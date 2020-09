Tini Stoessel “juega” a estar enamorada en las redes

11/09/2020 - 21:16 Pura Vida

El trapero recibió la mega indirecta de su colega y en cuestión de horas le respondió evidenciado que hay algo entre ellos. El romance entre Khea y Tini Stoessel es lo que se viene rumoreando desde hace unas semanas y no es gracias “Ella dice”, la canción que hicieron juntos, sino al nivel de interacciones que tienen los dos, que no siempre ha sido para promocionar su colaboración. Ambas estrellas no dejan de darse like y comentarse las fotos, siendo el intérprete el más atrevido.

Sin duda alguna y en caso de confirmarse por completo, Khea se muestra como el que más sentimientos tiene por Tini. Y es que, casi a diario, comparte en su cuenta de Instagram, donde posee 2,8 millones de seguidores, algo referente a su presunto amor o simplemente se va de boca con los halagos que le deja en cada posteo que ella hace. No obstante, en esta ocasión fue la propia Stoessel quién le mandó una fulminante puntada, con la que aumentaría aún más las habladurías, y el trapero no pudo dejar de responder. “Me desvelo pensándote”, escribió recientemente ella. Sería una fuerte indirecta a ¿Khea?

Así, Tini se puso romántica y develó lo mucho que está pensando ¿en Khea? Y él, tan solo dos horas después, le contestó, pero con sus palabras expuso que quizá hay terceros que no les permiten estar juntos. ¿De quién estará hablando?

“Lejos de ser egoísta, ya te dije que te necesito. Demasiados falsos por ahí, no es difícil para mí leer a través de eso” escribió Ivo, como se llama realmente, a través de su cuenta de Twitter y de inmediato fue cuestionado acerca de lo que quiere decir con sus palabras.

Aunque ninguno de los dos se haga una mención, ni mucho menos confirmen que se están dedicando mensajes, sus fanáticos no paran de afirmar que sus tweets están vinculados y que ambos están pasando por un proceso amoroso.