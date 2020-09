El campeón Liverpool ante el Leeds de Bielsa

11/09/2020 - 22:08 Deportivo

La 29ª edición de la Premier League inglesa, quizá el certamen con mayor nivel del fútbol mundial, comenzará hoy con un atractivo encuentro entre el Liverpool, actual campeón, como local ante el Leeds United, que dirige el argentino Marcelo Bielsa y que acaba de ascender.

El encuentro, que como todos los demás se jugará a puertas cerradas para el público como consecuencia del pandemia de coronavirus, se desarrollará en el mítico estadio de Anfield este sábado desde las 13.30 de Argentina y lo televisará la señal ESPN2.

La temporada 2020/2021 terminará el 23 de mayo próximo y tendrá por primera vez en su historia un breve receso en febrero.

En esta primera fecha no jugarán Manchester United (ante Burnley) y Manchester City (contra Aston Villa) debido a que estuvieron participando de las fases finales de la Liga de Europa, en Alemania, y de la Liga de Campeones, en Portugal.

Serán 13 los argentinos en la Premier: Emiliano Martínez (Arsenal), Wilfredo Caballero (Chelsea), Sergio Agüero y Nicolás Otamendi (Manchester City), Sergio Romero y Marcos Rojo (Manchester United), Federico Fernández (Newcastle), Paulo Gazzaniga, Juan Foyth, Eric Lamela y Giovanni Lo Celso (Tottenham), Manuel Lanzini (Wet Ham) y Alexis Mac Allister (Brigthon).

Liverpool, el equipo dirigido por el alemán Jurgen Klopp, asoma como el candidato a retener el título que logró la temporada pasada, que fue el primero de su historia desde que el torneo inglés pasó a denominarse Premier League.

La primera fecha ofrecerá los siguientes partidos: Hoy, Fulham vs. Arsenal (8.30 de Argentina); Crystal Palace vs. Southampton (11); Liverpool vs. Leeds (13.30) y West Ham vs. Newcastle (16).

Mañana: West Bromwich Albion vs. Leicester (10) y Tottenham vs. Everton (12.30). El lunes, Sheffield United vs. Wolvwerhampton (14) y Brigthon vs. Chelsea (16.15). l