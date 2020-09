Alfredo Berti pone énfasis en trabajos con pelota y en ejercicios tácticos

11/09/2020 - 00:39 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Alfredo Berti, sigue haciendo hincapié en los trabajos con pelota y los ejercicios tácticos, en lo que fue ayer una nueva jornada de la mini pretemporada que se realiza en el predio del Iosep.

Luego de cuatro semanas en las que predominó el aspecto físico, aunque sin dejar de lado el contacto con el balón, en esta parte de la preparación es donde el DT espera fijar conceptos que servirán de base para la filosofía de juego de su equipo.

Con los protocolos actuales, todavía no se puede hacer práctica de once contra once. Pero sí fútbol en espacios reducidos. Y allí es donde más trabaja Berti.

Cabe recordar que, tal como lo adelantó EL LIBERAL , el Ferro jugará sus primeros amistosos el 23 y 26 de este mes, ante Atlético Tucumán, por lo que la preparación de estos días servirá para llegar con una idea de juego a esos primeros ensayos formales.

La jornada de ayer se dividió en intensos trabajos físicos por la mañana y ensayos con pelota y ejercicios tácticos durante la tarde. Fueron 27 los jugadores que trabajaron en las dos canchas, en tanto que Nahuel Barrios, Cristian Díaz y Francisco Cerro realizaron distinto tipo de trabajos kinésicos en el gimnasio montado en uno de los salones del predio de entrenamiento.

Los jugadores ensayaron tiros libres y centros en una de las canchas, en tanto que en la restante Berti ordenó algunos trabajos tácticos y de técnica individual, reforzando de esta manera los trabajos con pelota que el cuerpo técnico siempre tuvo como prioridad.

Al final de la práctica, el arquero Leonel Caffaratti dialogó con el departamento de prensa del club. “Esta es la semana más fuerte porque estamos con el doble turno. Nos estamos preparando para lo que viene. Más allá de que todavía no se sabe cuándo vamos a empezar a jugar, nos estamos preparando bien, se formó un muy lindo equipo”, señaló.

“Estoy contento de estar en esta etapa en Primera División acá en Central Córdoba. Me estoy entrenando al máximo para llegar de la mejor manera. Todos los arqueros lo estamos haciendo de esa forma y al que le toque jugar lo vamos a apoyar. Y los que queden afuera, siempre preparados para cuando les toque jugar”, agregó el santafesino que estuvo en distintos procesos en la institución, en el Federal A, B Nacional y Primera.