El contexto de pandemia hizo que haya un incremento de crisis en pacientes epilépticos

11/09/2020 - 22:50 Santiago

La Dra. Constanza Salera, neuróloga especialista en epilepsia en nuestra provincia, reveló que al estar limitados los controles y al estrés del encierro de los pacientes con esta patología, se ve un aumento de la frecuencia de las crisis por las características generales desde el comienzo de la pandemia por coronavirus.

Aclaró que si bien el Covid-19 no tiene ninguna incidencia en esta patología, sí afectan a las personas epilépticas el estado general de su entorno y el estado anímico que genera el encierro.

A través del contacto virtual y telefónico, la doctora Salera está al tanto del estado de sus pacientes, y reveló además que durante esta pandemia, muchos de sus pacientes que se encontraban en remisión (estado al que llegan cuando se les retira la medicación), volvieron a sufrir crisis.

En diálogo con EL LIBERAL, la doctora Salera confió que “son muchos los pacientes con epilepsia”, que atiende en estos momentos, pero aclaró que “el Covid en sí no tiene una incidencia especial, pero sí el entorno, el estado anímico, y el encierro, y eso sí ha generado un incremento en las crisis de los pacientes con epilepsia en general”.

Complicaciones

“En estos momentos buscamos otras vías de contacto. Por ejemplo, con mis pacientes tengo un contacto telefónico, incluso porque muchos son del interior y no pueden venir y necesitan hablar; contarme la situación de los últimos meses, pero la tendencia en lo que uno hace, primero es avaluar que no haya otras comorbilidades, que el paciente esté tomando las medicinas como las debe tomar; que no le falten, porque es otro tema ya que muchos tienen que salir a hacer los trámites para conseguirlos, y hay muchas personas a las que les está faltando la medicación, sobre todo aquellos que los consiguen a través del programa Incluir o deben ir a su médico de cabecera”, detalló la profesional.

La especialista lamentó que “a muchos pacientes les está faltando la medicación necesaria y se comunican para ver si yo tengo como para poder darles al menos para unos días”.

“Estas restricciones sin dudas hacen que los controles no sean los mismos que se realizan habitualmente”, consideró.

Dijo que esta situación está afectando a todos, y puso como ejemplo a las personas hipertensas “que hoy deben estar en su casa, tomar su medicación, pero no pueden salir, ni hacer actividad física, no pueden ver sus seres queridos, miran las noticias, la cantidad de muertos que se produce cada día o los infectados nuevos, y lógicamente, todo eso en el paciente hará que su presión que la tenía controlada, se salga de control”.

“Lo mismo pasa con los pacientes con epilepsia u otra patología, las neurológicas especialmente, el gran estrés que están sufriendo tiene una relación directa con lo que están viviendo”, acentuó.

Más crisis

Remarcó que en nuestra provincia hoy “el paciente con epilepsia tiene más crisis”, lo comprueba cada día en su consultorio, e incluso, aquellos que se encontraban en la etapa considerada de remisión, que es cuando al cabo de un tiempo, se les retira la medicación.

“Y estamos hablando de los pacientes refractarios, que son aquellos que con la medicación, igual tienen crisis de vez en cuando, que son en cierto modo los más perjudicados, pero he tenido pacientes que estaban en remisión, porque nosotros no decimos que la epilepsia está curada, sino que la persona puede estar sin crisis, y después de tres años de estar así se le suspende la medicación, es lo que llamamos al paciente en remisión, pero tiene el riesgo de sufrir en algún momento una nueva crisis. Y he tenido muchas consultas de personas que estaban en remisión desde hacía muchos años, y han tenido una recaída durante esta pandemia por la situación que estamos viviendo todos, poco común, que afecta el estado emocional de las personas, y las que tienen epilepsia no están exentas”, concluyó.

Hay menos controles de patologías neurológicas

La doctora Constanza Salera reveló que a causa directa del Covid, nada ha cambiado en otro tipo de enfermedades neurológicas, “no se han diferido los tratamientos, pero lo que sí nos está pasando es que el acceso a la medicación se está complicando, ya que la gente tiene miedo de salir de su casa y mucho menos ir a un consultorio o a una clínica”.

Alertó que esta falta de control, “puede ocasionar que el paciente no tenga una buena respuesta de su patología y eso complica su situación. Lo que se ha visto es que la atención en los consultorios ha disminuido muchísimo, mucho más en espacios donde hay guardias e internacionales. Eso es muy notable. Se ha perdido el seguimiento y eso es muy importante en muchas patologías, y los pacientes se descompensan”. l