álvaro, Cecilia y Rody Uriarte; hijos políticos y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (GREGO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin, rogamos una oración por su eterno descanso. Acompañamos en este momento de dolor a toda su familia. Alexis Wetschky.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (GREGO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Taller el Amigo de Raúl "Yulpa" Sayago y Sebastian Sayago participan con profundo dolor por el fallecimiento y acompañan a toda la familia elevando oración por el eterno descanso de su alma.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor `participan su falle ciento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Ariel Matarazzo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Personal, esposas e hijos de la firma ROBERTO CHELALA participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Ángel Gálvez y familia participan con hondo pesa su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Danos Jaime. Ángela y Bernardo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y el elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Firma Roberto Chelala, propietarios y empleados, participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Nicolás Alegre, su esposa Olga Gallegos sus hijos Nicolás Albero (a) , Natalia Evangelina (a) y Juan Ignacio Alegre, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Su amigo Mauricio Ewens su esposa Carmen Quiroga sus hijos Mauri, Javier, Alan, Meli y Tiziano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria del Señor.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Gustavo Chemez y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|.José Gustavo Nazar y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Gabriel Castillo, su esposa Blanca, sus hijos Nilda, Sandra, Marisa, Nora y Cristian participan dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria .

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Roberto Chacon, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOSÉ GREGORIO (Grego) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/20|. Sus amigos, y amigos de toda la vida; Liliana, Maricel y Juan Pablo Fernández Murad, Eduardo López, Philippe âul y Alexander Theyras, Carla y Francisco Ledesma participan con profundo dolor su fallecimiento.

MALDONADO, DANIEL (Lito) (q.e.p.d) 9/9/20|. Lito pensar que te fuiste más allá del sol, tu recuerdo será infinito y estará en la mente de amigos Loretanos que se deleitaban con la magia de tus canciones. Miguel Rosales y familia acompañamos a sus hermanos y flia en tan difícil momento una oración a su querida memoria.

MALDONADO, DANIEL (Lito) (q.e.p.d) 9/9/20|. El Ruiseñor del oeste se transformó en un canto eterno hasta siempre querido amigo, seguro que donde vayas seguirás cantando. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Loreto.

MALDONADO, DANIEL (Lito) (q.e.p.d) 9/9/20|. Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Negra, Cristina, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Loreto.

PUENTES, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Mariángeles Karina Rafael y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PUENTES, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin" Chicho Elean y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.