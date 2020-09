Belén Spenig: “Las chicas de aquí son bastante fuertes”

11/09/2020 - 00:57 Deportivo

El presente le sonríe a Belén Spenig. La futbolista santiagueña (ex River Plate y Racing Club) cumplió ayer con su primera práctica en Unión Deportiva Collerense de Palma de Mallorca, España, y lo hizo con la sensación de estar viviendo un momento muy especial en su carrera deportiva.

“La verdad que me siento muy cómoda y el lugar es hermoso. Hoy (por ayer) tuve mi primera práctica y fue un poco difícil. Las chicas de aquí son bastante fuertes y tienen muy buen físico. Creo que nos costó un poco por el hecho de no haber jugado desde hace siete meses”, expresó Belén durante una charla que mantuvo ayer con EL LIBERAL .

La presencia en un lugar desconocido, más las costumbres que son diferentes a las del país de origen, suelen ser toda una experiencia para aquellas futbolistas que buscan cumplir con otros sueños y muy lejos de sus afectos.

“No creo que sea difícil adaptarnos. Más allá de no haber estado al ciento por ciento hoy, me sentí bien y fuerte, que es lo más importante. Tengo muchas ganas de seguir trabajando y cuidándome para poder responder de la mejor manera al equipo”, apuntó la ex delantera de la “Academia”.

Unión Deportiva Collerense está jugando en la segunda división del fútbol femenino de España y eso hace que Belén se ilusione con la posibilidad de pelear por cosas importantes.

“Es una liga muy difícil y nos tocó integrar un grupo bastante complicado. Pero bueno, vamos a trabajar para dejar en lo más alto posible al “Colle”. De mi parte trataré de dar lo mejor como siempre y esperar que pasen los días para seguir entrenando y adaptarme de la mejor manera. Después, el que decidirá será el técnico”, agregó la jugadora santiagueña.

Belén no ocultó su felicidad por dar un gran salto en su carrera y dijo que la idea será trabajar duro y fuerte para hacer un buen campeonato y apuntar a un club de Primera División.

“Ojalá puedan verme para seguir en España, que es algo muy lindo. Hay que trabajar y nadie te regala nada”, finalizó.