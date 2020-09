La mujer que asesinó a sus dos hijos dejó una terrible carta

11/09/2020 - 10:27 Policiales

“Soy una basura y débil”, escribió en una carta la mujer que mató a sus dos hijos en su casa de Berazategui, provincia de Buenos Aires. De esta manera, intentaba explicar el doble homicidio y, al mismo tiempo, se despedía de sus padres, que encontraron a los pequeños asesinados.

Luego de matar a sus dos pequeños hijos, Celeste Daiana Villalba, de 23 años, intentó suicidarse.

Sin embargo, sus papás llegaron a la casa y lo impidieron. Ambos llamaron a la policía, que detuvo a la joven en la vivienda ubicada en el sur del conurbano bonaerense.

Fuentes del caso indicaron que Villalba atacó a Abril, de 6 años, y a Jesús, de 2 años y ocho meses de edad, mientras dormían en su habitación.

La mamá de los niños estaba separada y vivía en esa misma casa con sus padres, que trabajaban por la noche por lo que descubrieron la escena del doble crimen y a su hija, con las manos ensangrentadas, recién el jueves a la mañana.

Los efectivos secuestraron cuchillos con los que habría cometido uno de los crímenes y la carta escrita de puño y letra, en la que confiesa el doble homicidio.

“Hice esto porque estuve sufriendo muchas humillaciones y soy una vergüenza de persona”, se puede leer en la carta que dejó la mujer a sus papás.

“Yo quería estar con mis hijos para siempre, pero ustedes me los iban a sacar y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones, violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa, porque no supe qué decir en el momento que tenía que hablar de Walter (su ex y padre de los niños)”, dice el el texto.

“Mis hijos me dieron un amor inexplicable, yo los amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy”, agrega a modo de justificación.

“Perdónenme, yo los quise mucho y quería que vivamos todos juntos y en paz, pero en esta vida en la tierra. Yo no puede reaccionar a tiempo y hablar como una mujer adulta por mis hijos. Los amo profundamente con todo mi corazón. Perdoname Ian por no estar con vos, por no cuidarte y ayudarte con tus estudios, te amo", sigue el mensaje de Villalba.

“Soy una basura y débil, no puedo soportar mucho tiempo las burlas de la gente y no quería que mis hijos sufran lo mismo y peor”, concluye el texto.

Villalba quedó detenida por doble homicidio agravado por el vínculo. La causa está a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, de la UFI 3 de Berazategui.