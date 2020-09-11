CARTELERA TV / 12 de septiembre de 2020

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.30 CINE: DR. DOLITTLE 5: EL PERRO DEL MILLÓN DE DÓLARES
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK
17.30 CINE: ¿DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?
19.15 ELIF
22.00 PH: PODEMOS HABLAR
00.00 GRAN BARTENDER EN CASA
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 FANÁTICAS
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 SÁBADO SAGRADO
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 RECORDANDO (R)
22.30 TICKET AL SHOW