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CARTELERA TV / 12 de septiembre de 2020

A LAS 22.00 PH: PODEMOS HABLAR

- 21:13 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE: DR. DOLITTLE 5: EL PERRO DEL MILLÓN DE DÓLARES

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

17.30 CINE: ¿DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?

19.15 ELIF

22.00 PH: PODEMOS HABLAR

00.00 GRAN BARTENDER EN CASA

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO (R)

22.30 TICKET AL SHOW


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